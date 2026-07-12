یک گروه دانشجویی: نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران ممنوعالورود شدهاند
گروه دانشجویان متحد گزارش داد که نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران «پس از ماهها سکوت و پروندهسازی در ایام جنگ و پس از آن» ممنوعالورود شدهاند.
این گروه دانشجویی به نقل از دانشجویان دانشگاه الزهرا نوشت این دانشگاه نه تنها ممنوعالورودی و احضار به کمیته را بطور رسمی به دانشجویان ابلاغ نمیکند بلکه پس از دفاعیه، بهطور رسمی حکم را نیز ابلاغ نمیکند.
بر اساس این گزارش، تماسهای تلفنی تهدیدآمیز هم با دانشجویان و خانوادههای آنها انجام شده است.
در این ارتباط، دانشجویانی که از خوابگاه استفاده میکردند نیز بدون اطلاع قبلی از خوابگاه اخراج شدهاند.