اکسیوس به نقل از دو منبع از کشورهای میانجی و یک مقام آمریکایی گزارش داد قطر، پاکستان و دیگر میانجیهای منطقهای در تلاشاند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش دهند و مذاکرات درباره توافق هستهای را احیا کنند.
اکسیوس افزود با وجود آنکه دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد توافق موقت و آتشبس میان آمریکا و ایران «پایان یافته» و دستور دو دور حمله هوایی را صادر کرد، همچنان بر بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است و میخواهد از بازگشت به یک جنگ تمامعیار با ایران جلوگیری کند.
در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با سرکوب خونین معترضان، قطع اینترنت و استقرار نیروهای امنیتی در بیمارستانها، نبردی دیگر نیز آغاز شد؛ نبردی بر سر روایت قربانیان و اینکه کدام مرگها در حافظه رسانههای جهان ثبت میشوند و کدامیک در سکوت فراموش میشوند.
دیماه ۱۴۰۴؛ خیابانها و کوچههای ایران صحنه سرکوبی شد که هنوز ابعاد کامل آن روشن نیست. اینترنت در بسیاری از نقاط کشور قطع یا مختل شد، آنتندهی موبایلها محدود بود، بیمارستانها زیر نظر نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خانوادهها برای یافتن پیکر عزیزانشان با دیوار سکوت و تهدید روبهرو شدند.
مساله تنها ابعاد سرکوب نبود؛ پرسشی همپای آنچه رخ داده مطرح میشد: کدام بخش از حقیقت اجازه روایت شدن پیدا میکند؟ چه کسانی کشته شدند، چه کسانی شلیک کردند، و کدام عدد میتواند از سد سانسور، ملاحظات سیاسی و احتیاط رسانههای جهانی عبور کند و به خبر بینالمللی تبدیل شود؟
جمهوری اسلامی، مطابق الگوی شناختهشده و تکراریاش در بحرانهای مشابه، ابتدا کوشید با عددهای محدود و روایتهای پراکنده، ابعاد کشتار را کوچک نشان دهد. در مقابل، نهادهای حقوق بشری، رسانههای مستقل، با احتیاط و بر پایه شواهد، آمارهایی متفاوت منتشر کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بر اساس اطلاعات محرمانه رسیده از داخل ایران، اعلام کرد دستکم ۳۶،۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدهاند.
همزمان، هرانا، وبسایت وابسته به سازمان حقوق بشری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش «زمستان سرخ» درباره ۵۰ روز نخست اعتراضات، از حداقل موارد قابل راستیآزمایی سخن گفت: ۶،۴۸۸ جانباخته. همان گزارش تاکید کرد که ۱۱،۷۴۴ پرونده دیگر همچنان در دست بررسی است. این فاصله میان موارد تاییدشده و پروندههای در حال بررسی، نشان میدهد آمار نهایی قربانیان هنوز میتواند بسیار فراتر از اعداد منتشرشده باشد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز از شواهد فزاینده درباره کشتارهای سراسری سخن گفت. عفو بینالملل، در ۶ ماهگی اعتراضات دی، هشدار داد که نبود عدالت بینالمللی برای کشتار هزاران معترض و رهگذر، خطر وقوع جنایتهای بیشتر از سوی جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.
اما در میان این آمارها، روایت دیگری هم از واشینگتن رسید؛ از زبان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا. ترامپ در اسفند ۱۴۰۴، از کشتهشدن ۳۲،۰۰۰ نفر در سرکوب اعتراضات ایران سخن گفت. در فروردین ۱۴۰۵، این عدد را ۴۵٬۰۰۰ نفر اعلام کرد. سپس در ۱۷ تیر گفت جمهوری اسلامی تاکنون ۵۴،۰۰۰ معترض را کشته است.
