وب‌سایت جی‌ان‌اس در تحلیلی مدعی شد تمرکز ارزیابی‌های بین‌المللی بر ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، تصویر کاملی از ظرفیت بالقوه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه نمی‌دهد و ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ و پنج درصد نیز باید در این برآوردها لحاظ شوند.

مقاله با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استدلال می‌کند در صورت غنی‌سازی بیشتر این ذخایر، ظرفیت بالقوه جمهوری اسلامی می‌تواند به مراتب فراتر از برآوردهای متداول باشد. گزارش همچنین مدعی است تهران پیش از حملات اخیر، به جای تمرکز بر ساخت نخستین سلاح هسته‌ای، در حال انباشت مواد لازم برای تولید همزمان چندین سلاح بوده است.

در ادامه این تحلیل آمده است حتی در صورت نابودی تاسیسات هسته‌ای، انتقال، ایمن‌سازی یا نابودی کامل مواد غنی‌شده ایران به حضور طولانی‌مدت کارشناسان فنی و نیروهای نظامی در داخل ایران نیاز خواهد داشت. نویسنده هشدار می‌دهد باقی ماندن این مواد در ایران، حتی در صورت ادامه مذاکرات، خطر ازسرگیری مخفیانه برنامه هسته‌ای یا استفاده از آنها در ساخت «بمب کثیف» را حفظ می‌کند.

مقاله در پایان نتیجه می‌گیرد که صرف تخریب تاسیسات هسته‌ای برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای جمهوری اسلامی کافی نیست و مدعی می‌شود این مواد باید به طور کامل از ایران خارج شوند و برنامه غنی‌سازی نیز به طور کامل متوقف شود.