دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به نفتکشها در تنگه هرمز و همچنین حمله به بحرین و کویت، مقامهای جمهوری اسلامی را «بیمار» و «کثیف» خواند و گفت: «باید سرطان را از بین برد.»
او در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در آنکارا تاکید کرد که «حملهای بسیار شدید» انجام داده است.
ترامپ گفت حملات آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» از حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگاران در آنکارا درباره ادامه آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت از نظر او این آتشبس پایان یافته است و دیگر تمایلی به تعامل با تهران ندارد.
ترامپ گفت: «این سوال بسیار جالبی است. از نظر من، آتشبس پایان یافته است. دیگر نمیخواهم با آنها سروکار داشته باشم.»
او افزود با مذاکرهکنندگان آمریکایی گفتوگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد: «آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من، ادامه تعامل با آنها فقط اتلاف وقت است.»
آمریکا و ایران ۲۷ خرداد تفاهمنامهای امضا کردند که بر اساس آن، درگیریهای نظامی میان دو کشور متوقف شد و دو طرف متعهد شدند طی یک دوره ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی نهایی و پایدار درباره صلح مذاکره کنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به اهدافی در ایران گفت نیروهای آمریکایی «حملهای بسیار شدید» علیه اهدافی در ایران انجام دادهاند که به گفته او «۲۰ برابر شدیدتر» بود. افزود باید «سرطان را از بین برد».
ترامپ گفت جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ، حملهای انجام داد. او افزود: «هر بار که آنها حمله کنند، ما پاسخ خواهیم داد.»
ترامپ ادامه داد: «ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آنها به جای آن، دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل، دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین مقامهای جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرد و گفت مقامهای جمهوری اسلامی سالهاست او را در فهرست اهداف خود قرار دادهاند.
دومین روز نشست کشورهای عضو ناتو در آنکارا با حضور سران ۳۲ کشور عضو، از جمله دونالد ترامپ، امانوئل مکرون، نخستوزیران بریتانیا و ایتالیا و صدراعظم آلمان در حال برگزاری است.
گزارش فرزیا ثابتی و نرگس هورخش، خبرنگاران ایراناینترنشنال
فدراسیون فوتبال مصر در پی شکست ۳ به ۲ مقابل آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، شکایت رسمی خود را از تیم داوری به فیفا ارائه کرد. مصریها با انتقاد شدید از تصمیمهای داوری، رسما خواستار محرومیت و اخراج فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی، و دستیارانش از ادامه مسابقات شدهاند.
به گزارش روزنامه اسپانیایی آاس، هانی ابو ریدا، رییس فدراسیون فوتبال مصر، خواستار تحقیقات فوری درباره اشتباهات داوری علیه کشورش شده است. نقطه جنجالی این مسابقه، مردود شدن گل «مصطفی زیکو» در دقیقه ۵۸ از سوی اتاق کمکداور ویدیویی (VAR) و همچنین نادیده گرفتن خطای احتمالی روی «محمد صلاح» پیش از گل سوم آرژانتین در دقیقه ۲+۹۰ بود.
حسام حسن، سرمربی مصر، پس از بازی به شبکه بیاین اسپورت گفت: «ما تیم برتر زمین بودیم. آنچه اتفاق افتاد نه عادلانه بود و نه منصفانه. یکی از گلهای ما مردود شد و هنوز هم دلیلش را نمیدانیم.»
این اعتراضها در پایان مسابقه به اوج رسید؛ جایی که چهار بازیکن مصر و حسام حسن کارت زرد گرفتند و یکی از اعضای کادر فنی نیز اخراج شد. مصطفی زیکو نیز در مصاحبه با بیبیسی گفت: «داور مسابقه عادل نبود و بیعدالتی کاملا آشکار بود. مطمئنم که نتایج این تورنمنت از قبل مهندسی و برنامهریزی شده است.»
رسانههای استرالیایی در گزارشهای خود به غیبت چهرههای ارشد جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، ابهام درباره جانشین او و آینده مبهم جمهوری اسلامی پرداختند.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد