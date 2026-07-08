آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمد. وزارت کشور بحرین در شبکه اجتماعی ایکس از شهروندان خواست «آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.»
این هشدار پس از آن صادر شد که قرارگاه مرکزی خاتمالنبیا اعلام کرد در پاسخ به حملههای جدید آمریکا، «پاسخی کوبنده» خواهد داد.
مادر احسان خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار ویدیویی گفت نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده را به سکوت واداشته بودند. او با تاکید بر بیگناهی فرزندش گفت احسان چهار ماه در انفرادی، بدون دسترسی به وکیل، برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار داشته است.
مادر احسان خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان تبریز، با انتشار ویدیویی گفت احسان تنها و نانآور او بوده است. او با اشاره به بیگناهی فرزندش و پروندهسازی علیه او، گفت که نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده آنها را وادار به سکوت و خودداری از اطلاعرسانی کرده بودند.
شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رضا عبدی، در حکمی احسان خدادادی، شهروند ۳۲ ساله ترک اهل ملکان، را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
احسان خدادادی ۴ ماه در سلول انفرادی بدون حق دسترسی به وکیل و هیچ گونه تماسی با خانواده، تحت شکنجههای شدید فیزیکی برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این فرماندهی روز ۷ ژوییه در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز، دور تازهای از حملات را انجام دادند و بیش از ۸۰ هدف را با مهمات هدایتشونده دقیق هدف قرار دادند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این حملات سامانههای پدافند هوایی، شبکههای فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندیهای موشکی ضدکشتی و بیش از ۶۰ قایق تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بینالمللی بوده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی پیش از این سه کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. این فرماندهی این حملات را «نقض آشکار و خطرناک آتشبس» خواند و افزود نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پایبند نبودن جمهوری اسلامی به توافق، این کشور را پاسخگو خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد سهشنبه ۱۶ تیر دادخواستی در آمریکا ثبت شد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متهم میکند که بهطور غیرقانونی اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان ایرانی را با جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته است؛ اتهامی که دولت ترامپ آن را رد کرده است.
وکلای گروه دعاوی عمومی «پابلیک سیتیزن» (Public Citizen Litigation Group) در این پرونده، نمایندگی صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی (Iranian American Legal Defense Fund) را بر عهده دارند.
در این دادخواست آمده است که دولت ترامپ از سال گذشته سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن، «اطلاعات محرمانه موجود در پروندههای مهاجرتی ایرانیانی که در ایالات متحده درخواست پناهندگی دادهاند» را در اختیار حکومت ایران قرار میدهد.
در متن دادخواست آمده است: «بسیاری از این پناهجویان از معترضان حامی دموکراسی، اعضای اقلیتهای مذهبی مانند مسیحیان انجیلی، یا اعضای جامعه الجیبیتیکیو (LGBTQ) هستند که بهدلیل خطراتی جدی که در ایران با آن مواجهاند، در ایالات متحده درخواست پناهندگی کردهاند.»
در این دادخواست همچنین گفته شده است که این سیاست حتی پس از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، سرکوب معترضان در ایران و نیز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، همچنان ادامه یافته است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا، که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) زیرمجموعه آن است، در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها مبنی بر اینکه اداره ICE سوابق درخواستهای پناهندگی را با حکومت ایران به اشتراک گذاشته، کاملا نادرست است.»
این وزارتخانه افزود: «اداره مهاجرت و گمرک آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که اتباع خارجی غیرقانونی از حق خود برای برقراری ارتباط با نمایندگان کنسولی کشورشان آگاه باشند.»
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در خط مقدم سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی و اخراج مهاجران قرار داشته است؛ سیاستهایی که از سوی گروههای حقوق بشری بهدلیل نقض آزادی بیان و حقوق دادرسی عادلانه بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر همچنین میگویند این سیاستها محیطی ناامن، بهویژه برای اقلیتهای قومی، در آمریکا ایجاد کرده و نگرانیهایی درباره تبعیض و هدف قرار گرفتن افراد بر اساس نژاد به وجود آورده است.
ترامپ همواره از این سیاستها با این استدلال دفاع کرده که هدف آنها کاهش مهاجرت غیرقانونی و تقویت امنیت داخلی آمریکا است.
این شکایت در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده است.
در دادخواست آمده است که برخی از شهروندان ایرانی بازداشتشده که با یکی از مقامهای «دفتر حافظ منافع ایران» دیدار کردهاند، گفتهاند این مقام از جزئیات پروندههای مهاجرتی آنان، از جمله اطلاعات مربوط به درخواستهای پناهندگیشان، اطلاع داشته است.
از آنجا که جمهوری اسلامی در ایالات متحده کنسولگری ندارد، در متن دادخواست آمده است که امور کنسولی ایران از طریق دفتر حافظ منافع ایران که در سفارت پاکستان در واشینگتن مستقر است، انجام میشود.
در پایان، شاکیان از دادگاه خواستهاند یک ناظر مستقل منصوب کند تا از هرگونه افشای اطلاعات به حکومت ایران جلوگیری کند و هرگونه تبادل احتمالی اطلاعات با جمهوری اسلامی را متوقف سازد.
در شکایتی که روز سهشنبه در آمریکا ثبت شد، دولت دونالد ترامپ متهم شده است اطلاعات محرمانه پناهجویان ایرانی، از جمله جزئیات درخواستهای پناهندگی، را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا این اتهام را رد و آن را «کاملا نادرست» توصیف کرد.
شاکیان میگویند بسیاری از این پناهجویان از معترضان، اقلیتهای مذهبی یا اعضای جامعه رنگینکمانی هستند و افشای اطلاعات آنان میتواند جانشان را به خطر بیندازد. این شکایت خواستار توقف هرگونه تبادل اطلاعات با جمهوری اسلامی و تعیین یک ناظر مستقل برای نظارت بر این روند شده است.
دنیس راس، نماینده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، در «ایکس» نوشت سپاه پاسداران آنچه را دونالد ترامپ تصور میکرد با بازگشایی تنگه هرمز به دست آورده، تضعیف کرده است.
او هشدار داد این روند میتواند به چرخهای از اقدامات تلافیجویانه و تشدید تنش منجر شود.
راس افزود: «جمهوری اسلامی هیچوقت نفهمیده است که چه زمانی باید متوقف شود.»
به گفته او« ترامپ نمیخواست جنگ از سر گرفته شود، اما سپاه پاسداران آنچه را که رییسجمهوری آمریکا تصور میکرد به دست آورده، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، به تمسخر گرفت. به نظرم از این پس حکومت ایران به حمله سنتکام پاسخ خواهد داد، ما هم به آنها واکنش نشان خواهیم داد و سپس میانجیها وارد عمل خواهند شد؛ این وضعیتی است که نه جنگ است و نه صلح.»