دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به اهدافی در ایران گفت نیروهای آمریکایی «حملهای بسیار شدید» علیه اهدافی در ایران انجام دادهاند که به گفته او «۲۰ برابر شدیدتر» بود. افزود باید «سرطان را از بین برد».
ترامپ گفت جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ، حملهای انجام داد. او افزود: «هر بار که آنها حمله کنند، ما پاسخ خواهیم داد.»
ترامپ ادامه داد: «ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آنها به جای آن، دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل، دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین مقامهای جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرد و گفت مقامهای جمهوری اسلامی سالهاست او را در فهرست اهداف خود قرار دادهاند.