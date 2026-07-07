خبرگزاری رویترز گزارش داد که فرانسه و بریتانیا سه‌شنبه در جریان گفت‌وگوهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس، طرح‌های خود برای ایجاد یک ماموریت چندملیتی دریایی در تنگه هرمز را ارائه خواهند کرد.

رویترز افزود این نشست که در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا برگزار می‌شود، وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی را پس از هفته‌ها تنش در این آبراه راهبردی، با وجود توافق صلح موقت میان آمریکا و ایران، گرد هم می‌آورد.

این خبرگزاری تاکید کرد که دیپلمات‌ها می‌گویند رد این ابتکار از سوی ایران، احتمال بازگشایی کامل این آبراه حیاتی را کاهش می‌دهد.