عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با علی الخطیب، نایبرییس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان دیدار کرد.
عراقچی در این دیدار گفت: «جمهوری اسلامی پیگیر خاتمه حملات اسرائیل به لبنان خواهد بود.»
لیونل مسی، فوقستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین، پس از پیروزی شگفتانگیز بر مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اشک شوق ریخت. لیونل مسی امروز بار دیگر نام خود را در کتابهای تاریخ جام جهانی ثبت کرد.
آرژانتین تا دقیقه ۷۹ این بازی از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شده بود، اما کامبک دیوانهوار شاگردان لیونل اسکالونی، قهرمان جهان را در جام نگهداشت.
گل تساوی او باعث شد به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شود که در شش مسابقه پیاپی مرحله حذفی گلزنی کرده است. او همچنین با ۲۱ گل، رکورد خود به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را بیش از پیش افزایش داد.
دیروز، کریستیانو رونالدو پس از شکست یک بر صفر پرتغال مقابل اسپانیا و حذف این تیم، با چشمانی اشکبار برای آخرین بار با جام جهانی خداحافظی کرد.
اما مسی، اعجوبه آرژانتینی، با گل دقیقه ۸۳ مقابل مصر، در مرحله یکهشتم نهایی ۸ گله شد و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت. پیش از این مسابقه، لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر کدام با ۷ گل در صدر جدول گلزنان قرار داشتند.
او هنوز هم حداقل یک بازی فرصت دارد که به گلهای خود این جام اضافه کند.
مسی تاکنون هشت گل در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رسانده است؛ آماری که بهترین عملکرد یک بازیکن در پنج بازی نخست تیمش در یک دوره جام جهانی، از زمان ۱۰ گل گرد مولر برای آلمان غربی در جام جهانی ۱۹۷۰، به شمار میرود.
عربستان سعودی هدف قرار گرفتن نفتکش «ودیان» عربستان سعودی توسط جمهوری اسلامی را در هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد.
وزارت خارجه عربستان سعودی افزود که حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش عربستان سعودی و قطر، تعرض به امنیت تامین انرژی به شمار میرود.
این وزارتخانه، جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات، خسارات ناشی از آنها و تمامی پیامدهای آن میداند.
تیم ملی فوتبال آرژانتین درحالی که در آستانه حذفی شگفتانگیز در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، در مدت ۱۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه سه گل به مصر زد و به جام جهانی برگشت. مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما تصمیم جسورانه لیونل اسکالونی جواب داد.
او با کنار گذاشتن استفاده از یک وینگر تخصصی، مسی را دوباره به کناره زمین منتقل کرده بود. لئو از همان جناح، فضایی پیدا کرد که توانست تفاوت را رقم بزند.
تصمیمی جسورانه. مدافعان مصر هم پس از ۷۹ دقیقه عملکردی نزدیک به بینقص، دیگر توان بازگشت و پوشش فضاها را نداشتند و همین باعث شد همهچیز از هم بپاشد و آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در نتیجه کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹، لیونل مسی در دقیقه ۸۴، انزو فرناندز در دقیقه ۳+۹۰ در فاصله فقط ۱۳ دقیقه ۱۵ ثانیه، سه گل آرژانتین را به ثمر رساندند و شگفتی بزرگ رقم نخورد.
آرژانتین پیش از این برابر کیپ ورد و حالا برابر مصر، تا آخرین لحظه تحت فشار قرار گرفت. دو مسابقه باورنکردنی در جام جهانی.
آرژانتین در مجموع بهتر بود
گل زودهنگام مصر نقش مهمی در روند این مسابقه داشت، اما نگاهی به آمار نشان میدهد که آرژانتین در مجموع، موقعیتهای خطرناکتری نسبت به حریف خلق کرد.
تیم حسام حسن عملکردی فوقالعاده داشت، اما مدافع عنوان قهرمانی همچنان به مسیر خود در این رقابتها ادامه میدهد.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن شباهتهای این تیم آرژانتین با تیمی که چهار سال پیش جام جهانی را فتح کرد، دشوار است.
تیم سال ۲۰۲۲ در مسیر قهرمانی در قطر، بر لبه احساسات حرکت میکرد؛ تیمی که هم از اشتیاق برای رساندن لیونل مسی به رویای دیرینهاش نیرو میگرفت و هم تا حدی زیر بار همین خواسته قرار داشت.
بیشتر بازیکنان این تیم، آن مسیر را تجربه کردهاند و همان انرژی را با خود دارند. یک نمونه از این موضوع؟ ۱۵ بازیکن این فهرست، همان شماره پیراهنی را بر تن دارند که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به تن میکردند.
تیم ملی آرژانتین، در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مصر را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹، لیونل مسی در دقیقه ۸۴، انزو فرناندز در دقیقه ۳+۹۰ برای آرژانتین و یاسر ابراهیم در دقیقه ۱۵ و مصطفی زیکو در دقیقه ۵۷ برای مصر گل زدند.
آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشتهای تاریخ جام جهانی را رقم زد. آلبیسلسته پس از آنکه دو گل از مصر عقب افتاده بود، در وقتهای تلفشده از حریف پیش افتاد.
