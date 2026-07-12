دونالد ترامپ یکشنبه در مصاحبه با انبیسی تاکید کرد که «تنگه هرمز باز است»
پیشتر نیز سنتکام اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و تردد کشتیها در این آبراه ادامه دارد.
سپاه پاسداران شنبه اعلام کرد: «این آبراه تا اطلاع ثانوی بسته شده است.»
دیوان امیری قطر اعلام کرد حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین این کشور، در سن ۷۴ سالگی درگذشت. اقدامات حمد در طول ۱۸ سال زمامداری، زمینه را برای نقشآفرینی قطر بهعنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار منطقهای فراهم آورد.
در بیانیه دیوان امیری قطر که صبح یکشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، آمده است: «خداوند او را قرین رحمت کند و به پاس خدماتی که برای میهن و ملت خود انجام داد، بهترین پاداش را به او عطا فرماید.»
حمد سال ۱۹۵۲ در دوحه متولد شد. او پس از تحصیل در کالج نظامی سلطنتی سندهرست بریتانیا، به نیروهای مسلح قطر پیوست، سپس به سمت وزیر دفاع رسید و در اواخر دهه ۱۹۷۰ بهعنوان ولیعهد این کشور معرفی شد.
او در سال ۱۹۹۵ با یک کودتای بدون خونریزی، پدرش را از قدرت کنار زد و زمام امور قطر را در دست گرفت.
حمد تا سال ۲۰۱۳ بر این کشور حکومت کرد و سپس در اقدامی کمسابقه در میان حاکمان موروثی کشورهای عربی خلیج فارس، قدرت را به پسرش، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر کنونی قطر، واگذار کرد تا انتقال قدرت بهصورت آرام و بدون تنش انجام شود.
شبکه الجزیره گزارش داد از دوشنبه ۲۲ تیر به مدت چهار روز عزای عمومی در قطر برقرار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، فعالیت نهادهای دولتی و سازمانهای عمومی در این بازه زمانی متوقف میشود و پرچمها به حالت نیمهافراشته درخواهند آمد.
دستاوردهای امیر پیشین قطر
خبرگزاری رویترز ۲۱ تیر در گزارشی به دستاوردهای امیر پیشین قطر پرداخت و نوشت حمد با توسعه صنعت گاز طبیعی مایع (الانجی)، گسترش شبکه خبری الجزیره و کسب میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، نقش مهمی در ارتقای جایگاه بینالمللی قطر ایفا کرد.
یورونیوز نیز نوشت حمد بهعنوان رهبری شناخته میشد که تحولهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در دوران حکومتش رقم زد و قطر را به بازیگری تاثیرگذار در عرصه دیپلماسی و سرمایهگذاری جهانی بدل کرد.
عبدالله بندر العتیبی، استادیار روابط بینالملل در دانشگاه قطر، در مصاحبه با الجزیره گفت حمد «با تلاش فراوان، قطر را از کشوری معمولی به کشوری برجسته و استثنایی تبدیل کرد».
العتیبی اضافه کرد: «او رویاهای بزرگی برای آینده داشت. سرمایهگذاری گستردهای در صنعت گاز طبیعی مایعانجام داد و همین امر به توسعه هرچه بیشتر قطر کمک کرد.»
قطر با جمعیتی حدود ۲.۵ میلیون نفر و مساحتی برابر با ۱۱ هزار و ۵۸۶ کیلومتر مربع، کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس است.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، در سن ۷۱ سالگی درگذشت. دلیل مرگ او که از متحدان کلیدی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شمار میرفت، «بیماری ناگهانی» عنوان شده است.
دفتر گراهام در بیانیهای اعلام کرد این سناتور کهنهکار عصر شنبه ۲۰ تیر در پی یک «بیماری کوتاه و ناگهانی» جان خود را از دست داد.
در این بیانیه آمده است: «خانواده سناتور گراهام قدردان کسانی هستند که در این مقطع برای آنها دعا میکنند و از همگان میخواهند در این دوران بسیار دشوار، به حریم خصوصیشان احترام بگذارند.»
