دفتر حسین نوری همدانی اعلام کرد او با وجود بررسی مقدمات حضور در مراسم نماز میت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل شرایط جسمانی، طولانی بودن مسیر و فراهم نشدن شرایط سفر، نتوانست در این مراسم شرکت کند.
در این اطلاعیه آمده است با وجود اطلاعرسانی قبلی درباره عدم امکان حضور نوری همدانی، برخی رسانهها تا ساعات پایانی مراسم همچنان خبر حضور او را منتشر کردند.
تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر صفر مراکش را شکست و داد و برای سومین دوره پیدرپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. در این بازی که در استادیوم بوستون برگزار شد، کیلیان امباپه در دقیقه ۵۹ و عثمان دمبله در دقیقه ۶۶ برای خروسها گل زدند.
فرانسه با یک نمایش جذاب دیگر، مراکش را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی جام جهانی صعود کرد؛ اما مصدومیت دیرهنگام کیلیان امباپه باعث نگرانی شد.
امباپه پس از آنکه در نیمه نخست یک پنالتی را از دست داد، با یک ضربه کاتدار زیبا گل نخست فرانسه را به ثمر رساند. این هشتمین گل او در این جام جهانی بود و او را در جدول گلزنان در کنار لیونل مسی قرار داد.
امباپه سپس پاس گل دوم فرانسه را هم ساخت و عثمان دمبله با یک ضربه زمینی توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد.
فرانسه در مرحله نیمهنهایی برای رسیدن به فینال به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت و اکنون همه نگاهها به وضعیت مصدومیت این مهاجم ۲۷ ساله دوخته شده است.
عثمان دمبله، ستاره تیم ملی فرانسه در دقیقه ۶۶ بازی با مراکش در یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با یک شوت تماشایی گل دوم فرانسویها را زد.
ستاره خط حمله خروسها با این ضربه دیدنی، دوازدهمین گل خود را در شصت و پنجمین بازی ملی به ثمر رساند و شمار گلهایش در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۵ رساند.
این گل حاصل یک کار ترکیبی عالی بود؛ جایی که پاس تکضرب و هوشمندانه کیلیان امباپه، دمبله را صاحب موقعیت کرد.
وینگر تیزهوش فرانسه با استفاده از فضاسازی و فرار همتیمیاش، توپ را روی پای راست خود مهیا کرد و با ضربهای کاتدار و بینقص، گوشه چپ دروازه را هدف گرفت.
یاسین بونو، سنگربان مراکش، با واکنشی سریع و شیرجهای بلند حتی موفق شد توپ را با دست لمس کند، اما شدت و دقت ضربه دمبله توپ را به تور چسباند.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه با گلی که در دقیقه ۵۹ بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، با هشت گل، در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
امباپه با این گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به ۲۰ رساند. این آمار، پنج گل بیشتر از رونالدو، اسطوره برزیل، هشت گل بیشتر از پله، ۹ گل بیشتر از کریستیانو رونالدو و ۱۲ گل بیشتر از دیهگو مارادونا است.
شاید او بتواند پایان دوران حرفهای خود، با اختلاف به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود، اما در حال حاضر، تنها یک گل با لیونل مسی فاصله دارد.
فوقستاره فرانسوی به خوبی در محوطه جریمه برای خود فضا ایجاد کرد و سپس توپ را به زیبایی از کنار دیوپ با ضربهای کاتدار به گوشه دورتر دروازه فرستاد.
ضربه کاپیتان فرانسه، عجیب و فوقالعاده بود؛ امباپه تقریبا بدون عقب بردن پا شوت زد، آنقدر سریع که عیسی دیوپ فرصت نکرد روی او فشار بیاورد و سپس توپ را با قوسی تماشایی به گوشه دروازه فرستاد.
پس از بازبینی صحنه توسط VAR به دلیل احتمال هند در جریان شکلگیری حمله، گل تایید شد.
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی، وقوع تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان مشهد و کشته شدن دو نفر را تایید کرد.
شمقدری در گفتوگو با ایرنا از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد و گفت هنوز علت حادثه و هویت کشته شدگان مشخص نشده است. این در حالی است که تصاویر منتسب به اجساد این دو فرد در برخی کانالهای خبری تلگرامی منتشر شده است.
بلوار سرافرازان در غرب مشهد و در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری حرم امام رضا قرار دارد.
یاسین بونو، دروازهبان تیم ملی مراکش که در نیمه اول بازی با فرانسه پنالتی امباپه را مهار کرد، در جامهای جهانی فیفا (شامل ضربات پنالتی پس از تساوی) از ۹ پنالتی که با آنها روبهرو شده، تنها دو پنالتی را دریافت کرده است.
او اکنون با بیشترین تعداد پنالتی مهارشده در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ (دورهای که آمارهای رسمی و کامل فیفا/اوپتا ثبت شدهاند)، به طور مشترک با سرخیو گویکوچهآ، دروازهبان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۰، رکورددار این رقابتها است.
البته این نخستین بار نیست که یاسین بونو به قهرمان مراکش در جام جهانی تبدیل میشود. او در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر اسپانیا، سه پنالتی پیاپی را مهار کرد تا مراکش در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شود.
بونو همچنین در همین جام جهانی، پنالتی پنجم هلند را در ضربات پنالتی مرحله یکشانزدهم نهایی مهار کرد. این مهار به اسماعیل صیباری فرصت داد تا ضربه پیروزیبخش مراکش را به گل تبدیل کند.