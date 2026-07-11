سنتکام: نیروهای آمریکا سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کردند
فرماندهی مرکز ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا پس از آنکه نیروهای سپاه پاسداران بهطور آشکار به کشتی کانتینری «اموی جیافاس گالاکسی»با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز حمله کردند، سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کردند.
سنتکام نوشت یکی از اعضای غیرنظامی خدمه مفقود شده و کشتی بهدلیل آتشسوزی در داخل و وارد آمدن خسارت قابلتوجه به موتورخانه، قادر به ادامه سفر نیست.
بر اساس بیانیه سنتکام، پس از آنکه جمهوری اسلامی بهدلیل حملات پیشین خود به کشتیهای تجاری پاسخگو شناخته شد، بار دیگر فرصتی به تهران داده شد تا پایبندی خود به تفاهمنامه را نشان دهد، اما بار دیگر ناکام ماند.
سنتکام نوشت: «در پاسخ، ایالات متحده با ادامه تضعیف توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری که آزادانه از تنگه عبور میکنند، هزینه سنگینی به این کشور تحمیل میکند. این حملات به دستور فرمانده کل قوا انجام میشوند.»