شبکه خبری انبیسی گزارش داد نیروهای امدادی پیشتر در پی دریافت گزارشی درباره وقوع یک مورد «ایست قلبی»، به منزل گراهام اعزام شده بودند.
ترامپ یکشنبه ۲۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، درگذشت گراهام را «بسیار غمانگیز» خواند و نوشت او «یکی از بزرگترین انسانها و سناتورهایی بود که تاکنون شناختهام».
رییسجمهوری آمریکا افزود: «او همواره سخت مشغول کار بود و یک میهنپرست واقعی آمریکایی محسوب میشد. جای خالی لیندزی بهشدت احساس خواهد شد.»
شاهزاده رضا پهلوی: گراهام از مبارزه مردم ایران علیه استبداد حمایت کرد
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت «دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی» را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: «سناتور گراهام در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی بود، در سوی درست تاریخ ایستاد. هنگامی که شمار دوستان [مردم ایران] اندک بود، او در کنار مردم ایران و مبارزهشان علیه استبداد ایستاد.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «او از صدای خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه میکنند، در عالیترین سطوح قدرت شنیده شود… از او با قدردانی عمیق و احترامی سرشار یاد خواهد شد.»
گراهام که از چهرههای برجسته حزب جمهوریخواه به شمار میرفت، بارها حمایت خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.
گراهام در جریان انقلاب ملی ایرانیان و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. او همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت.
گراهام ۲۷ بهمن شرکت در تجمع ۲۵۰ هزار نفری ایرانیان در مونیخ را یکی از رضایتبخشترین تجربههای حرفهای خود دانست و گفت ایرانیها به او لقب «عمو لیندزی» داده بودند.
واکنش مقامهای اسرائیلی
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با انتشار بیانیهای، درگذشت گراهام را به مردم آمریکا و خانواده او تسلیت گفت و نوشت: «اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داده است. آمریکا یک میهنپرست بزرگ را از دست داده و من نیز دوستی عزیز را از دست دادهام.»
او افزود: «لیندزی بهخوبی میدانست که امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جداییناپذیر است. او زندگی خود را وقف دفاع از آمریکا، تقویت اتحاد میان دو کشور و حمایت از جهان آزاد کرد.»
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، نیز با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، گراهام را «دوست بزرگ اسرائیل و میهنپرست بزرگ آمریکایی» خواند و با خانواده او ابراز همدردی کرد.
هرتزوگ اضافه کرد: «ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که او چگونه در سختترین لحظات در کنار مردم اسرائیل ایستاد و همواره سپاسگزار عدالت، حقیقت و وفاداری او خواهیم بود.»
گیلا گملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، در پیامی در ایکس، گراهام را «دوستی واقعی برای اسرائیل و یکی از صریحترین و قاطعترین حامیان اپوزیسیون ایران» توصیف کرد.
در این پیام آمده است: «گراهام در طول سالها بر این باور بود که مردم ایران شایسته آیندهای سرشار از آزادی، امنیت و امید هستند و همواره در برابر حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستاد.»
گملیل ادامه داد: «ما بهطور مشترک بر این باور بودیم که مردم ایران سزاوار فرصتی واقعی برای تغییر هستند و اینکه [شاهزاده] رضا پهلوی برای بسیاری از ایرانیان، نماد چشماندازی متفاوت از آینده است؛ آیندهای مبتنی بر آزادی، نوگرایی و صلح.»
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در پیامی در ایکس، از «دوستی، حمایت بیوقفه و تعهد استوار» گراهام به امنیت اسرائیل قدردانی کرد و یاد او را گرامی داشت.
او نوشت: «امروز اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد. حمایت بیدریغ، شجاعت و صراحت اخلاقی او، تحسین میلیونها اسرائیلی را برانگیخت.»
