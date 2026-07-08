دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا گفت ممکن است آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کند. او افزود اگر جمهوری اسلامی تلاش کند در دریا مین‌گذاری کند، آمریکا با آن مقابله خواهد کرد.

ترامپ همچنین گفت آمریکا شامگاه سه‌شنبه جزیره خارک را هدف قرار داد و بخشی از آن را از کار انداخت. او افزود به نیروهای آمریکایی دستور داده بود به خطوط لوله نفت آسیب نزنند، اما «بقیه اهداف» را هدف قرار دهند.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای درخواست وقفه کرده بودند و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. او گفت پس از آن جمهوری اسلامی دو موشک شلیک کرد و افزود آمریکا در آن مدت «هیچ اقدامی» علیه مقام‌های جمهوری اسلامی انجام نداد.