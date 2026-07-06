رونالدو پس از مسابقه در جمع خبرنگاران گفت گل دیرهنگام میکل مرینو با «کمی شانس» به ثمر رسید و معتقد بود این مسابقه می‌توانست به سود هر یک از دو تیم به پایان برسد.

او گفت: «از اینکه جام جهانی را این‌گونه ترک می‌کنم ناراحتم. تمام توانم را گذاشتم و هرچه در توان داشتم انجام دادم. با وجدانی آسوده این رقابت‌ها را ترک می‌کنم. بله، این آخرین جام جهانی من بود، اما حالا فرصت دارم فکر کنم و در کنار خانواده‌ام باشم. تصمیم عجولانه‌ای نخواهم گرفت.»

به گزارش رویترز، رونالدوی ۴۱ ساله از تایید اینکه این مسابقه آخرین بازی‌اش با پیراهن پرتغال بوده، خودداری کرد و گفت نمی‌خواهد تصمیم شخصی‌اش تحت تاثیر احساسات لحظه‌ای باشد یا بر عملکرد تیم سایه بیندازد: «من در اوج احساسات تصمیم نمی‌گیرم.»

رونالدو که همراه پرتغال قهرمانی یورو ۲۰۱۶ و لیگ ملت‌های اروپا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ را تجربه کرده، گفت به نقش خود در تاریخ فوتبال کشورش افتخار می‌کند.

او گفت: «من سه جام با پرتغال برده‌ام؛ پیش از کریستیانو رونالدو، پرتغال حتی یک عنوان هم نداشت. بزرگ‌ترین افتخار تیم ملی، قهرمانی یورو ۲۰۱۶ بود که صادقانه بگویم، برای من به اندازه قهرمانی جام جهانی ارزش دارد.»

حذف پرتغال همزمان با پایان همکاری روبرتو مارتینس با این تیم بود و رونالدو از سرمربی اسپانیایی تمجید کرد.

او گفت: «از همکاری با او لذت بردم. مربی بزرگی بود و از نظر انسانی هم شخصیت فوق‌العاده‌ای داشت. کاری که برای پرتغال انجام داد، شایسته قدردانی است. برای او بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.»

رونالدو در پایان گفت: «حذف از یک تورنمنت بزرگ همیشه تلخ است. به نظر من، تیم ما تازه به هماهنگی رسیده بود و خوب بازی کرد. این مسابقه می‌توانست به سود هر کدام از دو تیم تمام شود، اما فوتبال همین است. باید دوباره بلند شویم و ادامه دهیم. حذف به این شکل ناامیدکننده است، اما می‌توانیم با سربلندی سرمان را بالا نگه داریم.»