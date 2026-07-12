جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی یکشنبه در چهار شهر اهواز، شوش، کرمانشاه و رشت، در مقابل ساختمانهای تامین اجتماعی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات معوقه، اصلاح احکام حقوقی و بهبود خدمات درمانی خود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمعکنندگان با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید خود، خواستار اجرای کامل و دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر مبنای هزینههای واقعی زندگی شدند.
اصلاح احکام متناسبسازی حقوق، پرداخت فوری معوقات مزدی و حذف ماده ناعادلانه ۸۹ قانون تامین اجتماعی از دیگر خواستههای بازنشستگان تامین اجتماعی بودند.
آنها همچنین بر اجرای دقیق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در مورد برقراری درمان رایگان و کامل، تاکید کردند و خواستار حذف بیمه تکمیلی شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی بارها در تجمعهای هفتگی خود تاکید کردهاند که این سازمان موظف است تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان را به صورت رایگان و بدون نیاز به بیمههای مکمل ارائه دهد.
تجمعکنندگان همچنین خواستار حفظ و تقویت استقلال ساختاری سازمان تأمین اجتماعی شدند و از دولت خواستند تا بدهیهای هزاران میلیارد تومانی خود را به این سازمان پرداخت کند تا منابع مالی لازم برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف تأمین شود.
بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش نیز علاوه بر این مطالبات، خواستار ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه از طریق ساخت بیمارستان ملکی و ارتقای درمانگاه فعلی به پلیکلینیک تخصصی شدند. آنها در تجمع خود شعار دادند: «این همه تبعیض بسه، حقوق ناچیز بسه»، «خیابان، خیابان، سنگر زحمتکشان»، «تورم، گرانی، نه به جنگ و ویرانی» و «بازنشسته به پا خیز، برای رفع تبعیض.»
در پی انتقال دهها زندانی مالی از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین و اعتراض زندانیان سیاسی این بند به نقض اصل تفکیک جرائم و کمبود ظرفیت، گارد ویژه زندان یکشنبه ۲۱ تیر به زنان زندانی یورش برد و شماری از آنان را با باتوم مورد ضربوشتم قرار داد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت، شامگاه شنبه ۲۰ تیر دستکم ۴۰ زندانی مالی به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و قرار بود شمار بیشتری نیز به این بند انتقال یابند. زنان زندانی در این بند در اعتراض به نبود ظرفیت و شرایط نامناسب بند، مقابل در اصلی تجمع کردند. در پی این اعتراض، برق بند قطع شد و نیروهای گارد زندان، معترضان را تهدید کردند در صورت بازنگشتن به اتاقهایشان، با خشونت وارد بند خواهند شد و زنان محکوم به اعدام را نیز با خود خواهند برد.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گارد ویژه زندان در جریان این یورش چندین زندانی را مورد ضربوشتم قرار داده و معصومه (مهسا) نوری و معصومه (فرح) نساجی، دو زندانی سیاسی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
به گفته دائمی، مسئولان زندان همچنین زندانیان را به انتقال و اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، ارغوان فلاحی، بیتا همتی و مریم هداوند تهدید کردهاند.
این حمله در حالی صورت گرفته است که دو کودک خردسال، از جمله فرزندان رضوانه احمدخانبیگی و نسیمه اسلامزهی، همراه مادران خود در این بند نگهداری میشوند.
زنان زندانی سیاسی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲روزه، مدتی به زندان قرچک منتقل شدند و پس از بازگشت به اوین، بهجای بند پیشین در بند ۳۵۰ اسکان یافتند. به گفته دائمی، بخشی از وسایل و امکاناتی که زندانیان طی سالها با هزینه شخصی تهیه کرده بودند نیز پس از این جابهجایی به آنان تحویل داده نشده است.
در هفتههای گذشته اعتراض زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین با واکنشهای شدید از سوی مسئولان زندان مواجه شده است. ۱۱ خرداد گزارش شد که در پی اعتراض زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین نسبت به افزایش اعدامها در ایران، دستکم ۱۰ زندانی سیاسی بهصورت تنبیهی از حق استفاده از تلفن محروم شدند. تعدادی از این زنان پیشتر نیز از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بودند.
بند زنان اوین در سالهای گذشته یکی از کانونهای اصلی کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده و بهعنوان کانون اعتراض به اعدامها شناخته میشود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباه حملات اخیر آمریکا در ایکس نوشت که این یک درگیری نظامی نیست، بلکه ادامه «اقدامات تجاوزکارانه» اسرائیل و آمریکا است.
