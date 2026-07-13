دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز با اشاره به تحولات ایران و تنگه هرمز گفت: «کنترل تنگه هرمز را به دست خواهیم گرفت.»

او افزود: «ما به یک توافق رسیده بودیم، اما آن‌ها آن را نقض کردند. مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهیم گرفت و باید هزینه این کار به ما پرداخت شود. بابت حفاظت از این تنگه پول دریافت خواهیم کرد.»

ترامپ درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هسته‌ای گفت: «آن‌ها هیچ شانسی ندارند. ما کاملا آن‌ها را تحت فشار گذاشته‌ایم. بیشتر تجهیزاتشان از بین رفته و سامانه‌های پدافند هوایی‌شان نابود شده‌اند. شامگاه یک‌شنبه ضربه بسیار سختی به آن‌ها وارد کردیم. هر بار که یک پهپاد بفرستند، با قدرت پاسخ می‌دهیم و ضربه سنگینی وارد می‌کنیم.»

او همچنین درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «آن‌ها گروهی بد هستند.»

ترامپ در ادامه افزود: «همه رهبران آن‌ها کشته شدند. علی خامنه‌ای از بین رفت و مجتبی خامنه‌ای نیز ۹۰ درصد از بین رفته است. با این حال، نیویورک‌تایمز می‌نویسد که آن‌ها در حال بهبود وضعیت خود هستند.»