سیانان گزارش داد که اسرائیل منطقه جنوبی صور در لبنان را هدف حمله قرار داده است.
ارتش اسرائیل به سیانان اعلام کرد که در حال بررسی گزارشها در این زمینه است.
سیانان نوشت که این حملات با وجود آتشبسی انجام میشود که اسرائیل و حزبالله در چارچوب توافق آتشبس ایران بر سر آن به توافق رسیدهاند.
همچنین انتظار میرود اسرائیل طی چند روز آینده از دو منطقه در جنوب لبنان عقبنشینی کند؛ اقدامی که بخشی از توافقی با میانجیگری آمریکا است و اواخر ماه گذشته میلادی امضا شد.
در همین حال، گزارشهایی از حملات بیشتر پهپادی در جنوب لبنان طی این هفته منتشر شده است.
شش ماه از اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴ گذشته و خانوادههای داغدار و بسیاری از ایرانیان همچنان در سوگ جاویدنامان هستند.
کاربران شبکههای اجتماعی با گرامیداشت یاد جانباختگان، از زخمی نوشتهاند که با گذشت زمان نهتنها فراموش نشده، بلکه هر روز تازهتر میشود.
آیه دریس، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، درباره تاکید مجتبی خامنهای بر انتقام و تهیه فهرستی از عاملان کشتن علی خامنهای، گفت: «کسی که از حضور بر سر جنازه پدرش هراس دارد، نباید از انتقام و خونخواهی سخن بگوید.»
او افزود: «هزینه اینگونه اظهارات را مردم ایران میپردازند و اگر قرار بر انتقام بوده، چرا جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده است. مجتبی خامنهای هیچ اشارهای به هزینههایی که جنگ بر مردم ایران تحمیل کرده یا وضعیت کنونی کشور نمیکند، بلکه میکوشد همان مسیری را که پدرش پیمود، با ادبیاتی تندتر ادامه دهد تا هسته کوچک حامیان نظام را راضی نگه دارد و نگران است حتی همان هسته محدود نیز دیگر از جمهوری اسلامی حمایت نکند.»
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که چین به برخی از پالایشگاههای بزرگ خود دستور داده است تولید سوخت را در سطح بالایی حفظ کنند؛ اقدامی که با هدف حمایت از مصرفکنندگان داخلی صورت گرفته است.
همچنین این اقدام در شرایطی انجام میشود که حملات در خلیج فارس بار دیگر انتقال محمولههای نفتی را تهدید میکنند.
در مراحل اولیه جنگ ایران، نگرانیها درباره دسترسی به سوخت در داخل چین باعث شد این کشور فروش بنزین، گازوئیل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کند.
چین بزرگترین مصرفکننده نفت خام در آسیا است و بعدا این محدودیتها را کاهش داد؛ از جمله با صدور مجوزهای بیشتری برای صادرات در اوایل ماه جاری میلادی.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و از حضور در آن خودداری کرد. او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال ۱۴۰۴ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود.
زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی، شنبه ۲۰ تیر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی تعیین شده بود.
حساب ایکس گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی همبندی مرادی در اوین، نوشت: «وریشه پس از سه سال حبس و تحمل پنج ماه انفرادی، بعد از ابلاغ حکم مرگ و نقض حکم اعدام بهدلیل نقص در تحقیقات پرونده از سوی دیوان عالی کشور، مجددا از سوی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او اعلام کرد بهدلیل به رسمیت نشناختن دادگاه، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده است.»
بر اساس این گزارش، مرادی طی سالهای حبس بارها با انواع محدودیتها مواجه بوده است. او ماهها به دستور قاضی پرونده از تماس تلفنی محروم بود و مدتها نیز حق ملاقات با خانوادهاش را نداشت.
مقامهای امنیتی و قضایی همچنین همواره با اعزام او به بیمارستان، درمان، تحویل دارو و دسترسیاش به امکانات پزشکی مخالفت کردهاند.
دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور پس از تکمیل عملیات نظامی خود که یکشنبه برای بازیابی پیکر آخرین گروگان جانباخته آغاز شده است، گذرگاه رفح میان غزه و مصر را بازگشایی خواهد کرد.
این اعلامیه پس از نشست کابینه امنیتی درباره این موضوع منتشر شد.
اسرائیل برای بازگشایی گذرگاه رفح با فشار قابلتوجه بینالمللی روبهرو بوده است.