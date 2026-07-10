نیویورکتایمز: تشدید درگیریها، چشمانداز توافق میان آمریکا و ایران را تیره و تار کرده است
نیویورکتایمز گزارش داد حملات متقابل آمریکا و حکومت ایران برای دو روز پیاپی، آتشبس شکننده میان دو کشور را بیش از پیش تضعیف کرده و امیدها به دستیابی به یک توافق بلندمدت را کمرنگ ساخته است.
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن -در کنار حملات به کویت و بحرین- موقعیت دشوار اردن را به عنوان یکی از شرکای امنیتی آمریکا در منطقه برجسته کرده است. ارتش اردن اعلام کرد هشت موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده و این حملات هیچ تلفات یا خسارتی بر جای نگذاشته است.
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