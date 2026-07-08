کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب ایکس خود نوشت که تبادل حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت‌وگوهای از پیش دشوار برای پایان دادن به جنگ را بیش از پیش پیچیده کرده است و افزود حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت «غیرقابل قبول» است.

کالاس با اشاره به تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت تهران متعهد شده بود تنگه هرمز را بازگشایی کند، اما حملات اخیر به شناورها در نزدیکی این آبراه، نقض این تعهد است و ازسرگیری انتقال منابع انرژی را تهدید می‌کند. او تاکید کرد آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ مانعی تضمین شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده با همتایان خود از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار خواهند کرد تا درباره راه‌های همکاری برای حمایت از اجرای این توافق و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ گفت‌وگو کنند.