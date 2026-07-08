شبکه سیانان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که همه موشکها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه شلیک کرد، رهگیری شدند یا به هیچ هدفی اصابت نکردند و خسارت عمدهای به بار نیاوردند.
این مقام افزود که در نهایت، پاسخ جمهوری اسلامی «ناکام ماند» و هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا زخمی نشدند.
سپاه پاسداران نیز اعلام کرد اواخر سهشنبه حملاتی را به ۸۵ پایگاه نظامی آمریکا در بحرین و کویت، در پاسخ به مجموعهای از حملات آمریکا، انجام داده است.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکا، نوشت: «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست» و جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که به «ماجراجوییها» پاسخ فوری میدهد.
ولایتی در پیامی در شبکه ایکس نوشت اظهارات ترامپ درباره لغو تفاهمنامه، منطقه را بار دیگر به سوی آتش سوق میدهد و مسئولیت این تنشآفرینیها با اوست.
ترامپ پیشتر در نشست ناتو در آنکارا گفت جمهوری اسلامی ۱۱۱ موشک به سمت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شلیک کرد، اما تقریبا همه این موشکها رهگیری و منهدم شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در پاسخ به خبرنگاران گفت حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در خلیج فارس، توافق موقت را نقض کرده و تهران در انجام این حملات اشتباه کرده است.
او در عین حال گفت انتظار دارد نشستها در چارچوب آتشبس ۶۰ روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه یابد.
دونالد ترامپ پیشتر چهارشنبه گفته بود توافق موقت برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، پس از این حملات، پایان یافته است.
مکرون همچنین گفت در نشست رهبران، هیچ گلایهای از سوی دونالد ترامپ درباره متحدان نشنیده است.
او افزود پیشنهاد مشترک فرانسه و بریتانیا برای ایجاد یک ماموریت دریایی در تنگه هرمز همچنان موضوعیت دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تاکید بر نقض مداوم آتشبس از سوی جمهوری اسلامی، گفت: «آنها هرگز تحت توافق ما به سلاح هستهای دست نخواهند یافت. اما نمیدانم اصلا توافقی در کار خواهد بود یا نه؛ شاید این مسئله را بدون توافق حل کنیم.»
ترامپ گفت جمهوری اسلامی «هر روز» آتشبس با آمریکا را نقض میکند.
او افزود: «آنها دروغ میگویند، تقلب میکنند و آدم میکشند.»
ترامپ بار دیگر از توافق هستهای دوران ریاستجمهوری باراک اوباما انتقاد کرد و آن را «یکی از بدترین فاجعهها» خواند.
او گفت: «توافق ما دیواری در برابر دستیابی به سلاح هستهای است، اما توافق او [باراک اوباما] جادهای به سوی سلاح هستهای بود.»او گفت: «توافق ما دیواری در برابر دستیابی به سلاح هستهای است، اما توافق او [اوباما] جادهای به سوی سلاح هستهای بود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت ارتش این کشور احتمالا امشب دور تازهای از حملات علیه اهدافی در ایران انجام خواهد داد. ترامپ گفت: «امشب حمله بسیار شدیدی انجام خواهیم داد، اما باید ببینیم در نهایت اوضاع چگونه پیش میرود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت ارتش این کشور احتمالا امشب دور تازهای از حملات علیه اهدافی در ایران انجام خواهد داد.
ترامپ پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز گفت: «آنها چند پهپاد و یک موشک به سمت شناورها شلیک کردند، در حالی که این شناورها حق داشتند در تنگه هرمز حضور داشته باشند. به همین دلیل دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
او افزود: «احتمالا امشب هم بار دیگر حمله بسیار شدیدی انجام خواهیم داد. فقط کمی از قبل به آنها هشدار میدهم.»
ترامپ همچنین گفت: «امشب حمله بسیار شدیدی انجام خواهیم داد، اما باید ببینیم در نهایت اوضاع چگونه پیش میرود.»
آمیتاب باچان، ستاره سرشناس بالیوود، به دلیل اظهارنظری که «نژادپرستانه» توصیف شده، درباره تیم ملی فرانسه در جام جهانی با موجی از انتقادها روبهرو شد. این هنرپیشه هندی در ایکس درباره تیم فرانسه نوشت: «تیم فوتبال فرانسه در جام جهانی؛ ۱۱ بازیکن، ۱۰ سیاه! یک سفید!؟ قدرت سیاهپوستان.»
این اظهارنظر به دلیل آنچه کاربران اکس بیتوجهی به هویت ملی بازیکنان تیم فرانسه میدانند، با انتقادهای گسترده مواجه شده و «نژادپرستانه» خوانده شده است. آمیتاب باچان در سال ۲۰۱۸ نیز پس از قهرمانی فرانسه نوشته بود: «قاره افریقا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ شد.»
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه، اخیرا نیز هدف اظهارات «نژادپرستانه» سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، قرار گرفته بود. امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در حمایت از امباپه نوشت: «این بار، کیلیان امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. وقتی کلمات آلوده به نفرت میشوند، ارزشهای ما پاسخ میدهند.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که آماریا، در پی شکست یک بر صفر و حذف پاراگوئه مقابل فرانسه، امباپه را «کامرونی تحت استعمار، کینهتوز و متکبر» خواند. امباپه نیز با «نفرتانگیز» خواندن این اظهارات، تاکید کرد که اجازه گسترش نژادپرستی را نخواهد داد.
آماریا بعدتر با انتشار نامهای سرگشاده ابراز پشیمانی کرد و مدعی شد این مطالب را «با خون جوشان» نوشته است، اما از امباپه خواست به دلیل «خشونت جنسیتی» عذرخواهی کند.