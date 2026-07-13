شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، گفت: «جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، توانمندی‌های نظامی، شبکه نیروهای نیابتی و حتی تحریم‌ها را ابزار حفظ قدرت و افزایش قدرت چانه‌زنی می‌داند و به همین دلیل حاضر نیست از این اهرم‌ها صرف‌نظر کند؛ زیرا آن را به معنای تضعیف موقعیت و بقای نظام می‌بیند.»

او افزود: «جمهوری اسلامی بیش از گذشته با انزوای بین‌المللی روبه‌رو شده و حتی بسیاری از شرکای سنتی و کشورهای اروپایی نیز دیگر تمایل چندانی به حمایت از مواضع تهران ندارند.»