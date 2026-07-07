تشدید تنشها در تنگه هرمز؛ آمریکا تحریمهای جمهوری اسلامی را سختتر کرد
در پی حمله جمهوری اسلامی به سه نفتکش خارجی در تنگه هرمز، تنشها در منطقه ابعاد تازهای پیدا کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا مجوز مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی با منشا جمهوری اسلامی را لغو کرد و اعلام کرد که این تصمیم هیچگونه معامله جدیدی را مجاز نمیداند.
همزمان، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حمله به نفتکش قطری «الرکیات» را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خواند و از جامعه جهانی خواست برای حفظ امنیت و صلح بینالمللی اقدام کند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: