ترامپ در این نامه که نسخه‌ای از آن به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، نوشت: «قول داده بودم همه موانعی را که بر سر راه بازسازی کشور شما قرار دارد، برطرف کنم و به‌زودی، سرانجام قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.»

او افزود شرکت‌های آمریکایی آماده سرمایه‌گذاری در سوریه هستند و می‌توانند در بازسازی و آبادانی این کشور نقش ایفا کنند.

ترامپ و الشرع ۱۷ تیر در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کردند.

رییس‌جمهوری آمریکا در این دیدار از اقدامات الشرع علیه گروه داعش تمجید کرد و گفت: «همه به او احترام می‌گذارند، از جمله خود من.»

در جریان جنگ داخلی سوریه، گروه‌های شبه‌نظامی مختلف، از جمله داعش ، در بخش‌هایی از این کشور نفوذ یافتند.

داعش از ماه فوریه تاکنون مسئولیت چندین حمله علیه نیروهای دولتی سوریه را بر عهده گرفته و از آغاز مرحله‌ای تازه از عملیات خود علیه دولت الشرع خبر داده است.

دوره ۴۵ روزه بررسی کنگره

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد نامه ترامپ درباره حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، پس از دیدار اخیر رهبران دو کشور در آنکارا، به رییس‌جمهوری سوریه تحویل داده شد.

ترامپ همچنین اعلام کرد کنگره آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید این تصمیم را در یک دوره ۴۵ روزه مورد بررسی قرار دهد و پس از طی شدن این روند، خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اجرایی خواهد شد.

قرار گرفتن در فهرست آمریکا از کشورهای حامی تروریسم، محدودیت‌هایی از جمله در زمینه دریافت کمک‌های خارجی ایالات متحده، صادرات تجهیزات دفاعی و برخی مبادلات مالی را به دنبال دارد.

استقبال رییس بانک مرکزی سوریه

صفوت رسلان، رییس بانک مرکزی سوریه، با استقبال از تصمیم ترامپ اعلام کرد خروج سوریه از این فهرست، زمینه را برای گسترش سرمایه‌گذاری، احیای اقتصاد و بازگشت این کشور به نظام اقتصاد جهانی فراهم خواهد کرد.

رویترز همچنین گزارش داد چندین شرکت عربستان سعودی در چارچوب تلاش‌های ریاض برای حمایت از بازسازی سوریه، در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌هایی چند میلیارد دلاری در این کشور هستند.

دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از تصمیم خود برای کمک‌های مالی به سوریه خبر داده‌اند.

ترامپ اردیبهشت ۱۴۰۴ با امضای یک فرمان اجرایی، تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را لغو کرد و مسیر پایان انزوای این کشور از نظام مالی بین‌المللی را هموار ساخت.