جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی یکشنبه در چهار شهر اهواز، شوش، کرمانشاه و رشت، در مقابل ساختمان‌های تامین اجتماعی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات معوقه، اصلاح احکام حقوقی و بهبود خدمات درمانی خود شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع‌کنندگان با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید خود، خواستار اجرای کامل و دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی شدند.

اصلاح احکام متناسب‌سازی حقوق، پرداخت فوری معوقات مزدی و حذف ماده ناعادلانه ۸۹ قانون تامین اجتماعی از دیگر خواسته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی بودند.

آن‌ها همچنین بر اجرای دقیق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در مورد برقراری درمان رایگان و کامل، تاکید کردند و خواستار حذف بیمه تکمیلی شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی بارها در تجمع‌های هفتگی خود تاکید کرده‌اند که این سازمان موظف است تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان را به صورت رایگان و بدون نیاز به بیمه‌های مکمل ارائه دهد.

تجمع‌کنندگان همچنین خواستار حفظ و تقویت استقلال ساختاری سازمان تأمین اجتماعی شدند و از دولت خواستند تا بدهی‌های هزاران میلیارد تومانی خود را به این سازمان پرداخت کند تا منابع مالی لازم برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف تأمین شود.

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش نیز علاوه بر این مطالبات، خواستار ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه از طریق ساخت بیمارستان ملکی و ارتقای درمانگاه فعلی به پلی‌کلینیک تخصصی شدند. آن‌ها در تجمع خود شعار دادند: «این همه تبعیض بسه، حقوق ناچیز بسه»، «خیابان، خیابان، سنگر زحمت‌کشان»، «تورم، گرانی، نه به جنگ و ویرانی» و «بازنشسته به پا خیز، برای رفع تبعیض.»