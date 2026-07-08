بازتاب جادوی مسی در رسانهها؛ از «زنده ماندند» تا «فرعون آرژانتینی»
جام جهانی فوتبال بار دیگر تحت تاثیر نبوغ لیونل مسی قرار گرفت. در مرحله یکهشتم نهایی، آرژانتین تا دقیقه ۷۹ با نتیجه ۲ بر صفر از مصر عقب بود و در آستانه یک فاجعه قرار داشت، اما فوقستاره آرژانتینی کامبکی جنونآمیز را رقم زد.
پس از پاس گل مسی به رومرو و سپس گل تساویبخش خودش، فرناندز در وقتهای تلفشده گل صعود به یکچهارم نهایی را به ثمر رساند.
این درخشش خیرهکننده، رسانههای جهان را شگفتزده کرد. روزنامه «اکیپ» فرانسه از «معجزهشدگان نیل» نوشت و نشریه آرژانتینی «اوله» عملکرد مسی را «فرعونی» توصیف کرد. روزنامه «آاس» اسپانیا تیتر «زنده ماندند» را برگزید و «کوریره دلو اسپورت» ایتالیا نیز با تیتر «اوه خدای من»، این سناریو را غیرواقعی توصیف کرد.
«دیلی میل» نیز به اشکهای مسی پس از بازی پرداخت. فوقستاره آرژانتینی که در این دیدار یک ضربه پنالتی را از دست داده بود، گفت: «گریه کردم چون احساس میکردم با آن پنالتی بد، همتیمیهایم را ناامید کردهام. اما خوشبختانه خدا در پایان چیز خاصی برای من در نظر گرفته بود.»
انتخاب داوران برای مسابقات حساس جام جهانی همواره با حاشیهها و بحثهای فراوانی همراه بوده است.
انتخاب فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی، برای قضاوت دیدار مرحله یکهشتم نهایی میان آرژانتین و مصر، موجی از نگرانی را در میان رسانهها و هواداران آرژانتینی ایجاد کرد و پس از بازی نیز قضاوت او با انتقاد شدید مصریها روبهرو شد.
انتخاب فاکوندو تلو، داور آرژانتینی، برای بازی حساس مرحله یکچهارم نهایی میان فرانسه و مراکش نیز با توجه به رقابت دیرینه و حساسیتهای موجود میان خروسها و آلبیسلسته، مورد سوال قرار گرفته است. اما فیفا بر چه اساسی داوران هر مسابقه را تعیین میکند؟
سعید النجیمی، داور بینالمللی و کارشناس فعلی روزنامه اکیپ، معتقد است که روند انتخاب داوران از سوی فیفا چندان شفاف نیست. او در این باره گفت:
«معیارهای دقیق تعیین داوران که در انحصار کمیته داوران قرار دارد، چه در فیفا و چه در سایر نهادها (مانند یوفا یا مسابقات باشگاهی)، کاملا مبهم باقی مانده است. در اصل، از مرحله حذفی جام جهانی به بعد، اولویت با داوران باهوش و باتجربهای است که به نبردهای قارهای عادت دارند؛ یعنی عمدتا داوران اروپایی یا آمریکای جنوبی. اما فیفا در راستای سیاست خود برای گسترش مسابقات از ۳۲ به ۴۸ تیم، تمایل دارد داوران سایر کنفدراسیونها را که آنها را آیندهدار میداند، وارد مسابقات بزرگ کند.»
یک نمونه بارز از این سیاست، ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی از قاره آسیا، است که پیش از این دو مسابقه دور اول بین مراکش و اسکاتلند و الجزایر و اتریش را قضاوت کرده بود. با این حال، کارشناس اکیپ معتقد است این رویکرد آسیبهایی به کیفیت مسابقات وارد کرده است.
النجیمی در این زمینه گفت:«اما این سیستم آشکارا به بنبست و محدودیتهای خود رسیده است؛ چرا که این سیاست گسترش داوری، در تضاد فاحش با میزان حساسیت و اهمیت بالای این مسابقات قرار دارد. این وضعیت در جریان بازی پاراگوئه و فرانسه نیز به دلیل واکنشنشانندادن سریع اتاق کمکداور ویدیویی (VAR)، به جز در صحنه پنالتی، به وضوح دیده شد.»
فدراسیون فوتبال مصر در پی شکست ۳ به ۲ مقابل آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، شکایت رسمی خود را از تیم داوری به فیفا ارائه کرد. مصریها با انتقاد شدید از تصمیمهای داوری، رسما خواستار محرومیت و اخراج فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی، و دستیارانش از ادامه مسابقات شدهاند.
به گزارش روزنامه اسپانیایی آاس، هانی ابو ریدا، رییس فدراسیون فوتبال مصر، خواستار تحقیقات فوری درباره اشتباهات داوری علیه کشورش شده است. نقطه جنجالی این مسابقه، مردود شدن گل «مصطفی زیکو» در دقیقه ۵۸ از سوی اتاق کمکداور ویدیویی (VAR) و همچنین نادیده گرفتن خطای احتمالی روی «محمد صلاح» پیش از گل سوم آرژانتین در دقیقه ۲+۹۰ بود.
حسام حسن، سرمربی مصر، پس از بازی به شبکه بیاین اسپورت گفت: «ما تیم برتر زمین بودیم. آنچه اتفاق افتاد نه عادلانه بود و نه منصفانه. یکی از گلهای ما مردود شد و هنوز هم دلیلش را نمیدانیم.»