گراهام فعالیت خود در کنگره آمریکا را از سال ۱۹۹۴ بهعنوان نماینده حوزه سوم کارولینای جنوبی در مجلس نمایندگان آغاز کرد و در سال ۲۰۰۲ به سنا راه یافت.
او سمت کلیدی ریاست کمیته بودجه سنا را عهدهدار بود و همزمان در کمیتههای قضایی، تخصیص بودجه، و محیط زیست و امور عمومی عضویت داشت.
اگرچه گراهام پیش از ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ از منتقدان او بود، اما پس از آن، روابط نزدیکی میان این دو شکل گرفت و گراهام به یکی از متحدان اصلی ترامپ تبدیل شد.
طلا از دیرباز بهدلیل درخشش چشمگیر و ماندگارش ارزشمند بوده است. اکنون پژوهشگران دانشگاه تولین آمریکا دریافتهاند که راز مقاومت استثنایی این فلز در برابر کدر شدن تنها به ویژگیهای شیمیایی آن محدود نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری «ساینس دیلی»، نتایج این پژوهش که در نشریه «فیزیکال رویو لترز» منتشر شده، نشان میدهد نحوه آرایش اتمها روی سطح طلا نقشی تعیینکننده در مقاومت آن در برابر اکسید شدن ایفا میکند.
بر اساس این مطالعه، اتمها روی برخی سطوح طلا بهطور طبیعی در الگوهای محافظتی ویژهای بازآرایی میشوند.
این آرایش اتمی واکنش اکسیژن با طلا را بهشدت دشوار میکند و توضیح میدهد چرا زیورآلات، سکهها و دیگر اشیای ساختهشده از طلا میتوانند درخشش خود را برای قرنها حفظ کنند.
پژوهشگران معتقدند این کشف علاوه بر روشن کردن دلیل درخشش ماندگار طلا میتواند به توسعه کاتالیزورهای مبتنی بر طلا برای کاربردهای صنعتی و فناوریهای انرژی پاک نیز کمک کند.
متیو مونتمور، دانشیار مهندسی شیمی در دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه تولین، گفت: «مردم بهطور کلی گمان میکنند طلا به این دلیل کدر نمیشود که برهمکنش چندانی با اکسیژن ندارد. یافتههای ما حاکی از آن است که در دو نوع از رایجترین سطوح طلا، اتمهای سطحی به شکلی بازآرایی میشوند که مقاومت این فلز در برابر اکسید شدن را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.»
مونتمور و سانتو بیسواس، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تولین، برای بررسی این فرآیند از شبیهسازیهای رایانهای استفاده کردند تا رفتار اتمها و الکترونها و نحوه برهمکنش مولکولهای اکسیژن با دو نوع متداول از سطوح طلا را مورد بررسی قرار دهند.
نتایج این شبیهسازیها نشان داد اگر اتمهای سطح طلا بازآرایی نمیشدند، مولکولهای اکسیژن بهمراتب آسانتر تجزیه شده و با طلا واکنش میدادند. اما این بازآرایی طبیعی، واکنشهای اکسیداسیون را بهشدت محدود میکند.
به گفته پژوهشگران، این ساختارهای بازآراییشده میزان واکنش طلا با اکسیژن را بین یک میلیارد تا یک تریلیون برابر کاهش میدهند. در نتیجه، نوعی سد محافظ در مقیاس اتمی شکل میگیرد که درخشش طلا را تقریبا برای همیشه حفظ میکند.
راهی تازه برای افزایش کارایی کاتالیزورهای طلا
پژوهشگران معتقدند این یافتهها میتواند به ساخت کاتالیزورهای کارآمدتر نیز منجر شود. کاتالیزورهای مبتنی بر طلا که برای تسریع واکنشهای شیمیایی به کار میروند، هماکنون در شماری از فرآیندهای اکسیداسیون صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.
با این حال، همان ویژگی که طلا را در برابر اکسیژن بسیار مقاوم و آن را به فلزی ایدهآل برای ساخت جواهرات و قطعات الکترونیکی تبدیل کرده است، در برخی واکنشهای شیمیایی و فناوریهای مرتبط با انرژی، کارایی آن را بهعنوان کاتالیزور کاهش میدهد.
