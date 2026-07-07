دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری «الرکیات» و به خطر انداختن جان خدمه آن را بهشدت محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک دانست که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد حمله جمهوری اسلامی به نفتکش «الرکیات» متعلق به قطر و به خطر انداختن خدمه آن، تشدیدی خطرناک است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
او از جامعه جهانی خواست مسئولیت خود را بپذیرد و در برابر «حملات مکرر جمهوری اسلامی» موضعی قاطع و بازدارنده اتخاذ کند تا امنیت و صلح منطقهای و بینالمللی حفظ شود و از تکرار چنین اقدامات خصمانهای جلوگیری شود.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین تاکید کرد این شورا در کنار قطر ایستاده و از همه اقدامهای این کشور برای مقابله با آنچه «حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی» خواند، بهطور کامل حمایت میکند.