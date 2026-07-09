هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در گفتوگو با اسکاینیوز عربی اعلام کرد: «آتشبس میان واشینگتن و تهران همچنان برقرار است و هر دو طرف خواهان حرکت بهسوی توافق صلح هستند. با همتای ایرانی خود گفتوگو کردم و آنچه درباره نحوه عبور از تنگه هرمز رخ داد، ناشی از یک سوءتفاهم بود.»
وزیر خارجه ترکیه افزود: «مطمئن نیستیم که اسرائیل خواهان سوریهای باثبات و قدرتمند باشد. دولت نتانیاهو باری بر دوش اسرائیل و منطقه است و امنیت بینالمللی را تهدید میکند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از ازسرگیری درگیریهای نظامی تهران و واشینگتن، گفت مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
ساتو پنجشنبه ۱۸ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ازسرگیری درگیریهای نظامی میان تهران و واشینگتن در این هفته و تشدید تنشها در سراسر منطقه عمیقا نگرانکننده است و حملات آمریکا به ایران از منظر حقوق بینالملل «غیرقانونی» است.
به گفته او، انجام این حملات پس از امضای تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا، این تحولات را نگرانکنندهتر کرده و نشان میدهد توافقها کنار گذاشته شدهاند و زور جای دیپلماسی را گرفته است؛ موضوعی که به گفته او بنیان صلح پایدار، یعنی احترام به توافقها و حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
ساتو یادآوری کرد ۲۹ خرداد همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل با احتیاط از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده بود، اما همزمان هشدار داده بود که جایگاه مردم ایران در این توافق بسیار کمرنگ است.
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۱۳۱ روز پس از مرگ، خامنهای بالاخره به خاک سپرده شد؛ با اماننامه دونالد ترامپ، صادر کننده فرمان کشتن علی خامنهای، هواداران دومین رهبر جمهوری اسلامی توانستند او را در کشوری که تحت حکومت دارند به خاک بسپارند.
او به شکلی طنز آمیز در ۱۸ تیر بهخاک سپرده شد؛ سالروز حمله به کوی دانشگاه. بررسی کمیت و کیفیت مراسمهای مشابه در ایران و جهان نشان میدهد، تشییع جنازه او نه به لحاظ کمی و نه کیفی، نتوانست رکورددار شود.
اما شاید بتواند بهعنوان دارنده یکی از طولانیترین فواصل، بین تاریخ مرگ تا دفن، نامزد شود. دیکتاتور ایران، که ماموران او، سالهای جلوی برگزاری مراسم گرامیداشت مخالفانش را گرفتند؛ خانواده معترضان کشته شده به دست ماموران او، شبهای زیادی عزیز خود را از بیم دزدیده شدن پیکر یا دریافت پول تیر، در میان یخ نگهداری کردند، خود، ۱۳۱ روز در یخچال، در انتظار خاکسپاری بود.
مجتبی، پسر او، که سالها برای جانشینی او تلاش کرده بود و مقامات جمهوریاسلامی میگویند زنده است، از بیم احتمال حمله اسرائیل یا آمریکا، نتوانست در مراسم دفنش حاضر شود.
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پلیس ضدتروریسم بریتانیا در یک نشست رسانهای اعلام کرد که حجم پروندههای مرتبط با امنیت ملی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مقامهای امنیتی بریتانیا اعلام کردند که این کشور همزمان با تهدیدهای مختلفی روبهروست؛ از فعالیت دولتهای متخاصم خارجی گرفته تا تهدیدهای تروریستی و افراطگرایی داخلی.
به گفته پلیس ضدتروریسم، بخش قابل توجهی از فعالیتهای این نهاد اکنون به مقابله با فعالیتهای دولتهای متخاصم اختصاص یافته است. در این بخش، از روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران بهعنوان سه کشور مورد اشاره قرار گرفتند.
در بخش مربوط به جمهوری اسلامی، پلیس ضدتروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا اعلام کردند که بخش مهمی از منابع خود را صرف مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در بریتانیا میکنند.
بر اساس اعلام پلیس، از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ طرح یا پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی توسط نهادهای امنیتی بریتانیا مختل یا متوقف شده است. این پروندهها شامل طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی بوده است.
در پرونده حمله به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال، پلیس بار دیگر تاکید کرد که دادگاه پذیرفته است این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده و این موضوع در صدور احکام سنگینتر برای عاملان پرونده مؤثر بوده است.
پلیس ضدتروریسم همچنین اعلام کرد حدود ۸۰۰ پرونده فعال مرتبط با تروریسم در دست بررسی است.
در بخش تهدیدهای داخلی، پلیس گفت دو تهدید اصلی همچنان پابرجاست: «تروریسم و افراطگرایی اسلامگرا، و همچنین راست افراطی.»
اچ. آر. مکمستر، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، پنجشنبه به شبکه سیبیاس نیوز گفت جمهوری اسلامی در حال بازسازی ذخایر موشکی خود است و اکنون به حدود ۵۰ درصد از میزان موشکهایی رسیده که ۱۳۲ روز پیش، در آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل، در اختیار داشت.
او افزود که جنگ نهتنها پایان نیافته، بلکه وارد «مرحلهای جدید» شده است.
او گفت: «تهران با حمله به کشتیها در تنگه هرمز و متحدان آمریکا در منطقه طی هفته جاری، تلاش میکند شکافی میان آمریکا و کشورهای خلیج فارس ایجاد کند تا این کشورها را وادار به عقبنشینی کند و در حالی که توان موشکی و پهپادی خود را بازسازی میکند، کنترل تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد.»
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حملات موشکی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و علیه کشورهای عضو این شورا را محکوم کردند.
همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر همبستگی کامل و ایستادگی برای مقابله با این حملات تاکید کردند.
در بخشی از بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آمده است: «امنیت کشورهای عضو شورا یکپارچه است و هرگونه تجاوز علیه یکی از اعضا، تجاوز علیه همه اعضا محسوب میشود. اعضا همچنین بر حق دفاع مشروع فردی و جمعی تاکید کردند.»