او افزود جمهوری اسلامی حمله نمیکند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بینالمللی میداند.
بقائی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و گفت: «سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بینالمللی، مسئولانه نیست.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم پنجاهمین سالگرد عملیات انتبه اعلام کرد اسرائیل بهطور سیستماتیک محور شرارت جمهوری اسلامی را که تلاش کرده بود طرح نابودی این کشور را پیش ببرد، در هم میکوبد.
او افزود جمهوری اسلامی محوری است که با ایجاد حلقهای از تروریسم در اطراف ما، این طرح را دنبال کرده است.
نتانیاهو گفت: «از زمان کشتار هفتم اکتبر، ما ورق را برگرداندهایم. ما به سرکوبگران، از غزه تا یمن و از لبنان تا ایران، ضربه زدهایم. ما یک تهدید فوری و وجودی را از خود دور کردهایم؛ از جمله تهدید فوری ناشی از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاحهای هستهای.»
شبکه ۱۲ اسرائیل بخشهایی از یک سند دستنویس متعلق به یحیی سنوار، رهبر پیشین حماس، مربوط به اوت ۲۰۲۲ را که به دست «مرکز اطلاعات و تروریسم میر امیت» رسیده منتشر کرده است که نشان میدهد این گروه از پیش برای حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل برنامهریزی کرده و حتی احتمال استفاده اسرائیل از سلاح هستهای را در واکنش در نظر داشته است.
در این سند آمده است که نیروهای حماس انتظار داشتند اسرائیل در پاسخ به این حمله «حتی از بمب هستهای استفاده کند.»
همچنین در بخش دیگری از این سند، دستورهایی برای نحوه اجرای حمله به نیروهای مهاجم داده شده است. در این دستورها تاکید شده است که «هدف، بیرون راندن شهرکنشینان با خودروهایشان است» و «کودکان و زنان در اولویت قرار دارند».
در ادامه این دستورها آمده است که «مردان ۱۷ تا ۵۰ ساله به گروگان گرفته شوند» و «تمام تلفنها باید گرفته شود، همراه با هرگونه مدرک یا اسناد اضافی که آنها با خود حمل میکنند.»
انتشار «فهرست انتقام» در روزنامه همشهری، حاوی نام و تصویر رهبران آمریکا، اسرائیل و اروپا، واکنش مقامها و رسانههای غربی را برانگیخت. ایتالیا در حال بررسی امنیتی این موضوع است و رسانههای آلمان و بریتانیا آن را تهدیدی مستقیم از سوی جمهوری اسلامی دانستهاند.
روزنامه ایتالیایی رپوبلیکا یکشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور در حال بررسی این موضوعاند که چه اشخاص یا نهادهایی پشت انتشار این تصویر قرار داشتهاند و آیا موضع روزنامه با نظر رهبران جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است.
این روزنامه نوشت احضار سفیر جمهوری اسلامی در رم نیز یکی از گزینههای مورد بررسی عنوان شده، اما تصمیم نهایی به نتیجه تحقیقات بستگی دارد.
روزنامه همشهری، از ارگانهای رسانهای شهرداری تهران، که زیر نظر علیرضا زاکانی، سیاستمدار محافظهکار و نزدیک به جبهه پایداری فعالیت میکند، شنبه تصویری حاوی عکس ۱۳ نفر از رهبران جهانی از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا منتشر و ادعا کرد این افراد در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار دارند.
در صدر این فهرست، عبارت «جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد» دیده میشود. این جمله بخشی از تازهترین بیانیه رهبر کنونی جمهوری اسلامی پس از دفن علی خامنهای، رهبر پیشین است. زیرِ این عنوان، تصاویر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با لباس نارنجی زندانیان در آمریکا و نشانه هدفگیری روی پیشانیشان منتشر شده است.
وزرای خارجه و جنگ آمریکا، فرمانده سنتکام، وزرای دفاع و خارجه اسرائیل، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و سفیر آمریکا در اسرائیل، همراه با کییر استارمر، نخستوزیر مستعفی بریتانیا، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، دیگر شخصیتهایی هستند در فهرست روزنامه همشهری به «انتقام حتمی» تهدید شدهاند.
به نوشته رپوبلیکا در کاخ نخستوزیری ایتالیا سطح هوشیاری بالا رفته است. ملونی علنا واکنش مستقیمی نشان نداده، اما آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه، گفته است او مرعوب چنین تهدیدهایی نخواهد شد و احتمال احضار سفیر ایران را نیز رد نکرده است.
روزنامه رپوبلیکا با اشاره به اینکه خط مشی روزنامه همشهری بازتابدهنده دیدگاههای مدیریت شهری تهران به رهبری زاکانی است، تاکید کرده که هنوز مشخصی نیست آیا میان این روزنامه و ساختار حاکمیتی در ایران ارتباط مستقیمی وجود دارد و آیا مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی مواضع منتشرشده در این روزنامه را تایید میکنند یا نه.
رپوبلیکا میگوید دولت ایتالیا پس از انتشار این تصویر رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. یکی از دلایل این احتیاط آن است که سرویسهای اطلاعاتی ایتالیا از مدتها پیش کانال ارتباطی مستقیمی با تهران دارند که آن را باثبات و قابل اعتماد میدانند و مایل نیستند این کانال، بهویژه در شرایط جنگ و تنش منطقهای، از بین برود.
روزنامه بیلد آلمان: فراخوان مُلاها برای قتل مرتس
روزنامه آلمانی و محافظهکار بیلد، در گزارش خود، بر خلاف رپوبلیکا، فاصله چندانی میان جمهوری اسلامی و روزنامه همشهری بهعنوان ارگان رسانهای یکی از جناحهای تندروی حاکمیت قائل نشده و انتشار این تصویر را تهدیدی مستقیم از سوی «حکومت ملاها» صورتبندی کرده است.
بیلد این روزنامه را رسانهای «نزدیک به حکومت» و «تریبون تندروها» معرفی میکند. سپس به سابقه محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هفتههای گذشته با آمریکا، در مدیریت همشهری اشاره میکند و او را از قدرتمندترین چهرههای حکومت و فردی مؤثر در تماسهای جمهوری اسلامی با آمریکا میخواند.
این روزنامه آلمانی نوشته است که وجود تصویر مرتس در این فهرست ترور «تصادفی» نیست، زیرا صدراعظم این کشور در ماههای گذشته بهتندی از جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
در این گزارش به انتقاد کمسابقه صدراعظم آلمان از عملکرد داخلی جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته اشاره شده است. مرتس پس از کشتار گسترده معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی گفت حکومت ایران «عملا به پایان رسیده» است و احتمالا بهزودی سقوط خواهد کرد. بیلد نتیجه گرفته است که این مواضع احتمالا مرتس را از انگاه تندروهای جمهوری اسلامی به یک «دشمن سیاسی» تبدیل کرده است.
تلگراف: فهرستی از اهداف انتقام
روزنامه بریتانیایی تلگراف نیز در گزارشی، انتشار این تصویر را به پیام مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، پیوند میدهد. خامنهای شنبه ۲۰ تیر در پیامی به مناسبت دفن پدرش، علی خامنهای، نوشت انتقام او خواست ملت است و «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
مجتبی خامنهای همچنین به وجود «فهرست جنایتکاران» اشاره کرد: «این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست.»
هرچند در مطلب روزنامه تلگراف به حضور کییر استارمر در میان دیگر شخصیتها تاکید دارد، اما صحبتی از واکنش رسمی دفتر نخستوزیری یا وزارت خارجه بریتانیا منتشر نشده است.
در اسرائیل، رسانههای تایمز آو اسرائیل و شبکه خبری آی۲۴ که به دیدگاههای دولت نتانیاهو نزدیک است، تصویر روزنامه همشهری را با عنوان «فهرست انتقام» بازتاب دادند و حضور نتانیاهو، مقامهای نظامی و دیپلماتیک اسرائیل و علامت هدفگیری روی تصویر نتانیاهو را برجسته کردند، اما تا زمان انتشار این گزارش واکنش رسمی جداگانهای از سوی دولت اسرائیل ارائه نشده است.
تهدید رهبران آمریکا، اسرائیل و اروپا به انتقام و مرگ بابت کشته شدن علی خامنهای در مراسم هفتروزه تشییع جنازه او شدت گرفت. در این مراسم دستنوشتهها و بیلبوردهای بسیاری حاوی درخواست کشتن ترامپ در دست شرکتکنندگان دیده شد و شخصیتهای سیاسی نزدیک به تندروهای جمهوری اسلامی در سخنرانیها و اظهار نظرهای خود طی یک هفته گذشته بر این موضوع تاکید کردند.
این تهدیدهای فزاینده ترامپ را به واکنش واداشت. او شامگاه جمعه ۱۹ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، نوشت اگر حکومت ایران برای ترور من اقدام کند، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد.