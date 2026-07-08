وزارت خارجه کویت حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد
وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیهای، تکرار حملات جمهوری اسلامی به این کشور را به شدیدترین شکل محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت، تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات این کشور و امنیت شهروندان و ساکنان آن دانست.
در این بیانیه آمده است که آخرین حمله صبح چهارشنبه رخ داده و این اقدام نقض جدی حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت به شمار میرود.
وزارت خارجه کویت همچنین اعلام کرد ادامه این حملات، در حالی که تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش ادامه دارد، به طور نظاممند این تلاشها را تضعیف میکند و اراده جامعه جهانی برای پیشبرد این مسیر را نادیده میگیرد.
این وزارتخانه تاکید کرد امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان و ساکنان کویت خط قرمز است و افزود کویت حق ذاتی و مشروع خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور محفوظ میداند.