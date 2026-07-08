دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگاران در آنکارا درباره ادامه آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت از نظر او این آتشبس پایان یافته است و دیگر تمایلی به تعامل با تهران ندارد.
ترامپ گفت: «این سوال بسیار جالبی است. از نظر من، آتشبس پایان یافته است. دیگر نمیخواهم با آنها سروکار داشته باشم.»
او افزود با مذاکرهکنندگان آمریکایی گفتوگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد: «آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من، ادامه تعامل با آنها فقط اتلاف وقت است.»
آمریکا و ایران ۲۷ خرداد تفاهمنامهای امضا کردند که بر اساس آن، درگیریهای نظامی میان دو کشور متوقف شد و دو طرف متعهد شدند طی یک دوره ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی نهایی و پایدار درباره صلح مذاکره کنند.