اهمیت این اظهارات فقط در بزرگی عددها نبود. گوینده این ارقام، رییسجمهوری ایالات متحده بود؛ مقامی که به گزارشهای اطلاعاتی، ارزیابیهای امنیتی و دادههای محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا دسترسی دارد. با این حال، واکنش رسانههای غربی به این سخنان، سکوت یا عبور سریع بود؛ نه راستیآزمایی جدی، نه مقایسه نظاممند با گزارشهای حقوق بشری، و نه پیگیری روشن درباره مبنای این اعداد.
این سکوت، خود به بخشی از ماجرا تبدیل شد. پرسش اینجاست: چرا آمار اعلامشده از سوی رییسجمهوری آمریکا درباره کشتهشدگان ایرانی، حتی برای رد، بررسی یا راستیآزمایی دقیق، وارد دستور کار جدی آژانسهای خبری و رسانههای بزرگ نشد؟ چرا عددی که درباره مرگ هزاران انسان در یک سرکوب حکومتی مطرح شده، در بسیاری از اتاقهای خبر جهان بایکوت شد؟
چند ماه بعد، همان رسانهها در برابر عددی دیگر واکنشی سریع نشان دادند: ادعای حضور ۹ میلیون نفر در مراسم تشییع علی خامنهای. عددی که از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی بیرون آمد و در بخشی از پوششهای خارجی، بیآنکه امکان راستیآزمایی مستقل آن روشن باشد، به زبان خبر راه یافت.
این مقایسه، برای بسیاری از کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی پرسشی ساده اما بنیادین ساخت: اگر عدد مربوط به یک تشییع حکومتی دیکتاتور تهران ارزش پوشش خبری دارد، چرا عددهای مربوط به کشتهشدن دهها هزار ایرانی به دستور همان شخص، ارزش پیگیری چند برابر نداشته باشد؟
سانسور همیشه با حذف کامل آغاز نمیشود. گاهی با جابهجا کردن اولویتها شروع میشود؛ با برجسته کردن عددهای مطلوب دستگاه کشتار و پایین آوردن صدای قربانیان. برخی خبرها رسما از گردونه اخبار حذف نمیشوند، فقط آنقدر در صف انتظار راستیآزمایی، تردید و ملاحظات سیاسی نگه داشته میشوند که از چرخه خبر بیرون بمانند.
پرونده جنایات هولناک دیماه ۱۴۰۴ تازه گشوده شده و هنوز نام بسیاری از کشتهشدگان منتشر نشده، هنوز خانوادههای زیادی در جستوجوی حقیقتاند و هنوز نحوه جان باختن بسیاری از جاویدنامان مشخص نیست. اما آنچه از همین حالا روشن است گشوده شدن پرونده ای دیگر در کنار پرونده جنایت جمهوری اسلامی است: آزمون اعتبار رسانههایی که خود را راوی حقیقت میدانند.
شش ماه پس از وقایع هجده و نوزده دی ۱۴۰۴، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: کدام مرگها خبر میشوند، و کدام مرگها برای ورود به تیتر خبرگزاریهای بزرگ جهان، باید دوباره ثابت کنند که واقعا رخ دادهاند؟
مراکش آخرین نماینده آفریقا در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، اما در مرحله یکچهارم نهایی به فرانسه باخت و حذف شد. این تیم تنها نماینده قاره بود که موفق شد یک دیدار حذفی را در وقت قانونی یا اضافه با پیروزی به پایان برساند؛ همان برد مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل کانادا، یکی از سه میزبان جام.
مراکش و مصر نیز در مرحله یکشانزدهم نهایی با پیروزی در ضربات پنالتی صعود کردند.
در مجموع، نمایندگان آفریقا این مسابقات را با یک پیروزی، دو صعود از طریق ضربات پنالتی و ۹ شکست در مراحل حذفی به پایان رساندند.
البته باید توجه داشت که بسیاری از این شکستها با اختلافی بسیار اندک رقم خورد؛ از جمله فروپاشی سنگال برابر بلژیک، نزدیک شدن کیپورد و مصر به حذف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، و همچنین گل دیرهنگام هری کین، کاپیتان انگلیس برای شکست جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یکشانزدهم نهایی.
