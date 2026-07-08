به گزارش روزنامه اسپانیایی آاس، هانی ابو ریدا، رییس فدراسیون فوتبال مصر، خواستار تحقیقات فوری درباره اشتباهات داوری علیه کشورش شده است. نقطه جنجالی این مسابقه، مردود شدن گل «مصطفی زیکو» در دقیقه ۵۸ از سوی اتاق کمک‌داور ویدیویی (VAR) و همچنین نادیده گرفتن خطای احتمالی روی «محمد صلاح» پیش از گل سوم آرژانتین در دقیقه ۲+۹۰ بود.

حسام حسن، سرمربی مصر، پس از بازی به شبکه بی‌این اسپورت گفت: «ما تیم برتر زمین بودیم. آنچه اتفاق افتاد نه عادلانه بود و نه منصفانه. یکی از گل‌های ما مردود شد و هنوز هم دلیلش را نمی‌دانیم.»

این اعتراض‌ها در پایان مسابقه به اوج رسید؛ جایی که چهار بازیکن مصر و حسام حسن کارت زرد گرفتند و یکی از اعضای کادر فنی نیز اخراج شد. مصطفی زیکو نیز در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت: «داور مسابقه عادل نبود و بی‌عدالتی کاملا آشکار بود. مطمئنم که نتایج این تورنمنت از قبل مهندسی و برنامه‌ریزی شده است.»