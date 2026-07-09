به گزارش خبرگزاری PA، گفته می‌شود نخست‌وزیر بریتانیا از درخواست‌های اتحادیه فوتبال انگلیس برای جلوگیری از تصمیم فیفا جهت تغییر زمان آغاز دیدار مکزیک و انگلیس در مکزیکوسیتی از ساعت ۱۸ به ۱۲ ظهر حمایت کرده بود؛ تغییری که زمان آماده‌سازی انگلیس برای دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی در ارتفاع زیاد را کاهش می‌داد.

اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، در گفت‌وگویی با تایمز رادیو گفت که این موضوع مهم‌تر از تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و درخواست او برای بازنگری در اخراج فولارین بالوگان بوده است؛ محرومیتی که بعدا از سوی کمیته انضباطی فیفا به حالت تعلیق درآمد.

جولیانی گفت: «وقتی در نظر بگیرید که دلیل احتمالی جلو انداختن زمان مسابقه این بود که پس از دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی (مقابل اکوادور)، به دلیل دیر برگزار شدن مسابقه و حضور بیش از یک میلیون نفر در مرکز شهر، سه شهروند مکزیکی جان خود را از دست دادند، من این موضوع (دخالت استارمر) را به‌مراتب نگران‌کننده‌تر می‌دانم.»

او افزود: «دلیل مطرح شدن این بحث‌ها، حفظ جان و امنیت مردم بود. به نظر من، بحث باید بر همین موضوع متمرکز باشد، نه بر اتفاقات داخل زمین. یکی از این دخالت‌ها مربوط به جان و امنیت مردم است و دیگری مربوط به اتفاقات داخل زمین. فکر می‌کنم تفاوت میان این دو کاملا روشن است.»

فیفا در ارتباط با پرونده بالوگان با اتهام دخالت سیاسی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که بر اساس اساسنامه این نهاد به‌صراحت ممنوع است.

جیانی اینفانتینو نیز با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد کمیته‌های فیفا کاملا مستقل هستند.

سخنگوی رسمی نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه و در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع، تلاش کرد میان این دو ماجرا تفاوت قائل شود: «نخست‌وزیر به‌روشنی اعلام کرده بود که از درخواست‌های اتحادیه فوتبال انگلیس درباره پیامدهای عملی تغییر پیشنهادی زمان مسابقه برای آماده‌سازی تیم حمایت می‌کند.»

او گفت: «تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری مسابقه همچنان بر عهده فیفا بود.»

سخنگوی نخست‌وزیر همچنین گفت: «همان‌طور که همواره گفته‌ایم، تصمیم‌گیری درباره مسائل انضباطی و اجرای قوانین بازی بر عهده فیفا و نهادهای مسئول فوتبال است.»

«ترامپ خواهان بازی منصفانه است»

جولیانی بار دیگر از تصمیم دونالد ترامپ برای دخالت در پرونده بالوگان دفاع کرد و گفت: «واقعیت درباره رییس‌جمهوری ترامپ این است که او خواهان بازی منصفانه است؛ بازی منصفانه در انتخابات و بازی منصفانه در زمین فوتبال. به نظر من، در نهایت تصمیم درستی (تعلیق محرومیت بالوگان) گرفته شد.»

او در پایان افزود: «به بلژیک تبریک می‌گویم. رییس‌جمهوری گفت اگر بلژیک در نهایت پیروز شود و تیم برتر باشد، باید به آن احترام گذاشت. بهترین بازیکنان ما در زمین بودند، بهترین بازیکنان آنها هم در زمین بودند و آنها روز دوشنبه تیم برتر بودند؛ حتی رقابت نزدیکی هم نبود.»