برای نمونه، کاتالیزورهای طلا-پالادیوم در تولید وینیل استات، یکی از مواد اولیه مهم صنایع پلاستیک، کاربرد دارند.
همچنین پژوهشگران در حال بررسی استفاده از کاتالیزورهای طلا برای حذف مونوکسید کربن از گازهای خروجی خودروها و تولید پروپیلن اکسید، یکی از مواد شیمیایی پرمصرف در صنایع مختلف، هستند.
مونتمور گفت: «اگر بتوان طلا را بهگونهای وادار کرد که مولکولهای اکسیژن را تجزیه کند، این فلز میتواند برای برخی واکنشهای شیمیایی به کاتالیزوری بسیار کارآمد تبدیل شود.»
او افزود: «یافتههای ما راهبرد تازهای را برای دستیابی به این هدف پیشنهاد میکند؛ راهبردی که بر جلوگیری از بازآرایی اتمهای سطح طلا یا معکوس کردن این فرآیند استوار است.»
به گزارش ساینس دیلی، تاکنون اکثر تلاشها برای افزایش کارایی کاتالیزورهای طلا، بر ترکیب این فلز با سایر فلزات یا استفاده از نانوذرات طلا روی سطوح اکسیدی متمرکز بوده است.
اما نتایج این پژوهش نشان میدهد کنترل هندسه سطح طلا و نحوه آرایش اتمهای آن نیز میتواند مسیر تازهای برای ارتقای عملکرد کاتالیستی این فلز بگشاید؛ رویکردی که بر درک عمیقتر از علت مقاومت تاریخی طلا در برابر کدر شدن بنا شده است.
گزارشی تازه از سازمان «مبارزه با یهودستیزی آنلاین» میگوید هزاران حساب کاربری جعلی منتسب به حکومت ایران، با راهاندازی کارزاری هماهنگ، بازماندگان حمله هفتم اکتبر به جشنواره نُوا را هدف آزار و انکار روایتهای آنان قرار دادهاند؛ ادعاهایی که تیکتاک بخشی از آنها را رد کرده است.
روزنامه تلگراف به نقل از گزارش تازه سازمان مبارزه با یهودستیزی آنلاین (FOA) نوشت، هزاران حساب کاربری جعلی و هماهنگ که گفته میشود به حکومت ایران مرتبط هستند، در یک کارزار سازمانیافته، بازماندگان حمله هفتم اکتبر به جشنواره موسیقی نُوا را هدف آزار، تهدید و انتشار اطلاعات نادرست قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، بازماندگان این حمله با «یک کارزار دیجیتال چندلایه و مستمر» روبهرو هستند، در حالی که شبکههای اجتماعی در حذف پستها، ویدیوها و پیامهای توهینآمیز عملکرد موثری نداشتهاند. نویسندگان گزارش میگویند محتوایی که ابتدا توسط رباتهای اینترنتی منتشر میشد، اکنون توسط کاربران واقعی نیز بازنشر و تقویت میشود.
به گفته تهیهکنندگان گزارش، هدف این کارزار هماهنگ، «پاک کردن، تحریف و توجیه» حمله هفتم اکتبر است؛ اقدامی که هم از طریق زیر سوال بردن واقعیتهای این حمله و هم با حمله مستقیم به بازماندگان آن دنبال میشود.
در این گزارش آمده است که در شبکههای اجتماعی مطالبی منتشر شده که در آنها برای بازماندگان آرزوی مرگ شده، روایتهای آنان از حمله انکار شده و با الفاظ نژادپرستانه، جنسیتزده و توهینآمیز مورد حمله قرار گرفتهاند.
به نوشته تلگراف، این کارزار از انکار کامل حمله و ادعای صحنهسازی بودن آن با استفاده از «بازیگران بحران» و خون مصنوعی، تا انتشار مطالبی که ارتش اسرائیل را مسئول این رویداد معرفی میکنند، طیف گستردهای از روایتها را در بر میگیرد.
