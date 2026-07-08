دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا گفت آمریکا به‌زودی با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد و این گفت‌وگوها تنها بر موضوع خلع سلاح هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود.

ترامپ گفت هدف اصلی او «تغییر حکومت» در ایران نیست، بلکه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. او در عین حال افزود: «وقتی گروه اول را از بین می‌برید، گروه دوم را هم از بین می‌برید... شاید این خودش نوعی تغییر حکومت نهایی باشد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در گفت‌وگوها با موضوع‌های مطرح‌شده موافقت می‌کنند، اما پس از پایان مذاکرات، در نشست‌های خبری می‌گویند چنین موضوعاتی مطرح نشده است.

ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی «هر روز دروغ می‌گویند، فریب می‌دهند و مردم را می‌کشند» و افزود تنها خواسته او این است که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.