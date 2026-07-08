بازارهای سهام اروپا چهارشنبه ۱۷ تیر با افزایش نگرانی سرمایهگذاران از تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه، معاملات خود را با کاهش آغاز کردند. همزمان، افزایش قیمت نفت به افت سهام شرکتهای خودروسازی، بانکها و شرکتهای هواپیمایی منجر شد.
شاخص فراگیر «استاکس ۶۰۰» اروپا ۰.۶ درصد کاهش یافت. سهام شرکتهای هواپیمایی از جمله «ایر فرانس»، «ویز ایر» و «لوفتهانزا» نیز با افزایش بهای نفت و نگرانی از پیامدهای تنشهای ژیوپلیتیک، افت کرد.
در مقابل، سهام شرکتهای فناوری عملکردی متفاوت داشت و سرمایهگذاران در حال ارزیابی تداوم رشد این بخش پس از جهش اخیر ناشی از رونق هوش مصنوعی هستند.
روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر اعلام کرد یکی از نیروهای این نهاد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا کشته شده است.
سپاه پاسداران هویت این نیرو را محمدرضا خزیمی اعلام کرد و گفت او در حین «مقابله با پهپادهای دشمن» و بر اثر اصابت ترکش پرتابه کشته شده است.
این روابط عمومی جزئیات بیشتری درباره محل دقیق حمله یا شرایط وقوع آن منتشر نکرد.
روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر اعلام کرد یکی از نیروهای این نهاد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا کشته شده است.
سپاه پاسداران هویت این نیرو را محمدرضا خزیمی اعلام کرد و گفت او در حین «مقابله با پهپادهای دشمن» و بر اثر اصابت ترکش پرتابه کشته شده است.
این روابط عمومی جزئیات بیشتری درباره محل دقیق حمله یا شرایط وقوع آن منتشر نکرد.
احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرد به مجتبی خامنهای پیشنهاد شده بود تا جایی شبیه محل دفن شیخ بهایی برای خامنهای ساخته شود «تا بهتدریج ماندگار شود»، اما او با این موضوع مخالفت کرده است. او افزود با نظر مجتبی خامنهای، پدرش در مشهد و در مسیر «زائران» دفن خواهد شد.
احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی گفت: «با نظر مجتبی خامنهای، محل دفن جنازه علی خامنهای، در مسیر زائران محل دفن امام هشتم شیعیان در مشهد خواهد بود.»
مروی اعلام کرد به مجتبی خامنهای پیشنهاد شده بود تا جایی شبیه محل دفن شیخ بهایی برای خامنهای ساخته شود «تا بهتدریج ماندگار شود»، اما او با این موضوع مخالفت کرده است.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین افزود اختیار تعیین مکان دفن جنازه علی خامنهای با «بیت رهبری» است و هر کجا که تعیین شود، آنجا انجام خواهد شد.
وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیهای، حملات مکرر جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت دو کشور و نقض فاحش قواعد حقوق بینالملل دانست.
این وزارتخانه بر ضرورت جلوگیری از پیامدهای حملات غیرموجه در منطقه، ادامه مسیر گفتوگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهرهگیری از دستاوردهای حاصل از تفاهمنامه تاکید کرد و افزود این اقدامات به تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی کمک میکند.
وزارت خارجه قطر همچنین بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکنند، حمایت میکند.
فیفا با انتشار بیانیهای رسمی، اهانت «نژادپرستانه» به «آیشواسپید» (IShowSpeed)، اینفلوئنسر و یوتیوبر مشهور آمریکایی، از سوی یک هوادار در جریان بازی آرژانتین و کیپورد در جام جهانی را محکوم و تحقیقات خود را آغاز کرد.
در جریان پخش زنده این مسابقه در ورزشگاه میامی، یک هوادار آرژانتینی رو به اسپید کرد و با لحنی تند به او گفت: «برو تو باغوحش گریه کن.»
فیفا در واکنش به این اتفاق اعلام کرد: «فیفا هرگونه نژادپرستی، نفرتپراکنی و تبعیض را شدیدا محکوم میکند. جام جهانی مظهر اتحاد، تنوع و احترام است و هرکس این ارزشها را خدشهدار کند، جایی در فوتبال ندارد.»
این یوتیوبر ۲۱ ساله که با لباس تیم کیپورد در ورزشگاه حضور داشت، بر اساس قراردادی با فیفا، شبکه فاکس اسپورت و یوتیوب، بازیها را بهصورت زنده برای بیش از ۱۵۰ میلیون دنبالکننده خود پخش میکند.