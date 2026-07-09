ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد ادعای رسانههای دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور از تنگه هرمز فقط از مسیرهای تعیینشده از سوی ایران مجاز است، نادرست است.
سنتکام افزود از اوایل ماه مه، نیروهای آمریکایی به عبور ایمن بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و انتقال بیش از ۳۸۰ میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز کمک کردهاند.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه با گلی که در دقیقه ۵۹ بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، با هشت گل، در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
امباپه با این گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به ۲۰ رساند. این آمار، پنج گل بیشتر از رونالدو، اسطوره برزیل، هشت گل بیشتر از پله، ۹ گل بیشتر از کریستیانو رونالدو و ۱۲ گل بیشتر از دیهگو مارادونا است.
شاید او بتواند پایان دوران حرفهای خود، با اختلاف به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود، اما در حال حاضر، تنها یک گل با لیونل مسی فاصله دارد.
فوقستاره فرانسوی به خوبی در محوطه جریمه برای خود فضا ایجاد کرد و سپس توپ را به زیبایی از کنار دیوپ با ضربهای کاتدار به گوشه دورتر دروازه فرستاد.
ضربه کاپیتان فرانسه، عجیب و فوقالعاده بود؛ امباپه تقریبا بدون عقب بردن پا شوت زد، آنقدر سریع که عیسی دیوپ فرصت نکرد روی او فشار بیاورد و سپس توپ را با قوسی تماشایی به گوشه دروازه فرستاد.
پس از بازبینی صحنه توسط VAR به دلیل احتمال هند در جریان شکلگیری حمله، گل تایید شد.
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی، وقوع تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان مشهد و کشته شدن دو نفر را تایید کرد.
شمقدری در گفتوگو با ایرنا از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد و گفت هنوز علت حادثه و هویت کشته شدگان مشخص نشده است. این در حالی است که تصاویر منتسب به اجساد این دو فرد در برخی کانالهای خبری تلگرامی منتشر شده است.
بلوار سرافرازان در غرب مشهد و در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری حرم امام رضا قرار دارد.
یاسین بونو، دروازهبان تیم ملی مراکش که در نیمه اول بازی با فرانسه پنالتی امباپه را مهار کرد، در جامهای جهانی فیفا (شامل ضربات پنالتی پس از تساوی) از ۹ پنالتی که با آنها روبهرو شده، تنها دو پنالتی را دریافت کرده است.
او اکنون با بیشترین تعداد پنالتی مهارشده در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ (دورهای که آمارهای رسمی و کامل فیفا/اوپتا ثبت شدهاند)، به طور مشترک با سرخیو گویکوچهآ، دروازهبان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۰، رکورددار این رقابتها است.
البته این نخستین بار نیست که یاسین بونو به قهرمان مراکش در جام جهانی تبدیل میشود. او در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر اسپانیا، سه پنالتی پیاپی را مهار کرد تا مراکش در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شود.
بونو همچنین در همین جام جهانی، پنالتی پنجم هلند را در ضربات پنالتی مرحله یکشانزدهم نهایی مهار کرد. این مهار به اسماعیل صیباری فرصت داد تا ضربه پیروزیبخش مراکش را به گل تبدیل کند.
دفتر علی خامنهای، دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی، اعلام کرد که جسد خامنهای پس از «مراسم تشییع در مشهد و اقامه نماز میت در صحن پیامبر اعظم»، هنوز دفن نشده است.
در اطلاعیهای که دقایقی پس از نیمهشب پنجشنبه (بامداد جمعه) به وقت تهران منتشرشده، آمده است که «هماکنون مراسم وداع» خانواده خامنهای با پیکر او در حال برگزاری است و مراسم تدفین هنوز انجام نشده است.
این اطلاعیه میافزاید که پس از پایان مراسم تدفین، «زمان انجام اعمال و نماز لیلةالدفن» اطلاعرسانی خواهد شد.
برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی در مشهد، از جمله در اطراف حرم امام رضا، خبر دادهاند.
بر اساس این گزارشها، تیراندازی در بلوار فکوری رخ داده و دو فرد ناشناس با لباس نظامی و با استفاده از اسلحه کمری به شماری از نیروهای بسیج تیراندازی کردهاند. بنا به همین گزارشها در جریان این حمله، دو بسیجی کشته شدهاند.
گزارشها حاکی است مهاجمان پس از تیراندازی متواری شدهاند و نیروهای امنیتی در حال تلاش برای شناسایی و بازداشت آنها هستند.
این گزارشها تاکنون به طور رسمی تایید نشدهاند.