این اعتراضها در پایان مسابقه به اوج رسید؛ جایی که چهار بازیکن مصر و حسام حسن کارت زرد گرفتند و یکی از اعضای کادر فنی نیز اخراج شد. مصطفی زیکو نیز در مصاحبه با بیبیسی گفت: «داور مسابقه عادل نبود و بیعدالتی کاملا آشکار بود. مطمئنم که نتایج این تورنمنت از قبل مهندسی و برنامهریزی شده است.»
فیفا با انتشار بیانیهای رسمی، اهانت «نژادپرستانه» به «آیشواسپید» (IShowSpeed)، اینفلوئنسر و یوتیوبر مشهور آمریکایی، از سوی یک هوادار در جریان بازی آرژانتین و کیپورد در جام جهانی را محکوم و تحقیقات خود را آغاز کرد.
در جریان پخش زنده این مسابقه در ورزشگاه میامی، یک هوادار آرژانتینی رو به اسپید کرد و با لحنی تند به او گفت: «برو تو باغوحش گریه کن.»
فیفا در واکنش به این اتفاق اعلام کرد: «فیفا هرگونه نژادپرستی، نفرتپراکنی و تبعیض را شدیدا محکوم میکند. جام جهانی مظهر اتحاد، تنوع و احترام است و هرکس این ارزشها را خدشهدار کند، جایی در فوتبال ندارد.»
این یوتیوبر ۲۱ ساله که با لباس تیم کیپورد در ورزشگاه حضور داشت، بر اساس قراردادی با فیفا، شبکه فاکس اسپورت و یوتیوب، بازیها را بهصورت زنده برای بیش از ۱۵۰ میلیون دنبالکننده خود پخش میکند.
با حذف کلمبیا، آرژانتین تنها نماینده آمریکای جنوبی در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. برزیل و پاراگوئه هم در این مرحله حذف شدند. همچنین شش تیم اروپایی فرانسه، اسپانیا، بلژیک، نروژ، انگلیس و سوئیس در یکچهارم حضور دارند.
مراکش تنها نماینده آفریقا در جمع ۸ تیم برتر جهان است. مصر، دیگر نماینده آفریقا هم در مرحله یکهشتم نهایی حذف شد. نمایندگان آسیا هم در مرحله قبل حذف شده بودند.
کانادا، آمریکا و مکزیک، هر سه میزبان جام که عضو کنفدراسیون کونکاکاف هستند هم در همین مرحله حذف شدند.
فرصت انتقام از دست رفت
کلمبیا امروز فرصتهای زیادی را از دست داد و این هم کمکم دارد به داستانی آشنا برای این تیم تبدیل میشود.
دو سال پیش، در فینال کوپا آمریکا، همین تیم در بخش زیادی از مسابقه از آرژانتین بهتر بازی کرد، اما در نهایت در وقتهای اضافه با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.
مرحله یکچهارم نهایی که در صورت عبور از این دیدار انتظار کلمبیا را میکشید، قرار بود فرصتی برای گرفتن انتقام از آرژانتین باشد.
تیم ملی فوتبال سوئیس در مرحله یکهشتمنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کلمبیا را در ضربات پنالتی شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. بازی در وقت قانونی و اضافه با مساوی بدون گل به پایان رسید و در نهایت سوئیس در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ - ۳ پیروز شد. سوئیس روز یکشنبه باید با آرژانتین بازی کند.
سوئیس با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کلمبیا، برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ (۷۲ سال پیش) به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی صعود کرد.
روبن وارگاس ضربه پنالتی سرنوشتساز را به گل تبدیل کرد تا سوئیس پس از تساوی بدون گل در دیداری فرسایشی و کمموقعیت، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی برسد.
سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی در کانزاسسیتی به مصاف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت و برنده این دیدار در نیمهنهایی با برنده مسابقه نروژ و انگلیس روبهرو میشود.
حسرت برای فرصتهای از دست رفته
کلمبیا فرصتهای گلزنی را داشت و از حمایت پرشور هوادارانش هم برخوردار بود، اما در نهایت نتوانست کار را تمام کند.
درواقع هیچکس به اندازه بازیکنان کلمبیا که تا آستانه موفقیت پیش رفتند، از این شکست حسرت نخواهد خورد.
بهویژه خامینتون کامپاس؛ او احتمالا تا مدتها آن موقعیت را به یاد خواهد آورد؛ دروازه کاملا باز بود، توپ هم به بهترین شکل مقابلش قرار گرفت، اما ضربهاش را به سکوها فرستاد.
وقتی مانوئل آکانجی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و توپ را به بالای دروازه فرستاد، احتمالا تصور کرد تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است.
این مدافع پیشتر نیز در مرحله یکچهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ مقابل انگلیس، یک پنالتی حساس را برای سوئیس از دست داده بود.
اما این بار، روبن وارگاس و گرگور کوبر ناجی او شدند و سوئیس را در ونکوور به مرحله بعد رساندند.
هواداران اندک سوئیس در ورزشگاه پس از این پیروزی غرق در شادی شدند، اما برای کلمبیا، حذف در ضربات پنالتی تلخترین شکل ممکن برای پایان یک جام جهانی بود.
کلمبیا در این تورنمنت یکی از جذابترین تیمها برای تماشا بود، اما سوئیس امروز ریتم بازی این تیم را گرفت. کلمبیاییها هم تاوان نداشتن خونسردی و دقت کافی در زدن ضربات آخر را پرداختند.
با حذف کلمبیا، آرژانتین تنها نماینده آمریکای جنوبی در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.