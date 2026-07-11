نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» در منطقه خوانده، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داد و آمریکا را به حملات بیشتر تهدید کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه ۲۱ تیر با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان «مداخلات آمریکا» در منطقه بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه را نخواهد داشت.
در این اطلاعیه نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد یک فروند «کشتی متخلف» پس از بیتوجهی به اخطارها و تلاش برای عبور از «مسیر غیرمصوب»، هدف «شلیک اخطار» قرار گرفته و متوقف شده است.
سپاه مدعی شد پیشتر درباره «مداخلات بیگانگان» و «تعیین غیرقانونی مسیر حرکت کشتیها» در تنگه هرمز هشدار داده بود و اعلام کرده بود که ادامه این روند با «برخورد قاطع» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه آمده است که ساعاتی پیش، «با تحریک بیگانگان»، چند کشتی تلاش کردند از مسیرهای «غیرمصوب» عبور کنند و به اخطارها برای اصلاح مسیر توجهی نکردند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» در منطقه خوانده، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داد و آمریکا را به حملات بیشتر تهدید کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه ۲۱ تیر با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان «مداخلات آمریکا» در منطقه بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه را نخواهد داشت.
در این اطلاعیه نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد یک فروند «کشتی متخلف» پس از بیتوجهی به اخطارها و تلاش برای عبور از «مسیر غیرمصوب»، هدف «شلیک اخطار» قرار گرفته و متوقف شده است.
سپاه مدعی شد پیشتر درباره «مداخلات بیگانگان» و «تعیین غیرقانونی مسیر حرکت کشتیها» در تنگه هرمز هشدار داده بود و اعلام کرده بود که ادامه این روند با «برخورد قاطع» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه آمده است که ساعاتی پیش، «با تحریک بیگانگان»، چند کشتی تلاش کردند از مسیرهای «غیرمصوب» عبور کنند و به اخطارها برای اصلاح مسیر توجهی نکردند.
به گفته نیروی دریایی سپاه، یکی از این کشتیها که به ادعای این نیرو سامانههای شناسایی خود را خاموش کرده و «امنیت دریایی را به مخاطره انداخته بود»، با شلیک اخطار متوقف شد.
سپاه این حادثه را دلیلی برای بستن تنگه هرمز اعلام کرد و مدعی شد که ناامنی ایجادشده ناشی از «مداخله غیرقانونی بیگانگان» بوده است.
نیروی دریایی سپاه همچنین هشدار داد که اگر به گفته این نیرو، «دشمن متجاوز» از این حادثه بهعنوان بهانهای برای حمله جدید به ایران استفاده کند، با «پاسخی شدید» روبهرو خواهد شد و «پایگاههای جدید دشمن در منطقه» هدف حمله قرار خواهند گرفت.
در پایان این بیانیه، سپاه مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از این تحولات را متوجه «دشمن آمریکایی-صهیونی» و کشورهایی دانست که به گفته این نیرو، خاک خود را در اختیار پایگاههای آمریکا قرار دادهاند.
این اقدام سپاه در حالی صورت گرفته است که پیش از این اعلام شده بود دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا شنبه با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند. مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که در صورت خودداری تهران از این اقدام، با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
همزمان با تشدید تهدیدهای متقابل دونالد ترامپ و مجتبی خامنهای، تلاش میانجیهای منطقهای برای حفظ توافق موقت و ازسرگیری مذاکرات ادامه دارد. اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان مهمترین مانع دستیابی به توافق نهایی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با تبادل حملات این هفته که «تفاهم» برای پایان جنگ را متزلزل کرده است، مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر تهدیدهای لفظی خود را افزایش دادهاند؛ موضوعی که در کنار تلاش میانجیهای منطقهای برای احیای مذاکرات، چشمانداز دستیابی به توافق نهایی را با ابهام بیشتری روبهرو کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور رییسجمهوری مستقر آمریکا را عملی کند، ایالات متحده ایران را «به طور کامل نابود خواهد کرد.»
او نوشت: «هزار موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتهاند و در صورت عملی شدن این تهدید، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله شلیک خواهند شد.»
ساعاتی پس از این پیام، مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام مکتوب خود پس از مراسم خاکسپاری پدرش، علی خامنهای، اعلام کرد که «انتقام، خواست ملت ماست و بیتردید باید اجرا شود.»
با گذشت ۱۱ روز از بازداشت جانمحمد احمدی، فعال سیاسی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، همچنان اطلاعی از محل نگهداری او منتشر نشده و نگرانیها درباره وضعیت جسمانیاش افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد جانمحمد احمدی روز ۹ تیر در ورودی شهر نورآباد ممسنی از سوی نیروهای حکومتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به گفته منابع آگاه، او به بیماری حاد قلبی مبتلا است و به مراقبت پزشکی و مصرف مداوم دارو نیاز دارد، اما خانوادهاش تاکنون امکان ملاقات یا تحویل دارو به او را نداشتهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای قضایی و امنیتی تاکنون درباره نهاد بازداشتکننده، دلیل بازداشت، اتهامهای انتسابی و محل نگهداری او توضیحی ارائه نکردهاند و پیگیریهای خانواده نیز بینتیجه مانده است.
جانمحمد احمدی پیش از این نیز در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و همچنین اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و مدتی را در بازداشتگاههای امنیتی و زندان سپری کرده بود.