گزارش این سازمان همچنین شبکه اجتماعی ایکس را «کانون» انتشار ادعاهای مربوط به عملیات پرچم دروغین و نظریههای توطئه توصیف کرده و نوشته است که تیکتاک نیز مملو از مطالب آزاردهنده علیه بازماندگان، میمهای یهودستیزانه و ویدیوهایی است که با استفاده از روندهای پرمخاطب، پیامهای نفرتپراکن یا تمسخر رنج غیرنظامیان را افزایش میدهند.
در این گزارش آمده است که بسیاری از بازماندگان، از جمله شماری از افرادی که در غزه گروگان بودند، به طور مستقیم هدف این حملات قرار گرفتهاند.
یکی از نمونههای مورد اشاره، «نوآ آرگامانی» است؛ زنی که ویدیوی ربوده شدن او همراه با شریک زندگیاش «آویناتان اور» در هفتم اکتبر بازتاب گستردهای در جهان داشت. این دو در غزه جدا از یکدیگر نگهداری میشدند و از سرنوشت هم اطلاعی نداشتند. آرگامانی پس از ۲۴۵ روز در عملیات ارتش اسرائیل آزاد شد، در حالی که آویناتان اور پس از دو سال اسارت، در آخرین توافق تبادل گروگانها آزاد شد.
با وجود تجربه اسارت، به گفته نویسندگان گزارش، آرگامانی در فضای مجازی با برچسبهایی مانند «تروریست» و «فاحشه» هدف حملات گسترده قرار گرفته است.
این گزارش همچنین میگوید انکار خشونتهای جنسی انجامشده در جریان حمله هفتم اکتبر نیز به طور گسترده در شبکههای اجتماعی رواج یافته است.
از دیگر افرادی که نامشان در گزارش آمده، «رومی گونن» است که از جشنواره نُوا ربوده شد. او پس از آزادی درباره آزارهایی که در دوران اسارت متحمل شده بود سخن گفت، اما از آن زمان هدف حملات گسترده آنلاین قرار گرفته است.
تلگراف همچنین بخشهایی از گفتوگوی «عمری ساسی»، یکی از برگزارکنندگان جشنواره نُوا، را منتشر کرده است. او که در این حمله دوستان و اعضای خانواده خود را از دست داده، از آن زمان تاکنون هر هفته تحت درمان روانشناس قرار دارد.
ساسی با یادآوری روز حمله گفت مهاجمان افرادی را که حاضر به رفتن به غزه نبودند، در محل میکشتند و سپس خودروهای متوقفشده را به آتش میکشیدند. او همچنین گفت شاهد شلیک آرپیجی و پرتاب نارنجک به خودروهای حامل غیرنظامیان و تیراندازی با سلاحهای خودکار به سوی افرادی بوده که در حال فرار بودند.
او افزود حجم انکار واقعیتها و آزارهای مجازی پس از این حمله، آسیبهای روانی او را تشدید کرده است. به گفته ساسی، او در واکنش به این وضعیت نمایشگاهی درباره جشنواره نُوا در لندن برپا کرده و از کسانی که این حمله را ساختگی میدانند دعوت کرده است از این نمایشگاه بازدید کنند.
نویسندگان گزارش میگویند حتی محتوایی که آشکارا قوانین شبکههای اجتماعی را نقض میکند، از جمله فراخوانهای صریح به خشونت، در بسیاری از موارد پس از گزارش کاربران نیز حذف نمیشود.
در این گزارش از شرکتهای شبکههای اجتماعی خواسته شده است با سرعت بیشتری با چنین محتواهایی برخورد کنند و دولتها نیز این پلتفرمها را نسبت به عملکردشان پاسخگو کنند.
گزارش تاکید میکند که «بازماندگان دو بار قربانی میشوند»؛ یک بار در جریان حمله هفتم اکتبر و بار دیگر در کارزارهای مستمر آزار و نفرت در فضای مجازی که آسیبهای روانی آنان را تشدید میکند.
تومر آلدوبی، بنیانگذار و مدیرعامل سازمان مبارزه با یهودستیزی آنلاین، به تلگراف گفت که از هفتم اکتبر تاکنون «یهودستیزی و نفرت افراطی علیه یهودیان، صهیونیستها و اسرائیلیها با سرعتی سرسامآور در سراسر جهان گسترش یافته است» و تاکید کرد که «نباید در برابر این روند سکوت کرد.»
به نوشته تلگراف، تنها شبکه اجتماعی که به یافتههای این گزارش پاسخ داد، تیکتاک بود. این شرکت اعلام کرد قوانین سختگیرانهای علیه یهودستیزی و نفرتپراکنی دارد و اجازه انتشار چنین محتواهایی را نمیدهد.
تیکتاک همچنین اعلام کرد عملیات نفوذ پنهانی با هدف گمراه کردن و دستکاری افکار عمومی در این پلتفرم ممنوع است و این شرکت با استفاده از فناوریهای پیشرفته و تیمهای تخصصی، چنین فعالیتهایی را شناسایی و حذف میکند.
سیل و رانش زمین ناشی از چند روز بارانهای سیلآسای موسمی، دستکم ۴۴ نفر را در جنوب شرقی بنگلادش کشته و بیش از یک میلیون نفر را گرفتار کرده است.
وزارت مدیریت بحران بنگلادش شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد که سیل در هفت منطقه چاتوگرام، کاکسبازار، بندربان، رانگاماتی، خاگراچاری، مولویبازار و حبیگنج، زندگی روزمره را مختل کرده، هزاران خانواده را در انزوا قرار داده و ۲۶۷ هزار و ۹۱۸ خانوار را گرفتار ساخته است.
بسیاری از ساکنان، به دلیل زیر آب رفتن خانههایشان، چند روز است که قادر به آشپزی نبودهاند و برخی دیگر نیز پس از آنکه لایههای ضخیم گلولای آشپزخانهها و فضاهای زندگیشان را پوشاند، با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکنند.
هزاران خانواده به مواد غذایی خشک، برنج تختشده، برنج پفکرده یا بیسکویتهایی که نیازی به پختوپز ندارند و کمکهای اضطراری متکی هستند. با این حال، جادههای شستهشده و پلهای آسیبدیده، دسترسی امدادگران به برخی از مناطقی را که بیشترین آسیب را دیدهاند، دشوار کرده است.
نیروهای ارتش و نیروی دریایی با قایق، غذا، آب آشامیدنی، دارو و دیگر اقلام ضروری را به جوامع دورافتاده میرسانند.
اقبال حسین، وزیر مدیریت بحران و امدادرسانی، هنگام بازدید از مناطق آسیبدیده در چاتوگرام گفت: «دولت هر کاری که ممکن است برای حمایت از قربانیان سیل انجام میدهد. کمکهای امدادی، آب آشامیدنی سالم و تجهیزات پزشکی در حال توزیع است و از افرادی که خانههایشان زیر آب رفته میخواهیم به نزدیکترین پناهگاه منتقل شوند.»
بارانهای شدید همچنین اوایل این هفته باعث رانش زمین در اردوگاههای پناهجویان روهینگیا در کاکسبازار شد که در نتیجه آن ۱۶ پناهجو، از جمله زنان و کودکان، جان باختند. بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیا در این اردوگاهها زندگی میکنند؛ جایی که سرپناههای موقت ساختهشده روی دامنههای شیبدار و جنگلزداییشده، بهویژه در فصل بارانهای موسمی، بسیار آسیبپذیر هستند.
بنگلادش یکی از کشورهای جهان است که بیش از همه در معرض بلایای طبیعی قرار دارد و بارانهای فصلی موسمی بهطور منظم موجب سیل، فرسایش رودخانهای و رانش زمین میشوند. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی بارشهای شدید را مکررتر و شدیدتر میکند و ابعاد و شدت چنین فجایعی را افزایش میدهد.