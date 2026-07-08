نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، هشدار داد این اقدامات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش، تثبیت آتش‌بس و حفظ امنیت کشتیرانی را تهدید می‌کند.

دبیرکل اتحادیه عرب گفت این تحولات در مقطعی حساس و هم‌زمان با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و بازگرداندن امنیت کشتیرانی رخ داده و می‌تواند این تلاش‌ها را ناکام بگذارد و منطقه را بار دیگر به سوی رویارویی گسترده سوق دهد.

او همچنین بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت امنیت خلیج فارس بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی جهان عرب است و هرگونه حمله به کشورهای این منطقه، منافع حیاتی یا مسیرهای دریایی آن‌ها، امنیت و ثبات سراسر منطقه را تهدید می‌کند.