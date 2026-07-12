علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، گفت اگر عمان «در خفا با دشمن همکاری کند»، خاک این کشور از اصابت موشکهای جمهوری اسلامی در امان نخواهد بود.
خضریان در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت سپاه پاسداران مراکز به گفته او لجستیکی ناوهای دشمن در یکی از بنادر عمان را بامداد یکشنبه هدف قرار داده است. او همچنین گفت جمهوری اسلامی چه با عمان و چه بدون عمان تنگه هرمز را مدیریت میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت یک روز پیش با جمهوری اسلامی به توافق رسیده بود، اما دو ساعت بعد، یک کشتی با پهپاد هدف حمله قرار گرفت.
ترامپ افزود ایالات متحده شامگاه شنبه ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد.
ترامپ در گفتوگو با شبکه سیانان گفت: «این افراد مشکل دارند، آنها همه چیز را پذیرفته بودند، اما ناگهان دو ساعت بعد به یک کشتی حمله کردند.»
ارتش آمریکا اعلام کرد در تازهترین حملات خود ۱۴۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته ارتش آمریکا، این حملات پس از حمله به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام شد؛ حملهای که واشینگتن آن را به نیروهای سپاه پاسداران نسبت داده است.
ترامپ همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: «از نظر ما، تنگه هرمز باز است.»
زلاتان ابراهیموویچ پس از پیروزی انگلیس مقابل نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، بهشدت از عملکرد نونی مادوئکه انتقاد کرد و با کنایهای تند به جنجال برخورد توپ به کابل اسپایدرکم، گفت حتی سیم دوربین عنکبوتی ورزشگاه هم عملکرد بهتری از این بازیکن داشته است.
ابراهیموویچ در برنامه شبکه فاکس اسپورتس گفت: «فکر میکنم تا زمانی که مادوئکه در زمین بود، انگلیس با یک بازیکن کمتر بازی میکرد. هر بار که توپ به او میرسید، تصمیم اشتباه میگرفت و فقط در زمین راه میرفت.»
این مسابقه با جنجال برخورد احتمالی توپ به سیم دوربین هوایی اسپایدرکم پیش از گل تساوی بلینگام همراه بود. در حالی که نروژیها نسبت به این صحنه، که از سوی فیفا رد شد، اعتراض داشتند، ابراهیموویچ از این اتفاق برای طعنهای دیگر به مادوئکه استفاده کرد.
او گفت: «حتی وقفه برای نوشیدن آب هم کمکی به او نکرد. انگلیس بازی را با یک نفر کمتر شروع کرد. اما اگر توپ واقعا به سیم برخورد کرده باشد، آن سیم قطعا عملکرد بهتری از مادوئکه داشت.»
دولت اسرائیل در یک رایگیری، وضعیت اضطراری ملی در این کشور را تا ششم مرداد تمدید کرد. به گزارش کان نیوز، این تصمیم بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی و با توجه به احتمال بالای حمله به مناطق غیرنظامی اسرائیل گرفته شده است.
گزارش اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد «مسیرهای عبور آزاد» از تنگه هرمز همچنان باز هستند.
در این پست که بعدازظهر یکشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، تاکید شده است: «تنگه هرمز برای همه کشتیهایی که به دنبال عبور قانونی از این آبراه بینالمللی هستند، باز است. نیروهای آمریکایی در موقعیت و آمادگی لازم برای اطمینان از حفظ آزادی دریانوردی، علیرغم تجاوز، آزار و اذیت، تهدیدها و اقدامات خودسرانه بیدلیل ایران، قرار دارند.»
سنتکام همچنین تاکید کرده است که جمهوری اسلامی بر این آبراه بینالمللی کنترل ندارد.
به گفته این بخش از ارتش ایالات متحده، نیروهای این کشور در منطقه طی دو ماه گذشته عبور از بیش از ۸۰۰ کشتی و انتقال بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام را تسهیل کردهاند. افزون بر این، طی هفت روز گذشته، بیش از ۱۴۰ کشتی از این آبراه گذشته است.
در پی انتشار خبر درگذشت لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه آمریکا، شماری از شهروندان در پیامهای ارسالی به ایراناینترنشنال از او بهعنوان یکی از حامیان مردم ایران و جنبش آزادیخواهی یاد کردند.
سناتور گراهام در جریان اعتراضهای دیماه سال گذشته و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. او همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت. حضور او در این مراسم از سوی حامیان جنبش اعتراضی ایران نشانهای از پشتیبانی سیاسی او از معترضان تلقی شد، هرچند مواضع گراهام درباره ایران همواره در چارچوب رویکرد سختگیرانه و مداخلهگرایانهاش در سیاست خارجی آمریکا قرار داشت.
بسیاری از مخاطبان با اشاره به مواضع گراهام در حمایت از معترضان ایرانی، نوشتند از شنیدن خبر درگذشت او شوکه و متاثر شدهاند و ابراز امیدواری کردند آرمان مشترک او و مردم ایران برای رسیدن به آزادی تحقق یابد.
شهروندان در پیامهای خود از او تحت عنوان «دوستی واقعی» برای ایران وایرانیان یاد کردند.
یکی از مخاطبان سناتور گراهام را مردی «آزادیخواه و میهنپرست» توصیف کرد که به گفته او برای آزادی مردم در کشورهای دیگر نیز تلاش میکرد.
یکی از مخاطبان نوشت در روزهایی که مطالبات مردم ایران در میان بازیهای سیاسی، مناقشهها و جنگها به حاشیه رانده میشد، لیندزی گراهام صدای آنان بود و نقشی کلیدی در دیدهشدن مردم ایران و شنیدهشدن خواستههایشان در عرصه بینالمللی ایفا کرد.
به گفته مخاطبان، حمایتهای او در دشوارترین روزهای اعتراضات و زمانی که جامعه جهانی در برابر کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه سکوت کرده بود، برای مردم امیدبخش بوده است.
شهروندی به مقایسه واکنش افکار عمومی نسبت به درگذشت گراهام و مرگ علی خامنهای پرداخت و نوشت بسیاری از ایرانیان از درگذشت سناتور آمریکایی اندوهگین شدهاند، در حالی که از مرگ رهبر جمهوری اسلامی ابراز خوشحالی کردهاند.
مخاطب دیگری هم عنوان کرد سناتور گراهام صدای بیصدایانی همچون مردم ایران و اوکراین بود و قطعا مخالفان بسیاری از سوی جمهوری اسلامی و روسیه داشته است.
شماری از شهروندان در پیامهای خود نوشتند برافراشتن پرچم شیر و خورشید از سوی لیندزی گراهام در تجمع ۱۴ فوریه ایرانیان، از صحنههایی است که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
گراهام، در کنار حمایت صریح از جنبش آزادیخواهی مردم ایران و مخالفت با جمهوری اسلامی، از چهرههای باسابقه جریان اصلی و ساختار تثبیتشده سیاست آمریکا به شمار میرفت.
او طی بیش از دو دهه حضور در سنا، در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا نفوذ داشت و از برجستهترین حامیان رویکرد مداخلهگرانه آمریکا، حضور نظامی گسترده در جهان، تقویت ائتلافهایی چون ناتو و حمایت نظامی از متحدانی مانند اسرائیل و اوکراین بود.
گراهام همچنین سالها از اعمال فشار حداکثری و حتی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع میکرد. حامیانش این مواضع را لازمه بازدارندگی و رهبری جهانی آمریکا میدانستند، اما منتقدانش این رویکرد را جنگطلبانه میخواندند و معتقد بودند ممکن است به گسترش درگیریها، افزایش کشتههای غیرنظامی و بیثباتی بیشتر در خاورمیانه بینجامد.