اکنون تنها تیم غیراروپایی باقیمانده در مسابقات، آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، است.
همچنین تنها قهرمانان جام جهانی در قرن بیستویکم که هنوز در این رقابتها حضور دارند و ممکن است در ادامه با یکدیگر روبهرو شوند، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا هستند.
پایان شکستناپذیری مراکش
از سوی دیگر، امروز روند فوقالعاده ۳۴ بازی بدون شکست مراکش به پایان رسید.
البته یک استثنای بزرگ وجود دارد؛ فینال جام ملتهای آفریقا مقابل سنگال در سال جاری که عنوان قهرمانی بعدا به مراکش داده شد.
اما اگر آخرین شکست ثبتشده این تیم را در نظر بگیریم، باید به تابستان ۲۰۲۵ برگردیم؛ زمانی که مراکش در مسابقات قهرمانی ملتهای آفریقا با نتیجه یک بر صفر برابر کنیا شکست خورد.
نکته دیگر اینکه مراکش در این مسابقه بیش از حد محافظهکارانه بازی کرد.
آیا فرانسه آنها را وادار به چنین سبکی کرد؟ شاید.
اما همین که مراکش تا دقیقه ۸۴ نتوانست حتی یک شوت در چارچوب ثبت کند ــ ضربه آزاد عزالدین اوناحی که مایک منیان بهخوبی مهار کرد ــ بهتنهایی همهچیز را درباره عملکرد هجومی این تیم نشان میدهد.
علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، بامداد جمعه دفن شد. پیش از دفن، پسر بزرگ او مصطفی خامنهای بر جنازه پدرش نماز خواند.
علی خامنهای پس از ۱۳۱ روز بالاخره به خاک سپرده شد، مراسم تشییع جنازه او علاوه بر تهران و قم در شهرهای نجف و کربلا در عراق و نهایتا مشهد برگزار شد.
در طول برگزاری مراسم تشییع جسد و دفن خامنهای، مجتبی فرزند دوم او که پس از مرگ پدر بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد، در هیچ کدام از مراسم برگزار شده دیده نشد و این غیبت، گمانهزنیها در مورد زنده بودن یا وضعیت جسمانی او را تقویت کرد.
پیشتر برخی رسانهها اعلام کردند که مجتبی خامنهای به توصیه سپاه پاسداران در هیچ یک از مراسم پدرش شرکت نمیکند.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، گفت: «ریشه بحران موجود در خاورمیانه، خود جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند فضای بحران را زنده نگه دارد و از آن بهعنوان ابزار سیاست خارجی استفاده کند.»
او افزود: «اما در این چرخه، اگر یک خطای محاسباتی یا اشتباه تاکتیکی رخ دهد، به نظر من شرایط میتواند بهسرعت از کنترل خارج شود. به همین دلیل، جمهوری اسلامی هم تلاش میکند اجازه ندهد کار به آن مرحله برسد.»
تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر صفر مراکش را شکست و داد و برای سومین دوره پیدرپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. در این بازی که در استادیوم بوستون برگزار شد، کیلیان امباپه در دقیقه ۵۹ و عثمان دمبله در دقیقه ۶۶ برای خروسها گل زدند.
فرانسه با یک نمایش جذاب دیگر، مراکش را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی جام جهانی صعود کرد؛ اما مصدومیت دیرهنگام کیلیان امباپه باعث نگرانی شد.
امباپه پس از آنکه در نیمه نخست یک پنالتی را از دست داد، با یک ضربه کاتدار زیبا گل نخست فرانسه را به ثمر رساند. این هشتمین گل او در این جام جهانی بود و او را در جدول گلزنان در کنار لیونل مسی قرار داد.
امباپه سپس پاس گل دوم فرانسه را هم ساخت و عثمان دمبله با یک ضربه زمینی توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد.
فرانسه در مرحله نیمهنهایی برای رسیدن به فینال به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت و اکنون همه نگاهها به وضعیت مصدومیت این مهاجم ۲۷ ساله دوخته شده است.