این تصمیم به این معناست که اگر اولیسه در دیدار یک‌چهارم نهایی فرانسه مقابل مراکش، روز پنجشنبه، یک کارت زرد دیگر دریافت کند، بازی احتمالی نیمه‌نهایی را به دلیل محرومیت از دست خواهد داد.

به گزارش آسوشیتدپرس، فدراسیون فوتبال فرانسه به کارت زردی که در دقیقه ۹۷ پیروزی یک بر صفر مقابل پاراگوئه و پس از درگیری اولیسه با ماتیاس گالارسا به او داده شد، اعتراض کرده بود.

گالارسا در جریان این درگیری روی زمین افتاد، اما تصاویر تلویزیونی تنها نشان می‌داد که اولیسه پیراهن بازیکن پاراگوئه را گرفته و سپس او روی زمین افتاده است.

اعتراض فرانسه پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته در تماس با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خواستار لغو محرومیت فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، شد. فیفا نیز محرومیت بالوگون را لغو کرد و به او اجازه داد در دیدار مقابل بلژیک به میدان برود.

وضعیت اعتراض اولیسه نخستین موضوعی بود که در نشست خبری روز چهارشنبه از دشان پرسیده شد. فرانسه خود را برای چهارمین حضور پیاپی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی آماده می‌کند و در صورت پیروزی مقابل مراکش، می‌تواند پس از آلمان و برزیل، سومین کشوری باشد که در سه جام جهانی متوالی به نیمه‌نهایی می‌رسد.

با این حال، بخش عمده نشست خبری دشان به مسائل خارج از زمین اختصاص داشت؛ از جمله اظهارات نژادپرستانه اخیر علیه کیلیان امباپه، بحث‌های مربوط به داوری و آینده خود او.

این موضوع‌ها بر دیدار مهم فرانسه و مراکش سایه انداخته است؛ مسابقه‌ای که تکرار نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است و فرانسه در آن به پیروزی رسید. مقام‌های فرانسه نیز برای جلوگیری از ناآرامی‌های احتمالی، هزاران نیروی پلیس را در حالت آماده‌باش قرار داده‌اند.

دوشنبه، امباپه اظهارات یک سناتور پاراگوئه را پس از شکست این کشور مقابل فرانسه محکوم کرد. دشان درباره وضعیت روحی ستاره تیمش گفت: «کیلیان حالش خوب است. هر اتفاقی که افتاده، نمی‌خواهم دوباره به آن فکر کند. او از نظر ذهنی و جسمی بسیار قدرتمند است و فقط روی بازی فردا تمرکز دارد.»

پس از آنکه سه بازیکن فرانسه در دیدار قبلی کارت زرد گرفتند، در حالی که هیچ بازیکنی از پاراگوئه اخطار نگرفت، سوال‌هایی درباره قضاوت داور مطرح شد.

اما دشان گفت: «این موضوع از کنترل ما خارج است. به داوری اعتماد دارم. برخی تصمیم‌های داوری ممکن است محل بحث باشند و این به نظر افراد بستگی دارد. حریف ما مراکش است، نه داور. داور برای اجرای عادلانه قوانین بازی در زمین حضور دارد.»

سرمربی ۵۷ ساله فرانسه که پس از پایان این مسابقات از هدایت تیم ملی کنار خواهد رفت، درباره آینده خود نیز گفت: «از نگرانی شما ممنونم، اما به آن فکر نمی‌کنم. بازی قبلی هم می‌توانست آخرین مسابقه من باشد. من و کادر فنی فقط می‌خواهیم فردا پیروز شویم. تمام تمرکز من روی تیم مراکش است تا بتوانیم این مسابقه را ببریم.»