انزو فرناندز در وقتهای اضافه بازی با ضربه سر گل برتری آرژانتین را به ثمر رساند. پیش از این لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام، قهرمان جهان را به بازی مقابل مصر بازگرداند.
آرژانتین، تا پیش از گل دقیقه ۸۴ مسی در آستانه حذفی شوکهکننده از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت.
مصر تا پیش از دقیقه ۷۹ با دو گل و یک گل مردود، پیش بود. اما آرژانتین بالاخره به بازی برگشت.
در دقیقه ۸۴، سانتری از سمت راست ارسال شد، گونزالو مونتیل، که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، ضربهای به توپ میزند و توپ مقابل پای لیونل مسی قرار میگیرد.
مسی با پای چپ ضربه زد و توپ از میان دستان محمد شوبیر عبور کرد؛ گلی که شاید دروازهبان مصر میتوانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد.
مسی نیز پس از آنکه پیشتر یک پنالتی را از دست داده بود، هشتمین گل خود در این جام جهانی را به ثمر رساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان این رقابتها قرار گرفت.
پیش از این، کریستیان رومرو در دقیقه ۷۹ یکی از گلهای را جبران کرد.
در دقیقه ۱۵، یاسر ابراهیم با ضربه سر دروازه قهرمان جهان را باز کرد و خیلی زود آرژانتین را تحت فشار قرار داد.
سپس در دقیقه ۲۰ آرژانتین پس از خطا روی نیکلاس تاگلیافیکو صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما ضربه مسی مهار شد؛ دومین باری که او در این جام جهانی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی نشد.
در دقیقه ۵۷، مصطفی زیکو گل دوم مصر را روی یک ضدحمله به ثمر رساند؛ تنها چند لحظه پس از آنکه گل قبلی او به دلیل خطایی در آن سوی زمین، پس از بازبینی VAR مردود اعلام شده بود.
دقایقی پیش از این گل، مصر تصور میکرد اختلاف را دو برابر کرده است، اما گل مصطفی زیکو به دلیل خطا در جریان شکلگیری حمله در آن سوی زمین، در نزدیکی نقطه کرنر فرعونها، مردود اعلام شد.
هیثم حسن پس از این خطا، توپ را گرفته بود و با استارتی تماشایی طول زمین را طی کرد و توپ را به صلاح رساند.
آرژانتین در مرحله بعد باید با برنده بازی کلمبیا و سوئیس بازی کند.
در تصاویر منتشر شده از مراسم تشییع جنازه خامنهای، حضور زنان یکی از معنادارترین بخشهای نمایش است. نه فقط به دلیل تعدادشان، بلکه به خاطر شیوهای که تصویر میشوند: زنانی گریان، بیتاب، بر سر و سینهزن، گاه چنان فروپاشیده که انگار مرگ رهبر، برایشان یک فقدان شخصی و خانوادگی است.
در کنار آنها، زنانی هم دیده میشوند که پوشش و سبک حضورشان لزوما در قالب تصویر رسمی از «زن حامی حکومت» نمیگنجد؛ زنانی با ظاهر و پوششی متنوعتر که حضورشان میتواند برای حکومت کارکردی تبلیغاتی داشته باشد: القای این پیام که حتی بخشی از زنانی که ظاهرا به پایگاه سنتی حکومت تعلق ندارند، در سوگ رهبر حاضر شدهاند.
اینجا همان نقطه توجهبرانگیز ماجراست: حکومت فقط در حال تشییع تابوت خامنهای نیست؛ دارد روایت میسازد. روایتی که در آن خامنهای نه رهبر یک نظام سرکوبگر، بلکه «پدر از دسترفته» است. طبعا در این روایت، زنان نقش ویژهای دارند، چون گریه زنانه در فرهنگ تصویری جمهوری اسلامی همیشه کارکرد سیاسی داشته: مادر شهید، خواهر داغدار، زن چادری گریان، دختر جوانی که عکس رهبر را در آغوش گرفته است. این زنان نه فقط سوژههای عاطفی که ابزار تولید مشروعیت بودهاند.
زنانی که «در سوگ پدر» فروپاشیدهاند
این روایت مورد توجه رسانههای خارجی هم قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز در گزارش تصویری خود از مراسم، از زنانی نوشته که عکسهای خامنهای را در دست داشتند، از سوگواران بیتاب با بروز عاطفی آشکار و از جمعیتی که در مراسم وداع عمومی در مصلای تهران حاضر شده بودند. در گزارش دیگری از این رسانه آمده است که عزاداران در مصلای تهران سینه میزدند، شیون میکردند و مجری مراسم با بلندگو جمعیت را به «شیون» فرا میخواند. همین جزییات نشان میدهد که عزا در این مراسم، نه یک احساس خودجوش انسانی که بخشی از صحنهآرایی سیاسی است.
اگرچه ممکن است بخشی از این زنان واقعا گریه کرده باشد، اما نوع بازتاب گریه آنها در رسانهها معنای دیگری پیدا میکند. تصویر زنِ ازخودبیخودشده، به حکومت کمک میکند مرگ رهبر را به یک فاجعه عاطفی جمعی تبدیل کند. مردان در این قاب بیشتر حامل شعار، پرچم، خشم و انتقاماند؛ زنان حامل سوگ، اشک و وابستگی عاطفی. به این ترتیب، حکومت دو پیام را همزمان تولید میکند: مردان آماده انتقامند، زنان در سوگ پدر ملت فروپاشیدهاند. این تقسیم نقش، کاملا سیاسی است.
تلاش برای مصادره چشمها
نکته مهم دیگر حضور زنانی است که ظاهرشان دقیقا مطابق تصویر رسمی و سختگیرانه حکومت از «زن انقلابی» نیست. در سالهای اخیر، مساله حجاب یکی از مهمترین میدانهای شکست اقتدار جمهوری اسلامی بوده است. بعد از جنبش مهسا، شمار بیشتری از زنان در ایران حجاب اجباری را به چالش کشیدهاند و حکومت هم در مواردی، به دلیل فشار اجتماعی و بحرانهای سیاسی و اقتصادی، با احتیاط بیشتری با این وضعیت برخورد کرده است.
حالا همان حکومتی که سالها بدن زن را کنترل کرده است، در مراسم تشییع رهبرش به تصویر زنی دور از کلیشههایی که خود از «زن خوب و مطلوب جامعه اسلامی» ساخته است نیز نیاز دارد؛ چنین تصویری میتواند شکاف میان حکومت و جامعه را پنهان کند. پیام پنهان این قاب این است: «مساله حجاب و سبک زندگی اختلاف جدی نیست؛ حتی همین زنان هم در لحظه اصلی کنار نظام ایستادهاند.» این کار تلاش برای مصادره بصری جامعه است؛ جامعهای که بخش بزرگی از آن در سالهای اخیر با همین بدن، همین مو، همین پوشش و همین حضور خیابانی با حکومت وارد نبرد شده بود.
حکومتی که به اشک زنان نیاز دارد
البته این تصاویر را نباید با سادهسازی تفسیر کرد. نه میشود همه گریهها را ساختگی دانست، نه میشود از حضور جمعیت نتیجه گرفت که حکومت دوباره مشروعیت اجتماعی گسترده پیدا کرده است. بزرگی مراسم لزوما به معنای تایید مردمی حکومت نیست؛ چون میدانیم برخی شرکتکنندگان از سر وظیفه مذهبی، کنجکاوی تاریخی، فشار اجتماعی یا امکان حضور در یک رخداد ملی به خیابانها آمدهاند و خود مقامها نیز میدانند که انگیزههای شرکتکنندگان یکدست نیست.
اتفاقا همین چندلایگی، تحلیل حضور زنان را مهمتر میکند. زنانی که در این تصاویر دیده میشوند، لزوما یک گروه واحد نیستند؛ برخی ممکن است واقعا به خامنهای باور داشته باشند، برخی ممکن است در شبکههای سازمانیافته حکومتی، مذهبی یا اداری بسیج شده باشند، برخی ممکن است از سر عادت آیینی و فرهنگی در مراسم مرگ یک چهره بزرگ سیاسی حاضر شده باشند.، عدهای هم شاید فقط آمدهاند ببینند بعد از مرگ طولانیترین رهبر جمهوری اسلامی چه میگذرد. اما حکومت از همه این انگیزههای پراکنده، یک تصویر واحد میسازد: زن ایرانی عزادار رهبر است.
از این نظر، حضور زنان در تشییع خامنهای بیشتر از آنکه فقط نشانه سوگ باشد، نشانه نیاز حکومت به کلیشه «سوگ زنانه» است. حکومت میداند که اقتدار خشک، نظامی و امنیتی به تنهایی کافی نیست. برای بازسازی چهره یک رهبر سرکوبگر، باید او را وارد زبان خانواده، اشک، مادرانگی، فقدان و عاطفه کرد. زنان در این قاب، قرار است خشونت سیاسی را نرم کنند؛ چهره دیکتاتور را از میدان اعدام، زندان، حجاب اجباری و سرکوب جدا کنند و به صحنهای عاطفی منتقل کنند که در آن مهم نباشد که خامنهای در زندگی سیاسی خود چه کرد، بلکه توجهها به این جلب شود که چه کسانی برایش گریه کردند.
به همین دلیل، این تصاویر بیش از آنکه فقط از مرگ خامنهای بگویند، از اضطراب جمهوری اسلامی بعد از خامنهای میگویند. حکومتی که برای اثبات زنده بودن خود، به جنازه نیاز دارد؛ برای اثبات محبوبیت، به جمعیت؛ و برای اثبات پیوند عاطفی با جامعه، به اشک زنان.
حکومت میخواهد زن را در لحظه مرگ رهبر، دوباره به جایگاه قدیمی بازگرداند: زن عزادار، زن مطیع، زن حامل عاطفه در کنار نظام. اما حافظه جمعی تصویر دیگری را هم در خود دارد: زنانی که روسری از سر برداشتند، خیابان را پس گرفتند، و نشان دادند بدن زن دیگر فقط صحنه نمایش قدرت حکومت نیست.