کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به رقابت دیرینه دو کشور، این تصمیم را یک «توطئه» آشکار برای حذف آلبی‌سلسته و هموار کردن مسیر قهرمانی فرانسه می‌دانند.

ریشه اصلی این بدبینی به «پرونده پرستیانی» بازمی‌گردد؛ جایی که لتکسیه در لیگ قهرمانان اروپا، بازی بنفیکا و رئال مادرید را به‌دلیل توهین‌های نژادپرستانه جیانلوکا پرستیانی، بازیکن آرژانتینی بنفیکا، به وینیسیوس جونیور متوقف کرد؛ ماجرایی که در نهایت به محرومیت شش‌جلسه‌ای پرستیانی منجر شد.

رسانه آرژانتینی جنته دو سالتا (Gente de Salta) برای انتخاب لتکسیه تیتر زد: «بدترین انتخاب ممکن؛ یک تیم داوری فرانسوی با سابقه‌ای جنجالی برای بازی با مصر انتخاب شد.»

اکنون لتکسیه در اولین تجربه جام جهانی خود، زیر ذره‌بین شدید رسانه‌های آمریکای جنوبی قرار دارد و آرژانتینی‌ها شدیداً نگران قضاوت او هستند.

این سومین قضاوت لتکسیه در این جام است. او پیش‌تر دیدار ساحل عاج و اکوادور و همچنین مسابقه کیپ‌ورد و عربستان سعودی را سوت زده بود.