عزتالله ضرغامی، رییس پیشین سازمان صدا و سیما، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «تمام وجود ترامپ را ترس فرا گرفته و او در استیصال کامل بهسر میبرد.»ضرغامی با اشاره به پیام مکتوب مجتبی خامنهای در خصوص خونخواهی پدرش، افزود: «این انتقام به زودی انجام خواهد شد.»
او ادامه داد: «این مذاکرات برای ما مانند خوردن گوشت مردار و میت در مقطع اضطرار است.»
یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورش در مذاکرات برنامهریزیشده با اسرائیل در هفته آینده در رم شرکت خواهد کرد؛ این در حالی است که بیروت پیشتر مشارکت خود را مشروط به خروج اسرائیل از برخی مناطق تحت تصرفش در جنوب لبنان کرده بود.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن سخن میگفت، تایید کرد که «لبنان شرکت خواهد کرد»، اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
این اظهارات همزمان با سفر یک هیات نظامی آمریکایی به لبنان برای گفتوگو درباره اجرای یک توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل مطرح شد.
اسرائیل هیوم گزارش داد پس از آنکه عباس عراقچی به فرستادگان دونالد ترامپ گفت نمیتواند تضمین کند حملههای سپاه پاسداران در تنگه هرمز ادامه پیدا نکند، ترامپ تصمیم به حمله به اهداف نظامی در ایران گرفت.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید اگر این حملات بدون اطلاع مقامهایی مانند محمدباقر قالیباف یا عباس عراقچی انجام شده باشد، باز هم تصمیم آن از درون ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گرفته شده و اقدامی خودسرانه نبوده است.
آاس در یادداشتی به تمجید از لیونل مسی، فوقستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین پرداخت و با تاکتیکگریز خواندن او نوشت: «وقتی بازی گره میخورد، ایدهها دیگر جریان ندارند و پاها از حرکت میایستند، این مسی است که همهچیز را از هم باز میکند. مسی جستوجو نمیکند؛ مسی پیدا میکند.»
آنخل کاپا سالها پیش در کتاب ارزشمند خود با عنوان صمیمیت فوتبال با حسرت نوشته بود: «بازیکنان دیگر فکر نمیکنند، بازی را نمیشناسند. تعداد بسیار کمی از بازیکنان سطح اول واقعا بلدند فوتبال بازی کنند.»
او تقصیر را متوجه «تاکتیکزدگی» میدانست؛ چیزی که به گفته او «مغز را از بازیکنان گرفته است». این مربی آرژانتینی تاکید میکرد که «باید دانست هر اقدامی چرا و برای چه کاری انجام میشود»، اصلی که نه فقط در فوتبال، بلکه در تمام جنبههای زندگی کاربرد دارد.
در میان همه این تاملات، لیونل مسی استثناست؛ فوتبالیستی که جایی راهحل پیدا میکند که بیشتر افراد فقط مشکل میبینند. اگر به شکلی عجیب همیشه در همان نقطهای ظاهر میشود که حریف بیشترین آسیب را میبیند، یا اگر توپ مدام به جایی میرسد که او حضور دارد، این اتفاق هرگز تصادفی نیست.
شانس هیچ نقشی در این ماجرا ندارد. آنچه به نظر خوششانسی میآید، در واقع توانایی او در درک جریان مسابقه، خواندن بازی و تشخیص ضعفهای حریف است. او برای هر تلهای که تیم مقابل طراحی میکند، پاسخی در اختیار دارد.
مسی بهخوبی میداند چه زمانی، چگونه و چرا باید از سختگیریهای تاکتیکی عبور کند. لیونل اسکالونی نیز در تیم ملی آرژانتین بهترین زیستبوم ممکن را برای او ساخته تا بتواند تمام تواناییهایش را بروز دهد. مسی فکر میکند و بازی میکند.
یک رسانه لبنانی شنبه گزارش داد که با وجود اصرار وزارت خارجه لبنان بر تصمیم خود مبنی بر در نظر گرفتن محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی، بهعنوان «عنصر نامطلوب»، او همچنان در سفارت حضور دارد.
روزنامه لوریان لوژور نوشت: «او همچنان (دستکم بیشتر اوقات) در داخل دیوارهای سفارت کشورش حضور دارد؛ با تکیه بر حمایت نبیه بری، رییس پارلمان، و همچنین مصونیتی که از آن برخوردار است.»
روز پنجشنبه سامی جمیل، رییس حزب کتائب، در شبکه اجتماعی ایکس به تداوم حضور شیبانی در بیروت اعتراض کرده بود.
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا شیبانی را به دلیل ارتباط با حزبالله لبنان تحریم کرده است.
لیندا نوسکووا، تنیسور اهل جمهوری چک، در فینال مسابقات تنیس ویمبلدون، با برتری دو بر یک برابر هموطن خود، کارولینا موخووا، قهرمان سومین گرنداسلم فصل شد. این تنیسور ۲۱ ساله ستهای این مسابقه را ۲-۶، ۷-۵ و ۳-۶ به سود خود به پایان برد.
نوسکووا که در ست دوم فاصلهای تا پیروزی نداشت، پنج امتیاز قهرمانی را از دست داد و برتری ۲-۵ را در نهایت با شکست ۷-۵ عوض کرد تا همه در انتظار بازگشت موخووا به استقبال ست سوم بروند.
در ست سوم اما نوسکووا از همان ابتدا بهتر بود و با بریک کردن سرویس حریف، دست بالا را در اختیار گرفت و در نهایت ست سرنوشتساز مسابقه را ۳-۶ برد.
با قهرمانی در ویمبلدون ۲۰۲۶، لیندا نوسکووا نخستین عنوان گرنداسلم دوران حرفهای خود را به دست آورد و بزرگترین افتخار دوران ورزشیاش را رقم زد. این تنیسور ۲۱ ساله پیش از این هرگز حتی به فینال یک گرنداسلم هم نرسیده بود. موفقیتی که پس از یک فصل درخشان روی چمن و قهرمانی در مسابقات برلین به دست آمد.
نوسکووا در ۲۱ سالگی به جوانترین قهرمان بخش زنان ویمبلدون از سال ۲۰۲۲ تبدیل شد. او همچنین روند درخشش تنیس زنان جمهوری چک در ویمبلدون را ادامه داد و پس از مارکتا وندروسووا در سال ۲۰۲۳ و باربورا کریچیکووا در سال ۲۰۲۴، سومین زن اهل جمهوری چک شد که در چهار سال اخیر عنوان قهرمانی این رقابتها را کسب کرده است.
با این قهرمانی، ویمبلدون برای نهمین دوره متوالی شاهد معرفی یک قهرمان جدید در بخش زنان بود؛ اتفاقی کمسابقه در تاریخ این مسابقات.
از آنجا که فینال ۲۰۲۶ نخستین فینال تمامچکی تاریخ گرنداسلمها در بخش زنان بود، نوسکووا با شکست هموطنش به نخستین بازیکن اهل جمهوری چک تبدیل شد که در فینال یک گرنداسلم برابر یک هموطن به پیروزی رسیده و جام را فتح کرده است.
این قهرمانی همچنین او را به بالاترین رتبه دوران حرفهایاش در ردهبندی جهانی رساند و جایگاهش را در جمع ۱۰ تنیسور برتر جهان تثبیت کرد.