العربیه از طرح هماهنگی نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا خبر داد
العربیه خبر داد که آمریکا در حال ایجاد سازوکاری برای هماهنگی نظامی میان ارتش لبنان، اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) است.
العربیه خبر داد که آمریکا در حال ایجاد سازوکاری برای هماهنگی نظامی میان ارتش لبنان، اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) است.
آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، گفت: «تحرکات نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی را بیشتر نوعی ژست نظامی از هر دو طرف میبینم. اگر راهکار نظامی مدنظر بود، پس از پایان آتشبس تا کنون عملی شده بود. اکنون هر دو طرف به دنبال افزایش قدرت چانهزنی خود برای رسیدن به یک راهکار سیاسی هستند.»
او افزود: «کشورهای منطقه هم، به دلیل نبود امکان پیشبینی ثبات، امنیت و حتی شرایط بیمه کشتیرانی، به سمت راهحلهای دیپلماتیک رفتهاند، زیرا به این نتیجه رسیدهاند که راهکار نظامی بهتنهایی پاسخگو نیست.»
سیانان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنویس پیشنهادی را برای مدیریت تردد در تنگه هرمز از طریق دو مسیر که بهطور جداگانه کنترل میشوند، تهیه کرده است.
بر اساس این توافق، که هنوز نهایی نشده است، هر دو مسیر برای عبور و مرور باز خواهند ماند. کریدور جنوبی که از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، امکان کشتیرانی آزاد را مطابق با شرایط پیش از جنگ فراهم خواهد کرد.
بر اساس گزارش سیانان، کشتیهایی که از کریدور شمالی و از طریق آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند، برای عبور نیازمند تایید قبلی ایران خواهند بود، هرچند بر اساس این توافق هیچگونه عوارضی از آنها دریافت نخواهد شد.
این گزارش همزمان با سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در روز شنبه به مسقط و دیدار با همتای عمانیاش، بدر البوسعیدی، منتشر شده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این دو مقام در این دیدار درباره «سازوکارهای تضمین عبور ایمن کشتیها» در این آبراه گفتوگو کردند.
وزارت خارجه عمان نیز اعلام کرد مذاکرات میان وزرای خارجه دو کشور «درباره کشتیرانی در تنگه هرمز و تضمین ایمنی و آزادی آن، در پرتو شرایط و پیامدهای ناشی از تحولات اخیر، برگزار شد.»
این وزارتخانه افزود: «دو طرف توافق کردند این مذاکرات را در سطوح فنی و سیاسی ادامه دهند تا مطابق با حقوق بینالملل به توافقهای لازم دست یابند.»
با اعلام باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه، کاپیتان فصول گذشته سرخپوشان، به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد و به دوران حضورش در پرسپولیس پایان داد.
عالیشاه پس از پیوستن به پرسپولیس در لیگ سیزدهم، تنها در یک مقطع ۱۸ ماهه این باشگاه را برای پشت سر گذاشتن دوران سربازی به مقصد تراکتور ترک کرده بود.
او در این مدت شش بار در لیگ برتر، دو بار در جام حذفی و پنج بار در سوپرجام فوتبال ایران با پرسپولیس به قهرمانی رسید.
همچنین میلاد سرلک، هافبک فصول اخیر پرسپولیس، نیز از جمع سرخپوشان جدا شد و به فولاد خوزستان پیوست.
یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورش در مذاکرات برنامهریزیشده با اسرائیل در هفته آینده در رم شرکت خواهد کرد؛ این در حالی است که بیروت پیشتر مشارکت خود را مشروط به خروج اسرائیل از برخی مناطق تحت تصرفش در جنوب لبنان کرده بود.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن سخن میگفت، تایید کرد که «لبنان شرکت خواهد کرد»، اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
این اظهارات همزمان با سفر یک هیات نظامی آمریکایی به لبنان برای گفتوگو درباره اجرای یک توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل مطرح شد.
اسرائیل هیوم گزارش داد پس از آنکه عباس عراقچی به فرستادگان دونالد ترامپ گفت نمیتواند تضمین کند حملههای سپاه پاسداران در تنگه هرمز ادامه پیدا نکند، ترامپ تصمیم به حمله به اهداف نظامی در ایران گرفت.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید اگر این حملات بدون اطلاع مقامهایی مانند محمدباقر قالیباف یا عباس عراقچی انجام شده باشد، باز هم تصمیم آن از درون ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گرفته شده و اقدامی خودسرانه نبوده است.