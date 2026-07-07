وبسایت ارمنیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنیهای واشینگتن با شماری از کشورهای اروپایی، به دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده است.
به گفته این منبع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتیهای تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراکگذاری اطلاعات متمرکز است.
این منبع افزود طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشینگتن ترجیح میدهد ماموریتهای دریایی کشورهای اروپایی با پشتیبانی ناتو در حوزه فرماندهی، نظارت و تبادل اطلاعات انجام شود تا احتمال رویارویی مستقیم با سپاه پاسداران در تنگه هرمز کاهش یابد.
ارمنیوز همچنین با اشاره به گزارشی از روزنامه «نشنال» نوشت بریتانیا و فرانسه در حال آمادهسازی یک ماموریت چندملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نقش محوری ناوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد.
این رسانه به نقل از یک منبع فرانسوی نزدیک به نهادهای امنیت دریایی گزارش داد پاریس در حال تدوین سازوکاری برای هماهنگی میان ناتو، ماموریت اروپایی و فرماندهیهای دریایی فعال در منطقه است تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، میان شرکتهای کشتیرانی، بیمه و نیروهای دریایی ارتباط سریع برقرار شود.
ارمنیوز نوشت انتظار میرود نشست ناتو در آنکارا چارچوبی محدود برای هماهنگی امنیت دریایی در تنگه هرمز تصویب کند؛ چارچوبی که هدف آن تقویت امنیت عبور کشتیهای تجاری بدون گسترش حضور نظامی ناتو در خلیج فارس است.