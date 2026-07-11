یک رسانه لبنانی شنبه گزارش داد که با وجود اصرار وزارت خارجه لبنان بر تصمیم خود مبنی بر در نظر گرفتن محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی، بهعنوان «عنصر نامطلوب»، او همچنان در سفارت حضور دارد.
روزنامه لوریان لوژور نوشت: «او همچنان (دستکم بیشتر اوقات) در داخل دیوارهای سفارت کشورش حضور دارد؛ با تکیه بر حمایت نبیه بری، رییس پارلمان، و همچنین مصونیتی که از آن برخوردار است.»
روز پنجشنبه سامی جمیل، رییس حزب کتائب، در شبکه اجتماعی ایکس به تداوم حضور شیبانی در بیروت اعتراض کرده بود.
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا شیبانی را به دلیل ارتباط با حزبالله لبنان تحریم کرده است.
لیندا نوسکووا، تنیسور اهل جمهوری چک، در فینال مسابقات تنیس ویمبلدون، با برتری دو بر یک برابر هموطن خود، کارولینا موخووا، قهرمان سومین گرنداسلم فصل شد. این تنیسور ۲۱ ساله ستهای این مسابقه را ۲-۶، ۷-۵ و ۳-۶ به سود خود به پایان برد.
نوسکووا که در ست دوم فاصلهای تا پیروزی نداشت، پنج امتیاز قهرمانی را از دست داد و برتری ۲-۵ را در نهایت با شکست ۷-۵ عوض کرد تا همه در انتظار بازگشت موخووا به استقبال ست سوم بروند.
در ست سوم اما نوسکووا از همان ابتدا بهتر بود و با بریک کردن سرویس حریف، دست بالا را در اختیار گرفت و در نهایت ست سرنوشتساز مسابقه را ۳-۶ برد.
با قهرمانی در ویمبلدون ۲۰۲۶، لیندا نوسکووا نخستین عنوان گرنداسلم دوران حرفهای خود را به دست آورد و بزرگترین افتخار دوران ورزشیاش را رقم زد. این تنیسور ۲۱ ساله پیش از این هرگز حتی به فینال یک گرنداسلم هم نرسیده بود. موفقیتی که پس از یک فصل درخشان روی چمن و قهرمانی در مسابقات برلین به دست آمد.
نوسکووا در ۲۱ سالگی به جوانترین قهرمان بخش زنان ویمبلدون از سال ۲۰۲۲ تبدیل شد. او همچنین روند درخشش تنیس زنان جمهوری چک در ویمبلدون را ادامه داد و پس از مارکتا وندروسووا در سال ۲۰۲۳ و باربورا کریچیکووا در سال ۲۰۲۴، سومین زن اهل جمهوری چک شد که در چهار سال اخیر عنوان قهرمانی این رقابتها را کسب کرده است.
با این قهرمانی، ویمبلدون برای نهمین دوره متوالی شاهد معرفی یک قهرمان جدید در بخش زنان بود؛ اتفاقی کمسابقه در تاریخ این مسابقات.
از آنجا که فینال ۲۰۲۶ نخستین فینال تمامچکی تاریخ گرنداسلمها در بخش زنان بود، نوسکووا با شکست هموطنش به نخستین بازیکن اهل جمهوری چک تبدیل شد که در فینال یک گرنداسلم برابر یک هموطن به پیروزی رسیده و جام را فتح کرده است.
این قهرمانی همچنین او را به بالاترین رتبه دوران حرفهایاش در ردهبندی جهانی رساند و جایگاهش را در جمع ۱۰ تنیسور برتر جهان تثبیت کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش شنبه «چند تروریست وابسته به سازمان تروریستی حزبالله را شناسایی کردند که در حال انتقال موشکهای ضدتانک در داخل منطقه امنیتی در جنوب لبنان بودند.»
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «این تروریستها با یک خودرو وارد منطقه امنیتی شدند و موشکهای ضدتانکی را که برای حمله به نیروهای ارتش اسرائیل و شهروندان کشور اسرائیل در نظر گرفته شده بود، از خودرو تخلیه کردند. سپس این موشکها را به داخل یک ساختمان در منطقه منتقل کردند.»
ارتش اسرائیل تاکید کرد که به فعالیت برای «رفع هرگونه تهدید علیه نیروهای خود» ادامه خواهد داد و به «سازمان تروریستی حزبالله اجازه نخواهد داد به شهروندان کشور اسرائیل آسیب برساند.»
کانال ۱۲ اسرائیل و اکسیوس به نقل از دیپلماتها گزارش دادند که قطر در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان در مسقط درباره تنگه هرمز مشارکت دارد. با این حال رسانههای حکومتی در ایران با رد این گزارشها تاکید کردند تصمیمگیری درباره تنگه هرمز تنها از سوی جمهوری اسلامی و عمان صورت میگیرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۰ تیر برای مذاکره با مقامهای عمانی درباره بازگشایی دستکم بخشی از تنگه هرمز راهی مسقط شد.
او پس از این مذاکرات بدون دادن توضیحی درباره جزییات گفت با وزیر امور خارجه عمان درباره «سازوکارهای مناسب» برای عبور امن کشتیها از تنگه هرمز، مطابق با ماده ۵ تفاهمنامه اسلامآباد، تبادل نظر کرده است.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش رسانههای خارجی درباره نقش قطر در تصمیمگیری درباره تنگه هرمز را رد کرد.
این خبرگزاری نوشت که تصمیمگیری درباره ترتیبات آینده این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی و عمان انجام میشود.
به گفته این منبع، حضور قطر در گفتوگوها صرفا در چارچوب نقش میانجیگری و تبادلنظر با کشورهای منطقه انجام گرفته است.
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کانال ۱۲ اسرائیل و اکسیوس به نقل از دیپلماتها گزارش دادند که قطر در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان در مسقط درباره تنگه هرمز مشارکت دارد. با این حال رسانههای حکومتی در ایران با رد این گزارشها تاکید کردند تصمیمگیری درباره تنگه هرمز تنها از سوی جمهوری اسلامی و عمان صورت میگیرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۰ تیر برای مذاکره با مقامهای عمانی درباره بازگشایی دستکم بخشی از تنگه هرمز راهی مسقط شد.
او پس از این مذاکرات بدون دادن توضیحی درباره جزییات گفت با وزیر امور خارجه عمان درباره «سازوکارهای مناسب» برای عبور امن کشتیها از تنگه هرمز، مطابق با ماده ۵ تفاهمنامه اسلامآباد، تبادل نظر کرده است.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش رسانههای خارجی درباره نقش قطر در تصمیمگیری درباره تنگه هرمز را رد کرد.
این خبرگزاری نوشت که تصمیمگیری درباره ترتیبات آینده این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی و عمان انجام میشود.
به گفته این منبع، حضور قطر در گفتوگوها صرفا در چارچوب نقش میانجیگری و تبادلنظر با کشورهای منطقه انجام گرفته است.
بر اساس گزارش رسانهها جمهوری اسلامی و عمان در حال بررسی صدور بیانیهای احتمالی درباره بازگشایی کامل «مسیر میانی» در تنگه هرمز هستند؛ مسیری که در آبهای بینالمللی قرار دارد و قرار است برای رفتوآمد کامل و آزاد باز شود.
شبکه ایبیسی نیوز جمعه گزارش داد پس از آنکه مقامهای جمهوری اسلامی بهطور خصوصی به دولت آمریکا اطلاع دادند که شلیک به کشتیها در تنگه هرمز یک «اشتباه» بوده، قرار است مذاکرات میان واشینگتن و تهران از سر گرفته شود.
با این حال، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گزارش داد تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده است.
این منبع به فارس گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که واشینگتن از مواضع خود عقبنشینی نکند، وارد هیچ مذاکرهای نخواهد شد.
بهگفته این منبع، شاخص این عقبنشینی اجرای تفاهمهای مورد توافق است؛ از جمله تشکیل کارگروه ویژه لبنان با هدف پایان دادن به جنگ و عقبنشینی، حلوفصل موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز بر اساس ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی و بازگشت روند صادرات و جریان نفت به وضعیت عادی.
اوایل این هفته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت ایرانیها اعلام کردهاند که خواهان بازگشت به مذاکرات با ایالات متحده هستند، اما جمهوری اسلامی بعدا این موضوع را تکذیب کرد.
ترامپ همچنین گفت حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود، آتشبس «پایان یافته است».
پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، نیز به نقل از یک «یک منبع ارشد اطلاعاتی»، اعلام کرد جمهوری اسلامی قرار است طرح مدیریت تنگه هرمز را اجرا کند و در برابر «تهدیدهای آمریکا و جنگ روانی و رسانهای» عقبنشینی نخواهد کرد.
این منبع همچنین گزارشهای اکسیوس، درباره وجود اختلاف بین مذاکرهکنندگان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تکذیب کرده است.
پرستیوی به نقل از این منبع نوشت: «مقامهای آمریکایی با استفاده از رسانههای وابسته به خود، در حالی که همزمان کارزار فشار و تهدید علیه تهران را تشدید کردهاند، دروغهای ناشیانه و تکراری درباره مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات منتشر میکنند.»
در همین حال، کشورهای منطقه بار دیگر از تهران و واشینگتن خواستند که مذاکرات خود را از سر بگیرند.
وزارت امور خارجه پاکستان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور، و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در گفتوگویی تلفنی با ابراز نگرانی از تشدید تنشها در منطقه، بر ضرورت کاهش تنش، ادامه گفتوگوها و حمایت از تلاشهای دیپلماتیک تاکید کردند.
وزارت امور خارجه اردن نیز اعلام کرد ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه این کشور، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در گفتوگوی تلفنی خواستار بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکره و حل بحران از طریق گفتوگو شدند.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه اردن، این دو مقام همچنین درباره پایان دادن به تنشها و تضمین اجرای توافق آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه اردن همچنین اعلام کرد که ایمن الصفدی در گفتوگویی تلفنی با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، موضوع مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا را مورد بررسی قرار داد.
سیل و رانش زمین ناشی از چند روز بارانهای سیلآسای موسمی، دستکم ۴۴ نفر را در جنوب شرقی بنگلادش کشته و بیش از یک میلیون نفر را گرفتار کرده است.
وزارت مدیریت بحران بنگلادش شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد که سیل در هفت منطقه چاتوگرام، کاکسبازار، بندربان، رانگاماتی، خاگراچاری، مولویبازار و حبیگنج، زندگی روزمره را مختل کرده، هزاران خانواده را در انزوا قرار داده و ۲۶۷ هزار و ۹۱۸ خانوار را گرفتار ساخته است.
بسیاری از ساکنان، به دلیل زیر آب رفتن خانههایشان، چند روز است که قادر به آشپزی نبودهاند و برخی دیگر نیز پس از آنکه لایههای ضخیم گلولای آشپزخانهها و فضاهای زندگیشان را پوشاند، با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکنند.
هزاران خانواده به مواد غذایی خشک، برنج تختشده، برنج پفکرده یا بیسکویتهایی که نیازی به پختوپز ندارند و کمکهای اضطراری متکی هستند. با این حال، جادههای شستهشده و پلهای آسیبدیده، دسترسی امدادگران به برخی از مناطقی را که بیشترین آسیب را دیدهاند، دشوار کرده است.
نیروهای ارتش و نیروی دریایی با قایق، غذا، آب آشامیدنی، دارو و دیگر اقلام ضروری را به جوامع دورافتاده میرسانند.
اقبال حسین، وزیر مدیریت بحران و امدادرسانی، هنگام بازدید از مناطق آسیبدیده در چاتوگرام گفت: «دولت هر کاری که ممکن است برای حمایت از قربانیان سیل انجام میدهد. کمکهای امدادی، آب آشامیدنی سالم و تجهیزات پزشکی در حال توزیع است و از افرادی که خانههایشان زیر آب رفته میخواهیم به نزدیکترین پناهگاه منتقل شوند.»
بارانهای شدید همچنین اوایل این هفته باعث رانش زمین در اردوگاههای پناهجویان روهینگیا در کاکسبازار شد که در نتیجه آن ۱۶ پناهجو، از جمله زنان و کودکان، جان باختند. بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیا در این اردوگاهها زندگی میکنند؛ جایی که سرپناههای موقت ساختهشده روی دامنههای شیبدار و جنگلزداییشده، بهویژه در فصل بارانهای موسمی، بسیار آسیبپذیر هستند.
بنگلادش یکی از کشورهای جهان است که بیش از همه در معرض بلایای طبیعی قرار دارد و بارانهای فصلی موسمی بهطور منظم موجب سیل، فرسایش رودخانهای و رانش زمین میشوند. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی بارشهای شدید را مکررتر و شدیدتر میکند و ابعاد و شدت چنین فجایعی را افزایش میدهد.