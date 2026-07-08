علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکا، نوشت: «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست» و جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که به «ماجراجویی‌ها» پاسخ فوری می‌دهد.

ولایتی در پیامی در شبکه ایکس نوشت اظهارات ترامپ درباره لغو تفاهم‌نامه، منطقه را بار دیگر به سوی آتش سوق می‌دهد و مسئولیت این تنش‌آفرینی‌ها با اوست.

ترامپ پیش‌تر در نشست ناتو در آنکارا گفت جمهوری اسلامی ۱۱۱ موشک به سمت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شلیک کرد، اما تقریبا همه این موشک‌ها رهگیری و منهدم شدند.