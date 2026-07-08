خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که این حملات بدون تردید بر پیچیدگی مذاکراتی خواهد افزود که با هدف بازگشایی کامل تنگه هرمز، محدود کردن برنامه هسته‌ای مورد مناقشه ایران و دستیابی به پایان دائمی جنگی که از ۹ اسفند فوریه آغاز شد، در جریان است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد نیروهای آمریکایی این حملات را «برای تحمیل هزینه‌های سنگین بابت هدف قرار دادن و حمله به کشتی‌های تجاری با خدمه غیرنظامی بی‌گناه در یک آبراه بین‌المللی» انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «رفتار تهاجمی ایران کاملا غیرقابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش‌بس بود.»

شبکه سی‌ان‌ان به‌نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات تازه این کشور به جمهوری اسلامی نه یک عملیات متناسب با حمله سپاه به سه کشتی بلکه اقدامی تنبیهی است که به‌سرعت تمام نخواهد شد.

اکسیوس به‌نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در بامداد چهارشنبه، از نظر گستره و قدرت، چهار تا پنج برابر بزرگ‌تر از حملات ۱۰ روز پیش بوده است.

رویترز نیز به‌نقل از یک مقام آمریکایی نوشت حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌های پایش ساحلی، موشک‌های زمین‌به‌هوا، موشک‌های کروز ضدکشتی، محل‌های پرتاب پهپاد و تاسیسات بندری ایران را هدف قرار داده است.

آمریکا ۱۰ روز پیش و پس از حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری به مواضعی در خاک ایران حمله کرده و هشدار داده بود که به هر حمله تهران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز پاسخی محکم خواهد داد.

با این حال گزارش شده بود که دو طرف توافق کرده‌اند در جریان تشییع جنازه و خاکسپاری علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین جمهوری اسلامی، حملات خود را متوقف خواهند کرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شنبه ۱۳ تیر با اشاره به مراسم دفن علی خامنه‌ای گفت ایالات متحده می‌توانست همه مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک حمله از بین ببرد، اما چنین کاری را انجام نداد، زیرا در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند.

او افزود دو طرف تصمیم گرفته‌اند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنه‌ای به مدت یک هفته متوقف کنند و در این مدت هیچ‌یک از دو طرف به روی دیگری آتش نخواهد گشود.

با این حال، پس از آنکه عبور کشتی‌ها از یک مسیر در جنوب تنگه هرمز و در آب‌های عمان افزایش یافت، در حالی که مراسم دفن علی خامنه‌ای همچنان جریان داشت و در آستانه انتقال باقی‌مانده جنازه او به نجف و کربلا در عراق، سپاه پاسداران دو نفت‌کش عربستان سعودی و یک تانکر حمل گاز طبیعی مایع قطر را هدف قرار دادند.

در پی این حملات، ابتدا وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با منشاء ایران را لغو کرد. آمریکا کمتر از سه هفته پیش درچارچوب یادداشت تفاهم با تهران، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی را برای ۶۰ روز به حالت تعلیق درآورده بود.

پس از آن، فرماندهی مرکزی ایالات متحده از انجام عملیاتی سنگین در واکنش به حملات سپاه به کشتی‌های تجاری خبر داد.

هم‌زمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صداهای متعدد انفجار در نوار ساحلی ایران در خلیج فارس از جمله در بندرعباس، قشم و سیریک خبر دادند.

براساس این گزارش‌ها، تاسیسات بندری و نیز پایگاه هوایی بندرعباس از جمله نقاطی بوده‌اند که مورد حمله قرار گرفته‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بازگشت تحریم‌های نفتی و حملات نظامی آمریکا را نقض یادداشت تفاهم با واشینگتن خوانده و از اتخاذ تصمیمات لازم خبر داده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدام آمریکا در لغو تعلیق تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است و عملیات نظامی آمریکا نیز نقض بندهای ۱ و ۲ این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

او نوشت آمریکا در سه هفته گذشته با حمایت از اقدام‌های اسرائیل در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه تهران، بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را بارها نقض کرده است.

غریب‌آبادی افزود جمهوری اسلامی اقدام‌های لازم را برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد.

دور جدید حملات آمریکا در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ برای شرکت در نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در ترکیه به سر می‌برد.

ترامپ در روز اول این نشست انتقادهای تند خود از ناتو به‌دلیل عملکرد این کشور در جنگ ایران را تکرار کرد. حملات تازه سپاه نیز باعث شد که موضوع تنگه هرمز و امنیت کشتی‌رانی در این آبراه در دستور کار نشست ناتو قرار گیرد.

حملات تازه سپاه و بازگشت تحریم‌های نفتی باعث شد که قیمت نفت تا عصر سه‌شنبه ۱۶ تیر، پنج درصد افزایش یابد.