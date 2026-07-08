برنا بوی، که ترانه مشترکش با شکیرا با عنوان «Dai Dai» همچنان در صدر جدولهای موسیقی جهان قرار دارد، نیز در این برنامه ۱۱ دقیقهای اجرا خواهد کرد.
گوستاوو دودامل، رهبر ارکستر ونزوئلایی و مدیر هنری فیلارمونیک نیویورک، و گروه کر PS22 با همراهی کلدپلی نیز در این اجرا حضور خواهند داشت.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «وقتی صحبت از نیازهای جهان میشود، هیچ چیز مهمتر از آموزش نیست. خوشحالیم که جاستین بیبر در کنار مدونا، شکیرا و BTS در اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد تا از صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن و ماموریت ما برای گسترش دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت و فرصتهای فوتبالی حمایت کند.»
او افزود: «برنا بوی، گوستاوو دودامل و گروه کر PS22 با همراهی کلدپلی نیز با انتقال پیام وحدت و امید برای میلیاردها نفر در سراسر جهان نقش مهمی خواهند داشت. این برنامه که با هدایت کریس مارتین، خواننده کلدپلی، طراحی شده، فوتبال، موسیقی و ارزشهای مشترک ما را جشن خواهد گرفت و میراثی فراتر از سوت پایان مسابقه بر جای خواهد گذاشت.»
به گفته فیفا، اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی از «صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن» حمایت میکند؛ طرحی که هدف آن جمعآوری ۱۰۰ میلیون دلار برای گسترش دسترسی کودکان جهان به آموزش باکیفیت و فرصتهای فوتبالی است.
تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دلار برای این صندوق جمعآوری شده و یک دلار از فروش هر بلیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نیز به آن اختصاص مییابد.
جاستین بیبر گفت: «جام جهانی مردم سراسر جهان را به شکلی کنار هم میآورد که هیچ رویداد دیگری قادر به انجام آن نیست. خوشحالم که بخشی از این اجرا هستم و بیشتر از آن خوشحالم که این برنامه به گسترش دسترسی کودکان به آموزش در سراسر جهان کمک میکند.»
برنا بوی نیز گفت: «جام جهانی یکی از معدود رویدادهایی است که واقعا تمام جهان را متحد میکند. اینکه نماینده آفریقا در نخستین اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی باشم، هم افتخار بزرگی است و هم مسیولیتی که آن را دستکم نمیگیرم. خوشحالم که بخشی از اجرایی هستم که علاوه بر جشن گرفتن فوتبال و فرهنگ، به ایجاد فرصتهای آموزشی بیشتر برای کودکان جهان کمک میکند.»
شخصیتهای «سسمی استریت» و «ماپتها» نیز در این برنامه حضور خواهند داشت تا بر پیام اصلی این اجرا، یعنی گسترش دسترسی کودکان جهان به آموزش باکیفیت، تاکید کنند.
این برنامه با همکاری گلوبال سیتیزن، لایو نیشن و Done + Dusted تولید میشود. کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، در ویدیوی معرفی هنرمندان گفت این اجرا «درباره همبستگی است... و همه به آن دعوت هستند.»
فیفا و گلوبال سیتیزن در ماه مه ۲۰۲۶ نخستین گروه دریافتکنندگان کمک مالی از صندوق آموزش را معرفی کردند؛ طرحهایی که دسترسی کودکان جوامع کمبرخوردار در ۱۰ کشور به آموزش و فوتبال را گسترش میدهند.
هیات مشورتی صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن شامل جیانی اینفانتینو، هیو ایوانز، شکیرا، هیو جکمن، ایوانکا ترامپ، د ویکند، سرنا ویلیامز، کاکا و جیم دیمر است.
همچنین در قالب کارزار «اتحاد برای آموزش»، بازیکنان در دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی، یکچهارم نهایی و نیمهنهایی، نشان این کارزار را روی آستین پیراهن خود خواهند داشت تا درباره برنامههایی مانند صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن، برنامه «فوتبال برای مدارس» و پروژههای آموزشی بنیاد فیفا آگاهیرسانی کنند.