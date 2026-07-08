جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و گفت این حملات نشان میدهد تهران همچنان در پی تضعیف تلاشهای بینالمللی و منطقهای برای برقراری امنیت، صلح و حل بحران است.
او افزود این حملات تجاوزی آشکار، نقض صریح حاکمیت دو کشور، تهدیدی مستقیم علیه امنیت، ثبات و سلامت شهروندان و ساکنان آنها و نقض جدی حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار میرود.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر همبستگی کامل این شورا با بحرین و کویت تاکید کرد و گفت از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفظ امنیت، ثبات و حفاظت از شهروندان و ساکنان خود اتخاذ میکنند، حمایت میکند.