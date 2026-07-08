شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از چند نفر از خدمه ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» گزارش داد که اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره پایان یافتن آتش‌بس و تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آن‌ها را غافلگیر نکرده است.

یکی از خدمه این ناو به خبرنگار «سی‌ان‌ان»، گفت نیروها در هفته‌های گذشته به دلیل تحولات جنگ، در آماده‌باش ۲۴ ساعته برای بازگشت به عملیات نظامی قرار داشته‌اند و اکنون نسبت به شرایط «بی‌حس» شده‌اند.

این عضو خدمه افزود پایان احتمالی تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی، ابهام تازه‌ای درباره آینده ماموریت ناو «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» ایجاد کرده و ممکن است به طولانی‌تر شدن استقرار این ناو در منطقه منجر شود.