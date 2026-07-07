در پی حمله جمهوری اسلامی به سه نفتکش خارجی در تنگه هرمز، تنش‌ها در منطقه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشا جمهوری اسلامی را لغو کرد و اعلام کرد که این تصمیم هیچ‌گونه معامله جدیدی را مجاز نمی‌داند.

هم‌زمان، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حمله به نفتکش قطری «الرکیات» را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خواند و از جامعه جهانی خواست برای حفظ امنیت و صلح بین‌المللی اقدام کند.

جزییات بیشتر در گفت‌وگو با امیر گیتی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال: