فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای با اشاره به حملات بامداد چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به حملات موشکی و پهپادی علیه غیرنظامیان در این کشور ادامه میدهد و سامانههای پدافند هوایی بحرین شماری از این حملات را رهگیری و منهدم کردهاند.
در این بیانیه آمده است همه یگانها و تجهیزات نیروی دفاع بحرین در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از این کشور آماده هستند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین همچنین اعلام کرد استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب ایکس خود نوشت که تبادل حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگوهای از پیش دشوار برای پایان دادن به جنگ را بیش از پیش پیچیده کرده است و افزود حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت «غیرقابل قبول» است.
کالاس با اشاره به تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت تهران متعهد شده بود تنگه هرمز را بازگشایی کند، اما حملات اخیر به شناورها در نزدیکی این آبراه، نقض این تعهد است و ازسرگیری انتقال منابع انرژی را تهدید میکند. او تاکید کرد آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ مانعی تضمین شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده با همتایان خود از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار خواهند کرد تا درباره راههای همکاری برای حمایت از اجرای این توافق و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتوگو کنند.
وزارت خارجه کویت حملههای جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشور، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن و مغایر با حقوق بینالملل دانست و بر حق خود برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفاظت از امنیتش تاکید کرد.
گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفت مذاکره را برای جلوگیری از ویرانی لبنان انتخاب کرده، زیرا نمیتوانسته نظارهگر باشد که لبنان «در خدمت منافع کشوری دیگر» به سوی نابودی کشیده شود.
دفتر ریاستجمهوری لبنان در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از عون نوشت این مذاکرات در چارچوب توافقی انجام میشود که ماه گذشته با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل به دست آمد. مقامهای آمریکا و اسرائیل پنجم تیر اعلام کردند دو طرف بر سر یک چارچوب کاری برای پیشبرد مذاکرات توافق کردهاند؛ توافقی که به گفته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نخستین گام برای پایان دادن به درگیریها است.
عون همچنین گفت این تصمیم از حمایت اکثریت لبنانیها، از جمله بسیاری از شیعیان، برخوردار است. او با اشاره به سفر پیش روی خود به واشینگتن و دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرد این سفر به پیشبرد راهحلی پایدار برای پایان دادن به جنگها و حملات اسرائیل و برقراری ثبات در خاورمیانه کمک کند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، قرار است ۳۰ تیر به واشینگتن سفر کند و برای نخستین بار در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار کند. سفارت لبنان در واشینگتن اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه، امنیت منطقه و ادامه حمایت آمریکا از حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان گفتوگو خواهند کرد.
این سفر پس از توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشود. این توافق ماه گذشته با هدف پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حزبالله به دست آمد.
بر اساس گزارشها، ترامپ و عون در این دیدار درباره اجرای این توافق، از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و گسترش حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور، گفتوگو خواهند کرد.
در حالی که نماز میت علی خامنهای روز چهارشنبه در نجف اقامه شد، این مراسم با هرجومرج بر سر تابوت و بینظمی در اطراف محل برگزاری نماز همراه بود.
نماز میت بر پیکر علی خامنهای را محمدتقی حکیم، از استادان حوزه علمیه نجف، در محل دفن امام اول شیعیان اقامه کرد.
این مراسم در حالی برگزار شد که اطراف تابوت علی خامنهای شاهد ازدحام و بینظمی گسترده بود.