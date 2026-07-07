واکنش رسانههای ژاپن به مراسم تشییع دیکتاتور ایران
همزمان با برگزاری مراسم تشییع دیکتاتور ایران، رسانههای جهان، به این رویداد واکنش نشان دادند.
سمیه مهری، روزنامهنگار، از واکنشها در رسانههای ژاپن میگوید
همزمان با برگزاری مراسم تشییع دیکتاتور ایران، رسانههای جهان، به این رویداد واکنش نشان دادند.
سمیه مهری، روزنامهنگار، از واکنشها در رسانههای ژاپن میگوید
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از یک حادثه دیگر مربوط به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز خبر داد.
بر اساس این گزارش، این نفتکش مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفته است.
تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا آثار زیستمحیطی گزارش نشده و نفتکش همچنان به مسیر خود ادامه میدهد.
الجزیره به نقل از یک منبع در ناتو اعلام کرد کشورهای عضو این ائتلاف در چارچوب ابتکارهای مستقل، جابهجایی یگانها و تجهیزات نظامی در تنگه هرمز را آغاز کردهاند.
این منبع افزود: «ناتو هنوز درباره تنگه هرمز تصمیمی اتخاذ نکرده است، اما برخی کشورهای عضو تمایل خود را برای مشارکت در تامین آزادی کشتیرانی اعلام کردهاند.»
او گفت: «قرار است چهارشنبه موضوع تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در نشست بررسی شود.»
رویترز گزارش داد وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتوگو خواهند کرد.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
دیدار تیمهای ملی آرژانتین و مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از جذابترین تقابلهای این مرحله خواهد بود. مسابقهای که علاوه بر رویارویی دو ستاره بزرگ فوتبال جهان، لیونل مسی و محمد صلاح میتواند یک رکورد تاریخی دیگر را نیز برای کاپیتان آلبیسلسته به همراه داشته باشد.
آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، پس از عبور دشوار از کیپورد با پیروزی ۳ بر ۲ در وقتهای اضافه، حالا باید مقابل تیمی قرار بگیرد که با حذف استرالیا در ضربات پنالتی، برای نخستین بار پس از دههها به این مرحله رسیده و انگیزه زیادی برای خلق شگفتی دارد.
همه نگاهها بار دیگر به لیونل مسی خواهد بود. فوقستاره ۳۹ ساله آرژانتین با ۷ گل، بهترین گلزن جام جهانی ۲۰۲۶ است و در هشت مسابقه پیاپی جام جهانی موفق به گلزنی شده است.
اگر مسی در دیدار برابر مصر نیز گلزنی کند، تعداد گلهای او در این دوره از مسابقات به ۸ خواهد رسید؛ آماری که او را به دومین بازیکن تاریخ آرژانتین تبدیل میکند که در یک دوره جام جهانی به این تعداد گل میرسد. تنها بازیکنی که پیش از او به این رکورد رسیده، گییرمو استابیله است که در نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰، هشت گل به ثمر رساند.
لیونل اسکالونی در نشست خبری پیش از مسابقه با تمجید از مصر، تاکید کرد که در این جام جهانی هیچ حریفی را نمیتوان دستکم گرفت.
سرمربی آرژانتین گفت: «این جام جهانی نشان داده که برای همه تیمها دشوار است و هیچ تیمی برتری مطلق ندارد. مصر تیم بسیار خوبی است، بازیکنان باکیفیتی دارد، مدتهاست با همین کادر فنی کار میکند و همیشه کار را برای حریفان سخت میکند.»
در سوی مقابل، حسام حسن با وجود احترام به قدرت قهرمان جهان، تاکید کرد که تیمش بدون ترس وارد زمین خواهد شد.
سرمربی مصر ضمن ابراز افتخار از حضور در مرحله حذفی، گفت شاگردانش با تمام توان برای صعود خواهند جنگید و معتقد است فوتبال همیشه فرصت شگفتیسازی را در اختیار تیمهایی قرار میدهد که با اعتمادبهنفس بازی کنند. او همچنین تاکید کرد که تمرکز بازیکنانش کاملا روی مسابقه با آرژانتین است.
تقابل مسی و صلاح، تجربه آرژانتین مقابل جاهطلبی مصر و احتمال ثبت یک رکورد تاریخی دیگر توسط کاپیتان آلبیسلسته، این مسابقه را به یکی از مهمترین دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.
نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در آنکارا در حال برگزاری است. معاون دبیرکل ناتو، در حاشیه این نشست، اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از ۶۵۰ میلیون دلار امضا کرده است. همزمان، رویترز گزارش داد وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتوگو خواهند کرد.
فرزیا ثابتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد