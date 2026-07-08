فیفا بر چه اساسی تیم داوری هر مسابقه را تعیین میکند؟
انتخاب داوران برای مسابقات حساس جام جهانی همواره با حاشیهها و بحثهای فراوانی همراه بوده است.
انتخاب داوران برای مسابقات حساس جام جهانی همواره با حاشیهها و بحثهای فراوانی همراه بوده است.
انتخاب فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی، برای قضاوت دیدار مرحله یکهشتم نهایی میان آرژانتین و مصر، موجی از نگرانی را در میان رسانهها و هواداران آرژانتینی ایجاد کرد و پس از بازی نیز قضاوت او با انتقاد شدید مصریها روبهرو شد.
انتخاب فاکوندو تلو، داور آرژانتینی، برای بازی حساس مرحله یکچهارم نهایی میان فرانسه و مراکش نیز با توجه به رقابت دیرینه و حساسیتهای موجود میان خروسها و آلبیسلسته، مورد سوال قرار گرفته است. اما فیفا بر چه اساسی داوران هر مسابقه را تعیین میکند؟
سعید النجیمی، داور بینالمللی و کارشناس فعلی روزنامه اکیپ، معتقد است که روند انتخاب داوران از سوی فیفا چندان شفاف نیست. او در این باره گفت:
«معیارهای دقیق تعیین داوران که در انحصار کمیته داوران قرار دارد، چه در فیفا و چه در سایر نهادها (مانند یوفا یا مسابقات باشگاهی)، کاملا مبهم باقی مانده است. در اصل، از مرحله حذفی جام جهانی به بعد، اولویت با داوران باهوش و باتجربهای است که به نبردهای قارهای عادت دارند؛ یعنی عمدتا داوران اروپایی یا آمریکای جنوبی. اما فیفا در راستای سیاست خود برای گسترش مسابقات از ۳۲ به ۴۸ تیم، تمایل دارد داوران سایر کنفدراسیونها را که آنها را آیندهدار میداند، وارد مسابقات بزرگ کند.»
یک نمونه بارز از این سیاست، ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی از قاره آسیا، است که پیش از این دو مسابقه دور اول بین مراکش و اسکاتلند و الجزایر و اتریش را قضاوت کرده بود. با این حال، کارشناس اکیپ معتقد است این رویکرد آسیبهایی به کیفیت مسابقات وارد کرده است.
النجیمی در این زمینه گفت:«اما این سیستم آشکارا به بنبست و محدودیتهای خود رسیده است؛ چرا که این سیاست گسترش داوری، در تضاد فاحش با میزان حساسیت و اهمیت بالای این مسابقات قرار دارد. این وضعیت در جریان بازی پاراگوئه و فرانسه نیز به دلیل واکنشنشانندادن سریع اتاق کمکداور ویدیویی (VAR)، به جز در صحنه پنالتی، به وضوح دیده شد.»