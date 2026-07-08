بهای جهانی نفت روز چهارشنبه پس از آن بیش از ۶ درصد افزایش یافت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد آتشبس با جمهوری اسلامی «پایان یافته است».
در پی این تحولات، بهای نفت خام برنت با ۶.۳ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با رشد ۶.۴ درصدی، ۷۵ دلار در هر بشکه معامله شد.
قیمت نفت در هفتههای اخیر، پس از کاهش از سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به محدوده پیش از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی بازگشته بود، اما تحولات تازه بار دیگر نگرانیها درباره عرضه نفت و امنیت تردد در تنگه هرمز را افزایش داده است.
کارنامه ۳۶ سال حکمرانی علی خامنهای در مقام رهبر جمهوری اسلامی، با دو موضوع پیوند خورده است: نقض فاحش حقوق بشر و اقدام علیه امنیت و منافع ملی.
از فعالان سیاسی و نویسندگان و روزنامهنگاران تا کنشگران دانشجویی و صنفی کارگر و معلم، از اهل سنت و بهائیان و دراویش گنابادی تا هنرمندان و حقوقدانان، و از ورزشکاران تا بازنشستگان و کشاورزان، گروههای مختلف اجتماعی در ۳۶ سال زمامداری دیکتاتور ایران، هدف برخورد امنیتی و قهری و سرکوب قرار گرفتند.
اعمال محدودیت در پوشش و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و برخورد خشونتبار با زنان، و سرکوب خونین معترضان در جنبش «زن زندگی آزادی»، یک شاهد بسیار مهم دیگر است.
نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر در ایران، شلیک گلوله مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به دهها هزار شهروند معترض در دیماه ۱۴۰۴ بود. قتلعامی که به دستور و با نظارت عالی دیکتاتور کشته شده، اجرا شد.
نقض گسترده حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایران به همین سرکوبهای خشونتبار و سختافزاری محدود نبود.
۳۶ سال زمامداری خامنهای و پروژههای متوهمانه و سیاستهای ضدملی او، به تشدید تورم، فقر، بیکاری، سوءتغذیه، شکاف طبقاتی و آسیبهای اجتماعی پرشمار ازجمله رواج ناامنی، سرقت، اعتیاد و تنفروشی در ایران دامن زد.
افزون بر این همه، کاهش رفاه و قدرت اقتصادی کشور، و نیز تضعیف توان ملی و موقعیت سیاسی ایران در منطقه، به دلیل سیاستهای جنگافروزانه خامنهای، خروجی و معنایی جز اقدام علیه امنیت و منافع ملی ایران نداشت. اتهامی که در تمام ۳۶ سال دیکتاتوری او، بهانه برخورد قضایی و امنیتی، و بازداشت و زندان فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامهنگاران و حتی فعالان صنفی بود.
صرفنظر از این، برنامههای موشکی و هستهای بسیار پرهزینه جمهوری اسلامی، و نیز سازماندادن و تقویت نیروهای منطقهای سپاه پاسداران، جملگی با هدایت و دستور خامنهای اجرایی شد. پروژههایی که صدها میلیارد دلار از ثروت و سرمایه مردم ایران را بهطور مستقیم به باد داد، و چند هزار میلیارد دلار زیان غیرمستقیم به دنبال داشت. سرمایهگذاری نجومی و بدون نظارت نمایندگان واقعی مردم در مجلس یا امکان نقد در رسانههای داخل ایران، که خروجی آن نه تنها منفعتی برای کشور و ایرانیان نداشت، بلکه بیگمان به زیان منافع و امنیت ملی ایران تمام شده است.
مرگ دیکتاتوری با این همه عارضه و خسارت، بیگمان، به معنای حذف یک عامل بسیار مهم از مدار نقض فاحش حقوق بشر و نیز فقدان یک تهدید بزرگ برای امنیت و منافع ملی ایران است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله «تهاجمی» جمهوری اسلامی به نفتکش عربستان سعودی، «ودیان»، هنگام عبور از تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی آمده است این حمله تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی، ایمنی خطوط کشتیرانی و ثبات منطقهای و بینالمللی است. امارات همچنین با ابراز همبستگی کامل با عربستان سعودی، بر حمایت خود از همه اقدامهای این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی از جامعه جهانی خواست برای حفاظت از آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری، اقدامهای لازم را انجام دهد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر، دستکم صدای ۱۰ انفجار در بندرعباس، بهویژه در مناطق شرقی و غربی این شهر، شنیده شد.
خبرنگار صداوسیما گفت این انفجارها از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۲:۰۵ بامداد رخ داده است. او به نقل از ادارهکل فرودگاههای هرمزگان افزود فرودگاه بینالمللی بندرعباس آسیبی ندیده و پروازها طبق برنامه در حال انجام است.
صداوسیما همچنین گزارش داد آمریکا حدود ساعت ۱۲:۳۰ بامداد شهرستان سیریک را هدف حمله قرار داد و در آنجا نیز دستکم صدای ۱۰ انفجار شنیده شد.
شبکه «سیانان» به نقل از چند نفر از خدمه ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» گزارش داد که اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره پایان یافتن آتشبس و تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آنها را غافلگیر نکرده است.
یکی از خدمه این ناو به خبرنگار «سیانان»، گفت نیروها در هفتههای گذشته به دلیل تحولات جنگ، در آمادهباش ۲۴ ساعته برای بازگشت به عملیات نظامی قرار داشتهاند و اکنون نسبت به شرایط «بیحس» شدهاند.
این عضو خدمه افزود پایان احتمالی تفاهمنامه با جمهوری اسلامی، ابهام تازهای درباره آینده ماموریت ناو «یواساس آبراهام لینکلن» ایجاد کرده و ممکن است به طولانیتر شدن استقرار این ناو در منطقه منجر شود.