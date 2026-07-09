۱۳۱‍ روز پس از مرگ، خامنه‌ای بالاخره به خاک سپرده شد؛ با امان‌نامه دونالد ترامپ، صادر کننده فرمان کشتن علی خامنه‌ای، هواداران دومین رهبر جمهوری اسلامی توانستند او را در کشوری که تحت حکومت دارند به خاک بسپارند.

او به شکلی طنز آمیز در ۱۸ تیر به‌خاک سپرده شد؛ سالروز حمله به کوی دانشگاه. بررسی کمیت و کیفیت مراسم‌های مشابه در ایران و جهان نشان می‌دهد، تشییع جنازه او نه به لحاظ کمی و نه کیفی، نتوانست رکورددار شود.

اما شاید بتواند به‌عنوان دارنده یکی از طولانی‌ترین فواصل، بین تاریخ مرگ تا دفن، نامزد شود. دیکتاتور ایران، که ماموران او، سال‌های جلوی برگزاری مراسم گرامی‌داشت مخالفانش را گرفتند؛ خانواده معترضان کشته شده به دست ماموران او، شب‌های زیادی عزیز خود را از بیم دزدیده شدن پیکر یا دریافت پول تیر، در میان یخ نگهداری کردند، خود، ۱۳۱ روز در یخچال، در انتظار خاکسپاری بود.

مجتبی، پسر او، که سال‌ها برای جانشینی او تلاش کرده بود و مقامات جمهوری‌اسلامی می‌گویند زنده است، از بیم احتمال حمله اسرائیل یا آمریکا، نتوانست در مراسم دفنش حاضر شود.

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