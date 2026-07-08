دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای، گفت جمهوری اسلامی به جای حرکت به سمت کاهش تنش، حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ، حملهای گسترده علیه جمهوری اسلامی انجام داد.
ترامپ که در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در آنکارا سخن میگفت، اظهار داشت: «ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آنها به جای آن، دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل، دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را «بیمار» توصیف کرد و گفت: «آنها بیمارند. یک مشکلی دارند.»
ترامپ افزود حملات آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» از حملات تلافیجویانه ایران بوده است و گفت: «باید سرطان را از بین برد.»