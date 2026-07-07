آرژانتین که تا ۱۱ دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر عقب بود، با گلهای کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزیبخش انزو فرناندز در وقتهای تلفشده، از شکست غیرمنتظره مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت.
به گزارش رویترز، اسکالونی به خبرنگاران گفت: «من همیشه احساساتی میشوم. گاهی اشکهایم سرازیر میشود. در رختکن هم گریه کردم. بچهها حتی به من میگویند "بچهگریه"، اما برایم اهمیتی ندارد.»
او افزود: «برای همه ما که ۲۰ سال فوتبال بازی کردهایم، اینکه دوباره چنین احساسی را تجربه کنیم، فوقالعاده است. فکر میکنم بیشتر مربیانی که سابقه بازی دارند، به خاطر همین روزها و همین احساسات و آدرنالین، مربی شدهاند.»
اسکالونی گفت با وجود دو گل عقب بودن، هرگز احساس نکرد که بازی از دست آرژانتین خارج شده است.
او گفت: «همیشه احساس میکردم بازی در اختیار ماست. فارغ از نتیجه، فکر نمیکنم تیم بد بازی میکرد. ما موقعیتهای گلزنی داشتیم.»
اسکالونی تاکید کرد که عملکرد تیمش مقابل مصر، پیشرفت قابل توجهی نسبت به مرحله قبل داشت؛ جایی که آرژانتین برای شکست دادن کیپ ورد با نتیجه ۳ بر ۲ به ۱۲۰ دقیقه زمان نیاز داشت و در یک دیدار بسیار فیزیکی، نشانههایی از آسیبپذیری نشان داده بود.
او گفت: «مقابل کیپ ورد وضعیت بدتر بود و واقعا به دردسر افتاده بودیم. امروز حتی وقتی ۲ بر صفر عقب بودیم، این حس وجود داشت که بالاخره فرصتی به دست میآوریم و میتوانیم بازی را برگردانیم. امروز کاملا متفاوت فوتبال بازی کردیم.»
اسکالونی همچنین از کاپیتان ۳۹ ساله تیمش، لیونل مسی، که در نیمه نخست یک پنالتی را از دست داد و پس از نقشآفرینی در بازگشت آرژانتین با یک گل و یک پاس گل، اشک ریخت، تمجید کرد.
او گفت: «مطمئنم که او برای چنین لحظههایی فوتبال بازی میکند. اینکه در این مقطع از دوران حرفهایاش هنوز بتواند چنین احساساتی را تجربه کند، واقعا قابل توضیح نیست.»
سرمربی آرژانتین در پایان افزود: «این لحظهای فراموشنشدنی بود؛ یکی از بهترین لحظات. از اینجا به بعد هر اتفاقی هم بیفتد، این تیم به من این احساس را میدهد که حتی وقتی همهچیز برخلاف میلش پیش میرود، هرگز دست از باور کردن برنمیدارد.»