جمشید برزگر: جمهوری اسلامی دو نقاب دارد و حمله به مذاکرهکنندگان تعیینکننده نیست
جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، با اشاره به انتشار تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنهای به عباس عراقچی و همچنین حمله مشابه به مسعود پزشکیان، گفت این اعتراضات و اختلافات را نباید جدی گرفت.
او افزود جمهوری اسلامی همواره در مذاکرات و تعامل با جهان با دو چهره و نقاب ظاهر شده و به گفته او، سیاست «دوچهره» را بهخوبی اجرا میکند و توانسته این موضوع را به غرب بفروشد که بخشی از حکومت ایدئولوژیک و تندرو و بخشی دیگر میانهرو و عملگراست.
برزگر گفت مخالفت برخی گروهها البته کاربردی درونی نیز دارد و به نوعی تغذیه لباسشخصیها و بسیجیانی است که بهعنوان ابزار از آنها در مجادلات بین باندهای قدرت استفاده میشود.
او افزود با این همه، این افراد هم در گذشته و هم اکنون بهویژه پس از کشته شدن علی خامنقهای تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارند.