در بیانیه دیوان امیری قطر که صبح یک‌شنبه ۲۱ تیر منتشر شد، آمده است: «خداوند او را قرین رحمت کند و به پاس خدماتی که برای میهن و ملت خود انجام داد، بهترین پاداش را به او عطا فرماید.»

حمد سال ۱۹۵۲ در دوحه متولد شد. او پس از تحصیل در کالج نظامی سلطنتی سندهرست بریتانیا، به نیروهای مسلح قطر پیوست، سپس به سمت وزیر دفاع رسید و در اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان ولیعهد این کشور معرفی شد.

او در سال ۱۹۹۵ با یک کودتای بدون خون‌ریزی، پدرش را از قدرت کنار زد و زمام امور قطر را در دست گرفت.

حمد تا سال ۲۰۱۳ بر این کشور حکومت کرد و سپس در اقدامی کم‌سابقه در میان حاکمان موروثی کشورهای عربی خلیج فارس، قدرت را به پسرش، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر کنونی قطر، واگذار کرد تا انتقال قدرت به‌صورت آرام و بدون تنش انجام شود.

شبکه الجزیره گزارش داد از دوشنبه ۲۲ تیر به مدت چهار روز عزای عمومی در قطر برقرار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، فعالیت نهادهای دولتی و سازمان‌های عمومی در این بازه زمانی متوقف می‌شود و پرچم‌ها به حالت نیمه‌افراشته درخواهند آمد.

100 % حمد بن خلیفه آل ثانی و همسرش پس از انتخاب قطر به‌عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، زوریخ، دسامبر ۲۰۱۰

دستاوردهای امیر پیشین قطر

خبرگزاری رویترز ۲۱ تیر در گزارشی به دستاوردهای امیر پیشین قطر پرداخت و نوشت حمد با توسعه صنعت گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی)، گسترش شبکه خبری الجزیره و کسب میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، نقش مهمی در ارتقای جایگاه بین‌المللی قطر ایفا کرد.

یورونیوز نیز نوشت حمد به‌عنوان رهبری شناخته می‌شد که تحول‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در دوران حکومتش رقم زد و قطر را به بازیگری تاثیرگذار در عرصه دیپلماسی و سرمایه‌گذاری جهانی بدل کرد.

عبدالله بندر العتیبی، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه قطر، در مصاحبه با الجزیره گفت حمد «با تلاش فراوان، قطر را از کشوری معمولی به کشوری برجسته و استثنایی تبدیل کرد».

العتیبی اضافه کرد: «او رویاهای بزرگی برای آینده داشت. سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در صنعت گاز طبیعی مایعانجام داد و همین امر به توسعه هرچه بیشتر قطر کمک کرد.»

قطر با جمعیتی حدود ۲.۵ میلیون نفر و مساحتی برابر با ۱۱ هزار و ۵۸۶ کیلومتر مربع، کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس است.