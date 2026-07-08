پایان دوران طلایی کرواسی؛ زلاتکو دالیچ از تیم ملی جدا شد
فدراسیون فوتبال کرواسی با انتشار بیانیهای، جدایی زلاتکو دالیچ را تایید کرد.
مقامات فدراسیون در این بیانیه با لحنی ستایشآمیز خطاب به سرمربی ۵۹ ساله خود نوشتند: «یک ورود متواضعانه. یک سفر فراموشنشدنی. یک خداحافظی افتخارآمیز. پس از نزدیک به ۹ سال، زلاتکو دالیچ تصمیم گرفته است که فصل فوقالعاده موفق خود را با کرواسی به پایان برساند. سرمربی، بابت همهچیز از تو سپاسگزاریم؛ بابت بردها، دستاوردها، سهمیههای صعود، مدالها، اتحاد، احترام و تعهد تزلزلناپذیرت برای جنگیدن در راه کرواسی، چه در داخل و چه در خارج از زمین.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «نتایج، گویای ویژگیهای مربیگری تو هستند. احترامی که از سوی بازیکنان، کادر فنی و رقیبان خود به دست آوردهای، نشاندهنده شخصیت والای توست.»
استعفای دالیچ پس از حذف تلخ کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی رقم خورد. شکست ۲ به ۱ مقابل پرتغال در وقتهای تلفشده، آخرین حضور دالیچ روی نیمکت کرواسی بود.
دالیچ از سال ۲۰۱۷ هدایت کرواسی را بر عهده داشت و دوران درخشانی را رقم زد. او این کشور را به نایبقهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ و مقام سوم جام جهانی ۲۰۲۲ رساند و نام خود را به عنوان یکی از موفقترین مربیان تاریخ فوتبال کرواسی ثبت کرد.